美味新創意 蚵仔滷肉飯+冰皮蚵仔煎此生必吃！闆娘小姨攜國際金融家創在地小吃 健康實惠擄獲台灣人的心

文、圖 / 葉倩如、張登凱

台灣小吃界新創意、新潮流！一生必吃的多層次風味海鮮小吃！「蚵仔滷肉飯」加上「冰皮蚵仔煎」，香氣四溢的滷肉與肉質渾圓飽滿的蚵仔，兼具視覺與極致味蕾的創意組合，薄香酥的冰皮，加上鮮甜好風味的蚵仔煎，一吃就愛上！

位在在台北的黃金幸福地帶，台北大安區：潭莊小卷米粉、潭星台南虱目魚與松山信義區：潭系列-潭系列-潭味台南虱目魚，以新鮮產地直送的蚵仔和虱目魚，深深擄獲消費者的心。對於相當重視健康又愛吃海鮮的民眾來說，更是一大福音！

美食品牌「潭系列」，由國際金融投資家莊劍偉親力親為打造，更由闆娘小姨(王姐)嚴選、烹飪新鮮的海鮮食材，一道道的美味，飽滿著潭系列對美食的執著。莊劍偉眼底閃爍著熱情光芒，「在疫情後將美食品牌的理念植入小吃店家，未來將會持續擴充不同區域的店面，每間店，會以高規格的直營方式作經營，深度結合在地化的特色，將健康新鮮的食材，融入台灣小吃的職人精神，一一帶給大家。」

闆娘小姨親自操刀把關每樣新鮮菜色，深獲消費者的好評，諾大的店面，消費者絡繹不絕。

闆娘小姨親自操刀把關每樣新鮮菜色，深獲消費者的好評，諾大的店面，消費者絡繹不絕。

潭系列秉持用最專業的海鮮烹調，讓民眾享受美味的同時，也能呵護健康。潭莊闆娘小姨看中台灣活力充沛的小吃市場，品牌字義中的潭，表徵台灣島內孕育新鮮肥美海鮮肉品的化外之境。在台灣，絕對不能錯過的就是鮮嫩的虱目魚和新鮮蚵仔，而潭系列的直營店，以肥美鮮甜的小卷、虱目魚、蝦仁和蚵仔，堆疊出海鮮的美好滋味。

潭系列來自雞博士美食集團，由國際金融家莊劍偉與闆娘小姨共同引領的團隊所打造，美好風味與美麗視覺兼具的小吃，擄獲消費者的心。

潭系列來自雞博士美食集團，由國際金融家莊劍偉與闆娘小姨共同引領的團隊所打造，美好風味與美麗視覺兼具的小吃，擄獲消費者的心。

在前台與後台忙碌不已的闆娘小姨，有著極為燦爛的笑容，「虱目魚其實有相當高的營養價值，魚肉含有豐富的蛋白質，其中約有八成五以上的蛋白質會被人體所吸收利用，對正在發育或是生病受傷的人來說是最好的食材。」堅持只提供高品質與高營養價值的水產品，小姨進一步解釋，店裡的蚵仔是人氣王！「蚵仔味美肉細的滑溜軟嫩口感，容易消化，含有蛋白質、脂肪與甘醣，宛若海中牛奶，豐富的營養素與好吃的口感，也可以說是健康聖品。」

卓越媒體集團營運長葉倩如以消費者的角度大力讚譽美食潭系列！有鎮店之寶的海鮮粥，不只料多實在，觀看台灣島內最需要健康實惠又親民的美食，「潭系列」確實緊緊抓住來自四方消費者的脾胃。其次，見微知著更知品牌的強悍，「潭系列」連小小的辣椒醬都別具巧思，有著層次感的風味，大幅提升主菜的美味口感。

卓越媒體集團營運長葉倩如讚譽潭系列鮮甜海鮮，而闆娘小姨的熱情，完美流露於美食之中。

卓越媒體集團營運長葉倩如讚譽潭系列鮮甜海鮮，而闆娘小姨的熱情，完美流露於美食之中。

「潭系列」主打海鮮系列的虱目魚、蚵仔煎及海鮮粥，並有著多變多樣的海鮮美食選擇，像是川燙魚皮、魚肉粥、蚵仔煎或海鮮煎，堅持不放任何人工味素，用最自然的大骨熬煮湯頭，此生必吃的台灣小吃，更為民眾用健康的美食，守住幸福。

產地直送，料多實在的元氣海鮮料理，一碗能帶來一天滿滿的正能量。

產地直送，料多實在的元氣海鮮料理，一碗能帶來一天滿滿的正能量。

目前「潭系列」除了內用客群絡繹不絕，外帶的客群有八成的亮眼成績，莊劍偉為移居台灣的國際金融資本家，但卻深深熱愛著台灣小吃美食。未來，更將運用食品科技，融合國際化的美食元素，打造冷凍食品包或品牌特別推出的醬罐。這次，市場的曼妙不在僅限於資本，更是來自於台灣在地鮮甜的美好曼妙的熱情風味。