接軌國際商務新脈動 桃園蜜月世紀大飯店 創新商務旅遊新樣貌 多元特色活動吸客

一大清早，桃園蜜月世紀大飯店門前聚集Ducati、Kawasaki和BMW的吸睛重機，蜜月世紀大飯店林有宏總經理是資深的重機玩家，親力親為運用多樣化活動，將桃園蜜月世紀大飯店成為在地老字號的知名飯店品牌。

十多年歷史之久的桃園蜜月世紀大飯店，周末幾乎九成滿的住宿率，不只是旅客有口皆碑與高度信賴的商務旅館，更是多數國際觀光客來台入住的旅遊飯店。

總經理林有宏自台灣在地建商起家，一路兢兢業業但高度關懷客人的態度，在五年前，甚至將桃園蜜月世紀大飯店打造為全台第一間的防疫旅館，在同業創造拋磚引玉的效果。以此也奠定了旅客對「蜜月世紀大飯店」高度的信賴感，更創造桃園蜜月世紀大飯店，經過疫情洗禮後，仍然屹立不搖的地位。

兼具老字號與高品質的營運團隊

成就金聯世紀旗下指標商務飯店

總經理林有宏同時也是桃園蜜月世紀大飯店的共同創辦人，相當年輕即投入飯店業，常常在第一線與團隊一起服務消費者，林有宏爽朗笑著表示，「我本身入行30年了，離開家𥚃公司自己北上工作，早期是做工程的，在因緣際會下接手了淡水了一家飯店的新建工程，因此而和飯店結下不解之緣。因為在工程上有所歷練，所以在飯店成立初期在工程上以裝修上也，較為熟悉，因此而得心應手，沒想到一作就做到現在。本身從年輕至今一直在飯店的領域上，現場人員的管理掌控、飯店品質的要求、成本的控制，以及與業務人員配合各項業務的推動。」

乾淨舒適又兼具寬敞視野的房間，常讓客人一住就愛上。

對於飯店櫃台與業務人員有著高標準的要求，並親自打造合作20年以上的營運團隊，是金聯世紀品旗下，北部具相當指標性的商務飯店。根據觀光旅遊局的統計資料顯示，搭乘桃園捷運往返機場、高鐵及各大觀光景點的日韓國際旅客人次持續增加，桃園的國際意象更為鮮明。總經理林有宏觀察，桃園市區多數是桃園機場出入境的旅客，也有返鄉旅客，部分來桃園參觀古蹟、大溪老街，甚至於六福村、小人國的旅客。桃園蜜月世紀大飯店定位為老字號的飯店業者，提供旅客遊玩路線，旅遊範圍包含很多古蹟文化。

桃園蜜月世紀大飯店入選桃園好棧評選。

桃園蜜月世紀大飯店主任林谷翰進一步補充，「我們會提供更具體的活動資訊，例如花卉展覽、演唱會，也會在網路上進行廣告推送。同時，也會針對周遭遊玩地點有不定時的優惠方案，例如住宿送Xpark水族館門票。還有很多其他不同客群的優惠方案，如寵物毛小孩、重機騎士⋯等等。」

全面性與多角化經營

深刻獲得消費者的心佔率

桃園蜜月世紀大飯店對於消費者而言，多數定位為商務旅館，事實上，所處的地理位置適合觀光旅遊，鄰近桃園機場，相當方便於出入境的旅客，對其他純商務飯店來說，桃園蜜月世紀既適合觀光旅遊也可作為商務飯店，並經常有國際的團隊來桃園蜜月世紀大飯店舉辦國際性的活動，例如韓國扶輪社團體姊妹社或重機跑車在蜜月世紀集結一起至大鵬灣賽道。

金聯世紀品牌旗下有多樣的觀光事業體，像是飯店、餐廳、甚至於博物館，多角化的經營，讓金聯世紀消費客群有著高度的黏著度。「就飯店而言，我們最早的飯店是廬山蜜月館，擁有非常豐富的溫泉飯店經驗，我們在台東知本也有五星級別的金聯世紀大飯店，有別於其他品牌來說，我們是屬於較全面性。」

重機車在蜜月世紀集結，一起至大鵬灣賽道

桃園蜜月世紀有著許許多細膩的設計，映射共同創辦人林有宏的完美要求與用心，例如乘客的電梯，猶如台北W Hotel時尚感的內裝，又如大廳旁的魚池，象徵豐沛的正能量與源源不絕的生命力。主任林谷翰以年輕人的心血進入營運團隊，為消費者提供獨一無二的體驗與經驗價值，深度地獲得消費者的「心佔率」。