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快到「台東知本金聯世紀酒店」！ 房內眺覽溫柔山林綠意 極其療癒人心 爸媽鬆口氣 小孩放電超輕鬆！

聯合新聞網／ 時尚漫旅

文、圖 / 葉倩如、蔡睿璋

台東知本金聯世紀酒店 (Century Hotel) 位在台東知本溫泉區，不少人讚譽與北海道旅遊時泡湯的感覺很相近，彷彿來到台東知本金聯世紀酒店，就宛如秒飛日本北海道！

台東知本當地的泉質是常人所俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，知本金聯世紀酒店內的裝潢高雅新穎，簡約而又充滿著時尚感的陳設與細緻妥貼服務，精緻一泊二食的食宿及貼心規劃適合親子家庭的DIY手作體驗和多樣玩具設施的兒童遊戲室，非常適合全家親子出遊。

溫柔清新的夜景包覆極簡高雅的設計
表徵永續的漂流木 旅客輕鬆融入自然懷抱

秋冬超暖身心的知本溫泉季，旅客詢問度最高！在熱氣蒸騰的溫泉美人湯中，愜意地眺望滿窗的綠意山嵐，不只療癒人心，更帶來滿滿的幸福感。

低調奢華天然石材的裝潢，在酒店內運用台東知本當地的漂流木和石頭為基底素材，不只隱喻著生命的永續恆常，更代表旅客來到知本金聯，可以輕鬆融入自然的懷抱，是親子家庭一生必訪的所在。

紅白色系的達悟族拼板舟木雕擺設，搭配台東知本金聯世紀酒店提供的浴袍，凸顯台灣東部讓人念念不忘的民俗風情。
紅白色系的達悟族拼板舟木雕擺設，搭配台東知本金聯世紀酒店提供的浴袍，凸顯台灣東部讓人念念不忘的民俗風情。

大廳或房內搭配紅白色系達悟族拼板舟木雕精緻擺設，細膩地呈現台東的文化民俗風情，由知名設計師吳宗岳親手操刀設計，簡約俐落的室內設計，帶有現代設計感的牆面，飽含著現代極簡的建築巧思，建築物整體本身成就為台東的一個新地標。

兒童FUN電樂園都可以這麼華麗舒適！
坐擁山林懷抱知本溪 感受生命愜意美好

兼顧爸媽可以輕鬆鬆口氣，小孩盡情放電！台東知本金聯世紀酒店提供旅客多元接地氣的體驗活動，或如親子手編繩、沙畫、搗麻糬等活動，並在大廳設置國際型態的商務中心、圖書兼具娛樂室、小孩熱愛的SWITCH娛樂空間、橋藝室以及健身中心等新穎接軌潮流的設施。

親子家庭照顧無微不至的兒童FUN電樂園，爸媽超級省心！
親子家庭照顧無微不至的兒童FUN電樂園，爸媽超級省心！

最讓親子家庭讚嘆不已的是兒童FUN電樂園！宛如酒櫃般有趣豪華的鞋櫃，色彩繽紛的體能攀岩區、巨大的變色龍蜂巢迷宮、益智牆面遊戲、競賽車、木製玩具區等靜/動態遊戲區結合四大遊戲區域，小孩們在這裡盡情地放電，爸媽省心又放鬆。

台東知本金聯世紀酒店被清新而綠意盎然的山林緊緊環抱著，偶有獼猴穿梭在綠林之間，房間的景緻不論是坐擁山林或深深地懷抱知本溪，帶給旅客充分的放鬆，愜意地感受生命的美好。

知本金聯世紀提供十種房型，簡約卻愜意的氛圍，讓房客流連忘返。
知本金聯世紀提供十種房型，簡約卻愜意的氛圍，讓房客流連忘返。

十種不同的房型，更有仿日式榻榻米的房型，入住客房，彷彿來到日本溫泉旅館。最頂級的「金聯尊爵套房」有18坪大的空間，整片的落地窗，讓入住的旅客一覽無盡的知本溪和勇男橋；而詢問度高的「世紀景觀套房」有著獨立陽台，一家大小輕鬆在陽台上躺坐聊天，感受放鬆與圓滿的溫情。

女董座楊子嫺 發揮新世代的創意
豐盛新鮮的食材 延續私廚誘人靈魂

台東知本金聯世紀酒店董事長楊子嫺，接下事業體，以年輕活躍的新姿態，挹注新能量。除了運用數位化行銷推廣住宿之外，更積極地舉辦在地活動與推廣台東的慢食文化 ，引領旗下餐飲團隊，從台東北上至台北，帶給消費者 不同於傳統飯店 的美味饗宴，例如：知本山豬及鹿野土雞等 台東在地 的新鮮食材，結合原住民料理文化 及烹飪手法 ，將馬告、刺蔥和蕗蕎等新鮮食材揉入料理。 希望能透過這套「幸燴．台東」菜品，讓客人以味蕾體驗台東的大山大海 。

知本金聯世紀酒店餐廳採透光的天井設計，光線極佳，帶來高度舒適的用餐體驗。
知本金聯世紀酒店餐廳採透光的天井設計，光線極佳，帶來高度舒適的用餐體驗。

酒店內提供多元豐富新鮮的食材，延續董座楊子嫺對食材與在地文化的豐沛靈性與重視，服務員為親子家庭的貼心服務，更為台東知本金聯世紀酒店的服務，做出畫龍點睛的效果，實為此生必訪的溫泉酒店。

漂流木陳設在客房中，隱喻著台東知本金聯世紀酒店傳承永續，為在地風俗民情帶來綿延的永續魂，左一為卓越媒體集團營運長葉倩如。
漂流木陳設在客房中，隱喻著台東知本金聯世紀酒店傳承永續，為在地風俗民情帶來綿延的永續魂，左一為卓越媒體集團營運長葉倩如。

時尚家居推薦 此生必住的親子飯店！
台東知本金聯世紀酒店

地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號

電話：089-515-688

網址：centuryhotel.com.tw/zh

時間：下午15:00以後入住，上午11:00以前退房

時尚漫旅

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