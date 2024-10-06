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2024年馬祖生活節暨津冬酒祭「島嶼美學」盛大登場

聯合新聞網／ 時尚漫旅

馬祖津沙村將於2024年10月12日至13日舉辦第三屆馬祖生活節暨津冬酒祭，本次活動以「島嶼美學」為策展主軸，分為「閩東食藝」、「簡塑小市」、「聚落散策」及「生活美學」四大主題，以設計思考導入每個策展活動，邀請您一起來體驗一日馬祖人，感受海島的慢生活。

特色活動包含老酒傳承釀造體驗、黃金地瓜餃體驗、津沙聚落走讀、海廢藝術共創、原生藥草防蚊包製作等，由津沙當地耆老、職人帶領大家一同深入最道地的聚落生態。「簡塑小市」邀請當地創育坊店家及美食攤商提供大家更多島嶼文創、美學、美食的購物選擇。

津沙以「老酒的故鄉」聞名，一入村口以老酒罈所做的老酒牆意象足以證明，老酒對津沙人的重要性，聚落內10戶9釀，家家戶戶每到冬季多少都會釀自家老酒，許多居民自小長大耳濡目染，各個都是釀酒高手。

期盼透過本次活動活化聚落、共識凝聚和老酒技藝傳承，達到青銀共創津沙新氣象的目標！

今年秋天一起來到馬祖津沙，走進石頭屋、穿梭聚落小巷、和依公依嬤聊聊漁村生活；來到美麗的澳口，讓秋日溫柔的陽光灑落金色沙灘上，紀錄下你我共創的回憶。

報名點此

https://forms.gle/FQgGk8Z3U8fZa2Vw8

歷屆影片

https://www.youtube.com/@368warehouse

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