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活化館藏 推動文創 藝術躍入史博館商店、餐廳

聯合新聞網／ 時尚漫旅
史博館商店「藏玉於室」主題區
史博館商店「藏玉於室」主題區

3百餘款常玉畫作授權商品藏玉於室

史博館為活化館藏、推廣文化創意，多年來持續與優質廠商合作開發文創商品，此次「他者．他方：常玉與旅法藝術家的巴黎跫音」特展，史博館委託時藝多媒體傳播股份有限公司經營的博物館商店，特別企劃「藏玉於室」選品區，除了向本次展覽的主要藝術家常玉致敬，更攜手超過20家廠商參與，匯聚常玉經典畫作延伸的創意，化身為300餘款常玉的精緻藝術商品，包括義大利工藝師手工創作的「限量金箔版畫」、「掛畫式空氣清淨機」、「idodan x 常玉聯名手錶系列」、「常玉絲巾系列」及「常玉無框畫系列」等，讓觀眾走出展間後，也能將館藏圖像衍生性文創品帶回家，讓藝術走進生活。

值得一提的是，史博館商店攜手義大利工藝師Giuliano Grittini於「藏玉於室」入口處牆面，懸掛兩幅手工限量製作的金箔版畫向常玉致敬，並邀請日本花藝師千葉江里子，以常玉的《菊》與《盆栽》為靈感，創作出神似又自成一格的花藝作品，每一件精緻的手工作品，都值得細細品味，極具收藏價值。

義大利工藝師Giuliano Grittini手工限量製作的金箔版畫
義大利工藝師Giuliano Grittini手工限量製作的金箔版畫

除了延伸作品以外，博物館商店結合藝術與科技，由史博館授權常玉畫作《荷》與《望月》，AUROS安永成生技將大師的筆觸與詩意融入居家空間，製作成掛畫式空氣清淨機。113年9月28日(星期六)下午2時，將於商店多功能體驗區辦理「掛畫式空氣清淨機」商品體驗會，推薦民眾在觀展後，不妨前往博物館商店，將屬於你的生活美學帶回家！

9月28日攜手AUROS舉辦「掛畫式空氣清淨機」商品體驗會
9月28日攜手AUROS舉辦「掛畫式空氣清淨機」商品體驗會

特展限定 從視覺到舌尖的飲食美學

史博館4樓荷悅餐廳，主廚特以史博館館藏常玉作品《小魚》及《人約黃昏後》為發想，開發出藝術餐桌系列套餐-­「如魚悠游鮮蝦皎白筍 」及「法式浪漫油封鴨腿」兩道精緻菜品，讓觀眾觀展後的體驗持續延伸至餐盤。此外，餐廳亦推出《荷花》及含酒精飲品之《微醺常玉》雙人下午茶，搭配清香的台東紅烏龍波士頓花茶，營造出如微風拂過荷塘般的柔美氛圍。以常玉作品《菊》為靈感推出「暖菊檸香冰茶」，呈現出秋日典雅氛圍。在沉浸式氛圍和空間中，巧妙融合東西文化，將常玉畫作典雅的氣質轉化為精緻甜點與茶飲，讓觀者將對藝術的想像發揮到極致。

荷悅餐廳推出「藝術餐桌系列」以常玉作品《小魚》為靈感，推出「如魚悠游 鮮蝦皎白筍 」
荷悅餐廳推出「藝術餐桌系列」以常玉作品《小魚》為靈感，推出「如魚悠游 鮮蝦皎白筍 」
荷悅餐廳推出「藝術餐桌系列」以常玉作品《人約黃昏後》為靈感，推出「法式浪漫油封鴨腿」
荷悅餐廳推出「藝術餐桌系列」以常玉作品《人約黃昏後》為靈感，推出「法式浪漫油封鴨腿」
荷悅餐廳推出「常玉下午茶」（左圖）以常玉作品《荷》為靈感
荷悅餐廳推出「常玉下午茶」（左圖）以常玉作品《荷》為靈感
荷悅餐廳推出「常玉下午茶」，「暖菊檸香冰茶」以常玉作品《菊》為概念呈現，將常玉畫作融合東西方文化推出精緻餐飲
荷悅餐廳推出「常玉下午茶」，「暖菊檸香冰茶」以常玉作品《菊》為概念呈現，將常玉畫作融合東西方文化推出精緻餐飲

除了在館內欣賞特展作品，史博館攜手臺北「樂埔町 Leputing」餐廳及新竹「132糧倉」餐廳辦理聯合行銷，授權藝術家常玉畫作圖像及其文創衍生商品，在饒富歷史意義的老屋餐廳，透過「景、食、藝」豐富感官體驗，將飲食提升為心靈層次的饗宴；藉由餐廳飲食美學與展覽的延伸，讓每一位參觀者感受藝術與空間的共鳴，從而獲得超越日常的美學體驗。

【展覽訊息】

展覽地點：國立歷史博物館1樓、2樓（臺北市中正區南海路 49號）

展覽日期：即日起至2024年12月8日（日）

開放時間：週二至週日上午10時至下午6時（每週一公休，遇國定假日或活動另行公告）

【掛畫式空氣清淨機「淨畫體驗會」】

辦理時間：2024年9月28日（六）

地點：史博館正館一樓商店多功能體驗區(臺北市中正區南海路49號1樓)

【「萬物之境：常玉主題展」聯合展銷】

時間：即日起至2025年1月6日（日）

地點：臺北場-樂埔町 Leputing(臺北市大安區杭州南路二段67號)、新竹場-132糧倉(新竹東區南大路145號)

國立歷史博物館官網https://www.nmh.gov.tw/

時藝多媒體官網https://www.mediasphere.com.tw/

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