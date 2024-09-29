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夢特嬌 八里皮件旅行箱特賣會 1.5折起

聯合新聞網／ 時尚漫旅

◆ 檔期：2024/9/27 (五)~2024/9/29 (日) 為期三天

MONTAGUT夢特嬌皮件旅行箱系列，展現法式工藝與現代設計的完美結合，讓整體穿搭更顯獨特品味。

品牌代理商於週年慶檔期前，推出年度零碼皮件旅行箱特賣會，全面1.5折起，涵蓋眾多經典款式，包括皮夾、手提包、公事包、真皮女包、旅行箱等，以超優惠價格，即可入手兼具時尚與實用性的高品質皮件，機會難得。

MONTAGUT真皮女包系列，選用頂級頭層牛皮，極簡卻又不失細節，百搭造型散發現代摩登氣息，全面特價5折起。

此外，特賣會也為男士提供多款必備單品，滿足日常與職場需求！皮帶、皮夾最低僅690元起；休閒後背包、側背包、公事包優惠價980元起；秋季旅遊不可或缺的時尚旅行箱，也以超值980元起的價格限時優惠，錯過可惜。

特賣時間：2024年9月27日(五)~9月29日(日)，早上10點到下午6點，地點在新北市八里區觀海大道170號(八里左岸公園旁)。服務專線：02-8630-2218 ＊活動和商品以現場公告為主

法國夢特嬌【八里皮件旅行箱特賣會】1.5折起

🔶️ 時間：2024/9/27(五)~ 9/29(日) 上午10點-下午6點

🔶️ 地點：新北市八里區觀海大道170號 (八里左岸公園旁)

🔶️ 服務電話：02-8630-2218

🔶️ 特價資訊：

✅ 男士包款，全面特價980元起

✅ 女包女夾，全面特價5折起

✅ 皮帶、皮夾，特價690元起

✅ 時尚旅行箱，特價980元起

￭ MONTAGUT真皮水桶女包：原價$6480 特價$3290
￭ MONTAGUT真皮水桶女包：原價$6480 特價$3290

￭ MONTAGUT16吋輕巧輪袋：原價$4980 特價$3486
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