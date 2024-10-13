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從主持人到賽車手 蔡雨軒勇敢追夢的心路歷程

聯合新聞網／ 時尚漫旅

文／李帟緽 圖／蔡雨軒

從主持人到賽車手，IRIS突破了社會對女性的刻板印象，在高速與競爭的世界中闖出一條自己的路。她的故事不僅僅是個人追求夢想的奮鬥過程，更是對於熱愛、勇氣與毅力的生動詮釋。她從學生時代就對賽車產生興趣，憑藉著對賽車運動的熱愛和勇於挑戰自我的精神，成為了賽道上的常客。隨著人生軌跡的轉變，再次拾起了年輕時的夢想，並藉由一場卡丁車賽事，正式踏上賽車手之路。

IRIS的故事並不是一帆風順的，而是一段持續突破自我的過程。賽車在大眾的刻板印象中是男性的專場，尤其在競技賽事女性賽車手的身影極為罕見。然而，IRIS用她對賽車的熱情與決心，在賽道場上成為焦點。透過不懈的努力，成功從主持舞台跨界到賽車手，勇敢面對這條充滿速度與風險的賽道人生。

從主持人到賽車手的跨界之旅

IRIS從大學時期一次工作賽車場完之後產生好奇心與興趣。她回憶起在學生時期，她曾經在賽車場當過Show girl主持，從中感受到賽車運動的氛圍與魅力。「當時，我喜歡那種賽車場上的汽油味，看著賽車飛馳而過，那種感覺真是振奮人心，內心開始增添辛烷值。」IRIS笑著說。這份興趣並沒有隨著時間消失，反而隨著年齡的增長愈加強烈。

轉折點出現在幾年前的一次卡丁車場採訪。「我去新開幕的卡丁車場，因為表現出強烈的興趣，工作人員問我要不要試試看。」IRIS表示。她當時和兩位女生組成的團隊參加卡丁車比賽。儘管體能上需要挑戰，她卻在那次比賽中找到了賽車的樂趣，從此踏上了賽車手的道路。

IRIS的身份多元，除了是賽車手外，她也是主持人和賽車教練、新車評論員、賽車教練，去年還擔任台灣某知名車隊的車隊經理，多元發展自己的事業，把賽車興趣融入到多重職業身份。「這是一個很有趣的過程，依然與車有關。」她表示。

跨越性別的圍牆 女性賽車手的堅毅與挑戰

賽車界一直以來都是男性選手主導的領域。無論是國際賽事還是地方賽事，女性賽車手的比例都遠遠低於男性。而這種現實反而成為IRIS更加堅定信念的動力來源。她深知，身為女性賽車手，不僅要克服身體上的挑戰，還要面對社會對女性選手的質疑與偏見。

「我並不是天生的賽車好手，許多男性選手可能比我更有天賦、更有經驗，但我相信勤奮可以彌補差距。」IRIS坦言，成為賽車手的過程中，她付出了比男性更多的努力。首先，賽車對體能的要求非常高，長時間的駕駛加上激烈的競爭，對選手的身體耐力是極大的考驗。IRIS透過長期的體能訓練，強化自己的核心力量和肌耐力，讓自己能在賽道上持續保持高強度的專注與競爭力。

同時，賽車還要求選手具備高度的汽車機械知識。IRIS不斷學習汽車結構與引擎維修的知識，參與賽車改裝，從車輛維護中了解如何提升車輛的性能。當車輛在比賽中發生故障時，IRIS總是與技師一起研究問題的來源，這讓她累積了豐富的實戰經驗。「當你了解車輛的運作原理時，你的駕馭也會更加精準。」她說。

IRIS的賽車生涯充滿了挑戰，尤其是心理上的壓力。作為少數的女性賽車手，她時常感受到來自外界的質疑與不安，但她選擇用實力回應這些懷疑。她深知賽車不僅是對速度的挑戰，還是對心理素質的考驗。每當困難來臨時，她學會了保持冷靜，專注於眼前的目標。

突破自我極限 不斷學習成長的賽車生涯

IRIS對於賽車的投入，並不只是停留在駕駛技巧的精進上。她時常在賽車模擬器上進行練習，模擬各種可能遇到的賽道情境，以提高自己的應變能力，讓她在現實比賽中能更快適應各種賽道條件。她還會定期與其他賽車手討論技術，交換經驗，積極參與各類賽車研討會和培訓課程，讓自己時時保持在最佳狀態。

IRIS還經常參與國內外各種級別的賽車賽事，無論是大型競賽還是小型卡丁車比賽，她都認為每一場比賽都是一次學習與成長的機會。每次遇到車輛故障、失誤或是賽道上的突發狀況，她都會吸取經驗，並以積極的態度面對下一次的挑戰。正是這樣不斷的學習，讓IRIS逐漸從一名新手逐步成長為專業賽車手。

用熱情與堅持詮釋賽道上的人生哲學

IRIS將賽車比賽中的經歷延伸到她的生活哲學中。「人生就跟賽道一樣，有順暢的大直道，也有曲折過不順的彎。」在她看來，賽道就像是人生的一個縮影，充滿了曲折與挑戰。每次站在起跑線前，她都會感到緊張與不安，這些情緒伴隨著比賽的開始逐漸消失，取而代之的是極度的專注與冷靜。她形容那種感覺像是「進入了另一個世界」，在那個世界裡，她只專注於當下的駕駛，不會被任何外界的聲音所影響。

IRIS認為，賽車不僅僅是速度的比拼，更是對內心穩定性的挑戰。每次比賽，都是一次與自己對話的過程，考驗自己能否保持冷靜、在高壓下做出正確的判斷。這種對情緒的掌控力，不僅幫助她在賽道上取得佳績，也讓她在生活中面對困難時，能夠更加從容。

她強調，堅持是她成功的關鍵。成為賽車手的道路並不容易，尤其是作為一名女性，在這個以男性為主的領域中，她時常面臨來自各方面甚至是自己的壓力。但她始終堅信，只要擁有夢想並不懈努力，終究能夠突破重圍。

未來願景 從賽車手到賽車運動推動者

未來，IRIS希望能夠在賽車領域內擔任更多的角色，除了成為更專業的賽車手，她還希望能成為賽車運動的推動者。期待能夠透過自身的努力和影響力，吸引更多女性和年輕人參與賽車，打破賽車場上性別和年齡的限制，創造更多元的賽車文化。她深信，無論在任何領域，只要有熱情和堅持，就一定能闖出一片天。IRIS的夢想並不僅僅是追求速度與榮耀，更是希望能夠在賽車的世界中留下屬於她的獨特印記，並啟發更多人勇敢的追逐自己的夢想。

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