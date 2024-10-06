用生命影響生命─校園賽場來「蔬」贏　健康講座圓滿成功

中華全球蔬食協會與救國團苗栗縣團委會主辦，國立大湖高級農工職業學校、救國團大湖鄉團友會、社團法人苗栗縣大慈功德會、國會與國家產業全球發展促進會、台灣紅新聞公司聯合協辦，日前（9月10日）於國立大湖農工職業學校舉辦校園賽場來「蔬」贏健康講座，邀請國內外知名比賽冠軍分享「食來運轉 賽場來蔬贏」，培養學生「健康、環保、愛護地球」的觀念。校長劉于菱校長率領全校師生全場專注聆聽，學生們並與世界健身冠軍熱絡互動。

世界健身冠軍巴卡希‧克魯布（右二）與學生互動熱絡。圖／中華全球蔬食協會提供

中華全球蔬食協會在今（2024）年元月7日邀請世界健身冠軍巴卡希‧克魯布來台灣苗栗經驗分享，大受好評。很榮幸再次邀請世界健身冠軍巴卡希‧克魯布，本次也請台灣摔角冠軍呂事壅、健身父子檔余柏賢、余承翰一起分享主題「食來運轉 賽場來蔬贏」，分享作為素食者的運動員，而能證明了雖然不吃肉，但吃素也有足夠的蛋白質，能夠增加肌肉，也能成為冠軍。

擔任主持人倪銘均主播，本身為大愛電視新聞主播、氣象主播，總演講、主持1800場而有關素食大概100場，發願素食演講、主持1,000場，本次活動，全校師生和主辦單位及協辦單位等社團報名人數近550位，反應相當熱烈。

中華全球蔬食協會創會理事長黃詠雪（左二）大力推動蔬食理念、鼓勵蔬食。圖／中華全球蔬食協會提供

蔬食協會創會理事長黃詠雪表示，協會近幾年來以辦理講座、推動蔬食理念、鼓勵蔬食為主要核心，剛好藉由校園健康講座，鼓勵導引莘莘學子發揮仁愛心、慈悲心、菩提心；蔬食不僅是一種飲食習慣，也有效維護身體健康機能，透過日常飲食為健康加分，選對友善、在地食材，可以促進身心靈健康，且愛護眾生生命，有效降低地球暖化，塑造舒適的生活環境。

救國團苗栗縣團委會總幹事廖啟豪也表示，救國團致力於促進健康，並與各服務性協會合作，舉辦有益身心健康的活動。此次與中華蔬食協會的合作，旨在提供國人經驗分享，促進健康生活，並共同打造健康的苗栗與幸福城市。

而每年11月13日是「世界友善日」（World Kindness Day），蔬食協會黃詠雪創會理事長及王迎春顧問，於去（2023）年榮獲「世界友善大使」殊榮，所以當日帶動在場所有的師生貴賓及直播線上的觀眾一起響應「世界友善日」，發揮善心善行；在黃詠雪理事長的引導下，全場皆用手勢來表達「全民攜手，友善你我」，期盼全民攜手，族群合作，共同釋出善意、發揮善行，形成友善循環。

世界健身冠軍巴卡希‧克魯布（中）和黃詠雪創會理事長（右）、王迎春顧問特別在中華全球蔬食協會的台中據點──中央公園Ores Café合影留念。圖／中華全球蔬食協會提供

課程結束後，一群人也特別轉至中華全球蔬食協會的台中據點──中央公園Ores Cafe，王迎春顧問、也是當代藝術家特別表示，因為黃詠雪創會理事長的鼓勵，目前也已由葷轉素，希望共同為健康、環境永續，以及友善動物盡一分心力。