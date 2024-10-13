「世界旗袍皇后國際大賽」總決賽台灣盛大登場 集結海內外近10國佳麗 散發新時代女性才華特質 盡顯東方旗袍文化優雅之美

以旗袍為載體，致力展現女性旗袍之美與善，這場有近10個國家、地區選手參加，由「社團法人台灣世界旗袍文化推展聯合會」（以下簡稱台灣世旗）主辦的2024年「世界旗袍皇后國際大賽」，即將於10月23日在桃園市尊爵飯店盛大舉辦全球總決賽，主辦單位在10月7日舉行賽前媒體記者會，藉以傳達本次大賽的理念，從計畫「在地行動、接軌國際」為起步，連結「聯合國17項永續發展目標」（SDGs），進而實現順應社會脈絡、提升女性國際視野目的。此外，記者會現埸還有桃園市自閉症協進會理事長蕭雲祥出席，分享台灣世旗的成員不僅人美心也美，大賽仍不忘公益的善舉。

台灣世旗創會理事長張莉緹長期致力推廣旗袍文化藝術和古典美學，鼓勵女性以旗袍展現優美自信形象。圖／台灣世界旗袍文化推展聯合會提供

台灣世旗創會理事長張莉緹表示，「世界旗袍皇后國際大賽並非爭奇鬥艷，而是以營造社會和諧氛圍、養成健康美麗的身心靈為宗旨，透過奪冠的過程，讓每一位參與者學習與經歷不同的精采生活，進一步感受到皇冠不是頂在頭上，而是深深烙印在心裡，把女性的愛與良善、女性的美及正能量傳送全世界。」

在璀璨光輝的10月裡，「世界旗袍皇后國際大賽」將有來自國外的「旗袍美后」、歷屆旗袍皇后，以及全國各地的輕熟女、熟女、凍齡美女、逆齡美魔女等氣質優雅的現代女性，即將齊聚一堂，在大賽中展現各自的獨特才華與魅力。

張莉緹指出，「本會籌辦賽事的理念之一，一方面期盼透過大型舞台，將女性轉變為新的一股力量，賦予婦女平權；另一方面則是鼓勵現代女性適應新的常態，展現女力柔性力量，藉由鼓起勇氣和挑戰自我的方式，成為優秀傑出的新女性，塑造女性榜樣，遇見更好的自己，具體展現『羽化成蝶，綻放蛻變』的大賽LOGO意涵」。

張莉緹創會理事長（右三）感謝廠商大力支持活動。圖／台灣世界旗袍文化推展聯合會提供

主辦單位「台灣世旗」自2016年創立以來，長期致力推廣旗袍文化藝術和古典美學，鼓勵女性以旗袍展現優美自信形象。近年來，國內類似的「選美賽事」如雨後春筍迭起，張莉緹強調，「世界旗袍皇后國際大賽所規劃的正規賽程，尤其重視嚴格把關的選拔程序，以帶來公平、公正、公開的陽光般賽事過程」。

作為本次大賽的幕後推手之一，台中市世界旗袍文化藝術推展協會榮譽會長陳映之表示，「成就別人，富貴於施，這是我們堅守一輩子的公益理念」。因此，台灣佳麗已在9月底於『利澤簡失親兒』基地捐贈數萬元物資協助失親兒得到更妥善的資源，也計劃在總決賽當天，能為自閉兒等弱勢族群推動募款」。不僅如此，「台灣世旗」在今年大賽裡，特地將精緻旅遊內容結合國際交流主題，將為海外嘉賓及參賽佳麗打造了一場認識台灣的客製化旅遊體驗，讓每一位與會選手、來賓都能以最佳的狀態，面對預審、才藝表演階段，以及10月23日隆重展開的全球總決賽。