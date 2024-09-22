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巨業客運今夜台中宮原眼科前撞兩行人 釀一死一傷悲劇

掌握市場及自媒體營銷戰略 快電學力傳數位新知

聯合新聞網／ 時尚漫旅

文、圖 / 葉倩如、業者提供

快電商推出全新教育系統「快電學」，舉辦首場線下公開課程，邀請到知名 YouTuber 酷炫 和外商業高階經理 Albert，分別分享各自領域專業，從市場分析與銷售策略， 到自媒體營銷等數位新知，吸引近300名學員參與，獲得熱烈迴響。

快電商近年以新型態的創業模式，積極拓展電商市場版圖，為提供創業者更充實的經營銷售技能輔導，投入大量資源建立「快電學」教育系統，除了提供多元線上課程內容，同時籌備線下課程，預計邀請企業高管、知名藝人、 KOL 等自媒體專業人士，進行經驗傳承，並帶給學員數位趨勢新知。

本次數位知識課程邀請累積破億流量的 YouTuber 酷炫，他以獨樹一幟的創意內容，吸引大量流量並成功轉化為商業價值。他透過幽默的方式，和學員們分享，短影音自媒體行銷，需具備的關鍵要素；Albert 過去曾任全球電商龍頭業務經理，對於市場環境及趨勢擁有宏觀的視野，面對面傳授當今零售市場概況，及該如何因應趨勢，制定銷售企劃。

快電商創辦人森田表示：「教育資源是推動創業成功的關鍵之一，這次課程看到學員熱烈反饋，更堅定我們繼續完善課程體系，讓更多創業者能在事業中成長。」另外，創辦人 Vic 陳雋希指出：「本次線下課程有幸能邀請兩位，分別在數位行銷領域擁有極高專業度，未來也將推出更豐富的課程內容，持續做創業者的後盾。」聯合創辦人丫頭則說：「創業後的我意識到學習的重要性，今天我和在座的所有人都是學生，未來也希望透過快電學，和大家持續成長。」更多公開課程資訊請洽快電學官網查詢。

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