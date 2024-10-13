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興富發登峰造極青年籃球邀請賽 錢薇娟、鄭志龍等300人大合唱 盼「明天會更好」

聯合新聞網／ 時尚漫旅

2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽今天最後一天賽程，精彩內容陸續壓軸開箱。明星公益表演賽兩隊教練錢薇娟、鄭志龍，和參賽者、與會者、公益團體等嘉賓，約300人在場中大合唱「明天會更好」、「台北的天空」，希望傳遞給社會更多的正能量。

賽事主辦單位之一，中華文化教育暨體育交流促進會的服務宗旨就是推動全球華人文化教育暨體育交流，並舉辦藝文美學、體育競賽等活動，讓德、智、 體、群、美五育並重發展。

籃球不僅是競技，更是一種精神的象徵，它教會彼此團結、拚搏與追求卓越，在賽場上相互激勵、共同成長。因此除了運動賽事，促進會也期盼藉由活動傳遞愛與希望。

今天參加「公益歡唱、登峰造極」大合唱的團體包含，國際扶輪3521第四分區Andrew助理總監、台北市青青合唱團、台北市社區褓母發展協會、華山扶輪社。

興富發棒球隊、臺北市民族實驗國民中學女籃和男足隊、台北市石牌國小男、女籃隊、新北市新店安坑國小男、女籃隊、深圳台商羅湖聯誼會，大專參賽球隊、表演賽球隊、促進會和大學啦啦隊等約300人。

促進會表示，眾多團體為社會默默奉獻，用行動傳遞無私的愛與關懷，希望彼此攜手合作，除了向默默付出的人致敬，並以他們為榜樣，傳遞更多的正能量。

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