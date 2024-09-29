台灣•新南向「境外關內」政策Aim產業經濟特區啟動儀式圓滿成功！ 集團總裁徐俊科、東協總會長劉意川攜手台商 推動柬埔寨「拎包創業」新機遇

台灣新南向政策下，首個「境外關內」產業經濟特區啟動儀式暨新聞發佈會，於9月20日（週五）下午在台北格萊天漾大飯店舉行。此次活動吸引了各界近兩百位嘉賓出席，共同見證這一台、柬合作的歷史性時刻。現場貴賓雲集，座無虛席，活動氣氛熱烈而隆重。

出席的政、商、學界重要人士包括：前經濟部國貿局局長及駐越南代表黃志鵬大使、前金管會主委及中央投資公司董事長陳樹、美國維吉尼亞州駐台辦事處處長劉師貺、清華大學榮譽教授林若雩、財政部綜合規劃司司長李瓊琳、立法委員林思銘的特助曾逸民、立法委員陳秀寶的代表蘇群超主任、台北市議員徐立信、新北市議員黃心華服務處主任何應明、印尼代表郭芳仁、外商WEILIS公司董事長陳惠美、前衛福部食藥署署長及精準生技公司董事長葉明功和總經理葉尚典、俊川開發公司總經理張摩西、歐立得科技公司董事長侯玉和總經理姜新民、美格儲能公司總經理丁昊中、銘旺科技公司董事長周維昆，以及從柬埔寨專程來台的CIA國際律師事務所總律師林素興、國家海上安全委員會副部長Choung Kenryka、國家司法部法務顧問及前律師公會理事長Dim Chaoseng等人。

柬埔寨CIA國際律師事務所林素興總律師將進一步深化雙方合作關係，成為經濟特區最佳戰略夥伴。圖／TACF台灣與東協國會議員關係總會提供

前經濟部國貿局局長、駐越南代表黃志鵬在致詞中指出，台灣自2016年推行新南向政策以來，台商在東南亞，尤其是越南取得了顯著成果。但隨著越南經濟迅速成長，土地、工資和勞工成本持續攀升，因此他認為，現在正是探索其他新興市場的良好時機，而柬埔寨則是擁有極大潛力的處女地。他強調投資與貿易不同，需實地了解情況，建議台商深入了解當地環境，並且親自前往考察。

美國維吉尼亞州駐台辦事處處長劉師貺在致詞時表示，能夠參與此次重要啟動儀式，感到十分榮幸。她指出，跨國合作與國際交流在促進全球經濟發展中扮演著關鍵角色，這樣的合作將對未來的經濟產生深遠影響。清華大學榮譽教授林若雩則強調，新南向政策是台灣與東南亞國家之間合作的延續，現今正值新南向政策3.0版的關鍵時刻，這對台灣企業的轉型至關重要，值得大家拭目以待。

此外，雖未能親臨現場，美國加州托倫斯市市長陳光豪、美國加州州政府經濟發展委員會主席尹集憲，以及印尼Muhammadiyah組織經濟合作委員會主席H. Nugraha Hadi Kusuma，皆透過影片或賀電，表達對此次活動的祝福和支持。

進駐園區廠商代表順利完成締約儀式，為未來合作揭開序幕（左起：歐立得科技公司總經理姜新民、精準生技公司董事長葉明功、台灣與東協國會議員關係總會總會長劉意川、美格儲能公司總經理丁昊中、俊川開發公司總經理張摩西）。圖／TACF台灣與東協國會議員關係總會提供

儀式的重要環節之一是台灣與柬埔寨的多項合作協議的簽署。台灣與東協國會議員關係總會總會長劉意川與Aim柬埔寨經濟特區開發集團總裁徐俊科在外商WEILIS公司董事長陳惠美、俊川開發公司總經理張摩西、歐立得科技公司董事長侯玉的見證下，完成了Aim柬埔寨經濟特區開發集團暨雙塔產業投資發展基金成立的締約儀式。隨後，劉意川總會長與柬埔寨CIA國際律師事務所總律師林素興簽署了經濟特區戰略夥伴盟約，進一步深化雙方合作關係。此外，精準生技公司董事長葉明功、歐立得科技公司總經理姜新民、俊川開發公司總經理張摩西、美格儲能公司董事長丁廉君等代表亦完成了進駐園區的協議簽署，為未來合作揭開序幕。

徐俊科總裁也在會中致詞，向各級長官及團隊表達感謝，並強調團隊有能力幫助台商在境外成功創業；他表示，這一經濟特區將為台灣企業提供廣闊的國際舞台，讓世界再次看見台灣的實力。劉意川總會長則指出，新南向政策符合台灣的國家利益需求，也順應全球與區域的經濟發展趨勢，強調柬埔寨擁有無限商機；東協總會過去一年多來已在柬埔寨進行全面考察和市場研究，最終選定這個國家作為下一步的發展基地，期望在教育、科技、文化、經貿及金融等多個領域展現多元發展，創造多贏局面。

台、柬多位政、商、學界重要人士出席活動，交流熱絡，圓滿成功。圖／TACF台灣與東協國會議員關係總會提供

活動最後，由東協總會金融與醫療產業發展委員會秘書長曹樂文主持的「新南向經濟發展趨勢論壇」引發熱烈討論，邀請到前金管會主委及中央投資公司董事長陳樹、清華大學榮譽教授林若雩及台灣與東協國會議員關係總會總會長劉意川作為論壇與談人。他們針對柬埔寨的政經局勢、投資機會、金融條件等多項議題進行探討，並分享了寶貴的經驗和真知灼見。隨著柬埔寨經濟增長，台灣企業有望在這一市場中開拓更多機會，進一步加強與東協國家的經濟合作，讓世界再度看見台灣！（洽詢專線：02-2391-0399鄭小姐）

活動吸引了近兩百位嘉賓出席，座無虛席，活動氣氛熱烈而隆重。圖／TACF台灣與東協國會議員關係總會提供