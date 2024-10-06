「奇跡」的自我救贖！睽違 9 年 台灣最大規模草間彌生個展 2024 年底北師美術館盛大登場

重現 1998 台北雙年展經典作品《圓點的強迫妄想》

聚焦 1951-2005 草間彌生最具開創性時期

匯集 繪畫、版畫、拼貼、軟雕塑、大型裝置、行為展演錄像、服裝等近 70 組／ 件作品，台灣首度登場

國立臺北教育大學北師美術館將於 2024 年 12 月 21 日至 2025 年 5 月 4 日隆重推出「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」，以草間彌生與臺灣接觸的原點——特別重製 1998 年台北雙年展《圓點的強迫妄想》揭開序幕，聚焦她 1951 年

至 2005 年間的重要創作轉折，展示近 70 組／件精選作品，涵蓋繪畫、版畫、拼貼、軟雕塑、大型裝置、行為展演錄像、服裝等多種創作形式。

1990 年代，是草間彌生 1973 年自美國返日後，重回國際觀眾視野，而後大放異彩的關鍵時期。1993 年，她成為首位於威尼斯雙年展日本館個展的當代藝術家；隨後五年，洛杉磯郡立美術館、東京都現代美術館接連舉辦大型回顧展，奠定草間彌生作為當代藝術大家的定位。1998 年，草間彌生受昔時臺北市立美術館館長林曼麗及策展人南條史生之邀，於「臺北雙年展」創作巨型現地裝置《圓點的強迫妄想》，以七個帶有黑色圓點的螢光粉紅氣球滿佈北美館的中庭，是為草間彌生以巨大雕塑與公共空間對話的重要節點；該次展覽亦開啟這位風靡全球的藝術家與臺灣的頻繁交往。

草間彌生，《花》，1989，45.5-×-38.0-cm，壓克力彩、畫布，W-Collection，北師美術館提供

草間彌生，《幻影的彼方》，1999，尺寸依場地而定，複合媒材，W Collection，北師美術館提供

本展奠基於日本青森縣立美術館「從W Collection 看草間彌生的軌跡與奇跡」之成果，北師美術館亦與草間彌生工作室緊密合作，除重製《圓點的強迫妄想》之外，並借展 10 餘組鮮少曝光的偶發展演紀錄及服裝展件，聚焦藝術家早期行為實驗對形塑其藝術生涯的重要性。總策畫林曼麗從「草間的綻放」、「圓點．原點」、「草間的蟄伏」及「Love Forever」四個子題切入，以草間彌生生涯中的創作探索與實驗為引，展現出草間彌生不斷挑戰自我、突破框架，透過作品與世界映照對話的企圖。「草間的綻放」從 1998 年她首度受臺灣文化機

構委託限地製作開始，呈現她在 1985 年後至 1990 年代頻受世界各地邀約，以鮮豔的色彩

與大型裝置作品重回國際觀眾視野。「圓點．原點」回溯草間早期的創作軌跡，標誌性的圓點源自她童年的精神幻覺，是她連結自然、家庭和社會現實的視覺符號，也是她探索無限的創作原點。「草間的蟄伏」則聚焦她 1973 年返日後的創作歷程，身心上的恐懼、焦躁、絕望與想望，反映在多件粉彩、墨彩與拼貼形構的平面作品上。「Love Forever」則呈現草間在 1960 年代紐約前衛藝術圈的行為展演，這些激進的行動藝術作品，以反戰、性別、身體與愛為主題，挑戰當時的社會規範，激發了觀眾對當代社會的反思。

草間彌生，《性的強迫妄想》，1997，21.6 × 22.9 × 12.7 cm，複合媒材，W Collection，北師美術館提供

草間彌生，《自畫像》，1953，29.5 × 22.4 cm，粉彩、墨水、紙，W Collection，北師美術館提供

除了觀眾熟悉的圓點與網狀圖案如《花》與《南瓜》等平面繪畫，此次展覽也將帶給你不曾見過的草間彌生：從小生長於長野縣松本市育苗場和採種場的她，時常聽見植物與其對話， 因之將自身幻化為植物的《自畫像》（1953），甚至是試圖抹除物我界線的《花強迫（非洲菊）》行為錄像（1999）；將圓點滿佈人像和周遭環境的大型裝置《幻影的彼方》

（1999），高跟鞋上交織填充了無數陽具形狀的軟雕塑《性的強迫妄想》（1997），以及60 年代草間彌生於紐約策畫「乍現」（happening）行為演出時，設計繪製的《無題（彩繪上衣）》原件。

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」關照草間彌生生命經驗與藝術語彙的錯綜交織，深入其創作實踐的發展「軌跡」，在探問藝術家何以持續開創嶄新可能的同時，也擁抱藝術與生命的「奇跡」。

為了提供高品質的參觀體驗，本展將採預約時段售票制，觀眾需在購票時選定日期時段參觀。首波早鳥票特別回饋觀眾獨享指定月份任選日期時段參觀，自 10 月 1 日中午 12:00起，限時七日，早鳥票快閃售價 300 元（原價 380 元），購票請上時藝多媒體官網與KKDAY，數量有限售完為止，歡迎及早搶票親身體驗草間彌生的創作軌跡與其生命的奇跡！

北師美術館官網：https://montue.ntue.edu.tw/

北師美術館 FB：https://www.facebook.com/MoNTUE2011

草間彌生的「軌跡」與「奇跡」——W Collection & More 1951-2005

總策畫｜林曼麗

策畫｜北師美術館團隊

展期｜2024.12.21-2025.5.4

地點｜國立臺北教育大學北師美術館

地址｜臺北市大安區和平東路二段 134 號

主辦單位｜國立臺北教育大學北師美術館合辦單位｜時藝多媒體傳播股份有限公司

協力單位｜草間彌生工作室、臺北市立美術館、青森縣立美術館、廣島市現代美術館借展單位｜株式會社草間彌生、臺北市立美術館、W Collection、MOMACON

贊助單位｜建銘投資股份有限公司、財團法人建弘文教基金會、美術館之友聯誼會、JINS Taiwan