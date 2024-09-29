熱門攀岩、彈跳場 肆意揮灑青春

嘉義太保棒棒鯨奇樂園2020年下旬開幕，是占地2100坪、大型室內遊樂場。為帶給各年齡層客人歡樂，場內規劃鯨奇海洋館、拓展運動館，前者適合12歲以下小朋友暢玩5小時，後者則屬13歲以上青少年揮灑青春場域，簡直就是在極限場域挑戰自己的潛力，尤其揪團進場更是歡樂無限。

拓展運動館設置「八爪攀岩場」、「拓展冒險場」、「翻轉彈跳場」三場域，配合政策要求，場域限13歲/150cm以上之兒童、青少年參與。拓展運動館設施，限假日分時段報名體驗，平日時段，則需10人以上團體3天前預約。

堪稱最初階、入門的就是翻轉彈跳場，請客人穿著止滑襪進場，正常版是教客人在場域內蹦蹦跳跳，再穿插瑜珈球輔助，就讓客人玩得很開心。進階版則是趣味躲避球，關鍵在內場選手身上有「+10」、「歸0」、「-5」、「小球」與「瑜珈球」，選手們躲球跌跌撞撞，計分一團混亂，尤其是躲避球換手掌大小球、還是巨大瑜珈球，根本丟不遠，一場趣味賽下來，沒人關心分數，只記得「笑到肚子好痛」。

另一個熱門設施是「八爪攀岩場」，登頂高度10公尺，有直達天聽暢行板，也有仿岩石凸台魔鬼關，關鍵點在膽子大、抓力要有、身體貼近牆面。但也不是每個人都能攻頂，嘉義市黃小姐喜歡運動、騎重機，自信滿滿揚言攻頂，最初快速向上爬，超過6公尺後腳位採不順，苦蹬不上去，卡到手指扣不住小凸台，只能帶著不甘心降落地面。另名鄭先生則是完美詮釋眼到、手抓、腳踩攻頂，過程完全沒有停頓，甚至像電影般彈跳降落地面，真的就是一個帥字。

「拓展冒險場」樓高三層，民眾在穿著防護裝備下，穿梭在搖晃繩索、滾筒、木板間，挑戰個人膽大、心細，與克服高度感，因樓層間是單行設計，地面一層建議兒童體驗、建立自信，第二層、第三層隨著設施搖晃、高度爬升，挑戰就真的出現了，尤其第三層終點也很有趣，返回地面2擇1，可以換緩緩垂降地面，或者一躍而下，晃一晃再垂降至地面，真的可以開發個人潛力。

「運動揪團最好玩」，棒棒積木飯店提倡運動，規劃樂園、青年雙贏樂、「青春無敵」住宿專案，10人以上青年揪團平日入住(週二至週四)，住宿一晚含早餐，就加贈一場攀岩或彈跳場，最低每人不用1,000元，加上飯店設置獨立停車場、交通位置便利，非常適合來嘉運動散心。

拓展運動館：

1.限假日營運。

2.團體(10人以上)進場需3天前預約。

※每週一例休

鯨奇樂園專線：(05)3622678

棒棒鯨奇樂園FB：https://www.facebook.com/AmazeAmusementPark/

棒棒鯨奇樂園：嘉義縣太保市故宮大道809號。