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歐德集團x永慶房屋 助身障樂兒體驗木藝之美 「木作森活」推動SDGs與ESG 攜手企業共建永續未來

聯合新聞網／ 時尚漫旅
「木作森活」攜手永慶房屋，邀請「樂作創益協會」的身障樂兒參與木作課程，體驗手作的樂趣與成就感。
「木作森活」攜手永慶房屋，邀請「樂作創益協會」的身障樂兒參與木作課程，體驗手作的樂趣與成就感。

歐德集團旗下的「木作森活」專注於推動聯合國永續發展目標（SDGs），特別是第三項「良好健康與福祉」與第十二項「責任消費與生產」。透過將木作手藝引入社區與校園，木作森活致力於為孩童、成人及銀髮族提供手作樂趣，同時運用集團家具製造過程中的餘料，創辦多元木藝課程，推動餘料再利用的環保理念。

近日，「木作森活」受邀與永慶不動產-林口群慶幸福團隊合作，一同前往「台灣樂作創益協會」，為身障樂兒們舉辦木作課程。樂兒們在木育老師指導下，透過實際操作，親身體驗木材的質感、工具的使用以及創作的過程，一步步地完成自己的作品外，更從中體會到成就感和喜悅。透過企業合作，將關懷行動落實，讓參與者都能感受到來自社會的溫暖，實現了教育與公益的雙重目標，更積極實踐企業社會責任，帶來更多正能量。

在專業的木育老師們帶領下，讓樂兒們能夠親身體驗木材的質感、工具的使用以及創作的過程，一步步地完成自己的作品。
在專業的木育老師們帶領下，讓樂兒們能夠親身體驗木材的質感、工具的使用以及創作的過程，一步步地完成自己的作品。

永慶林口群慶幸福團隊的陳明勇執行總經理表示，團隊秉持「取之社會、用之社會」的理念，除了幫助家庭找到合適房子外，也透過志願服務讓社會更溫暖。每月，團隊都會前往樂作創益協會，陪伴樂兒們學習烹飪，此次與木作森活合作進一步深化了公益行動。樂作創益協會創辦人陳愛珠也表示，木作課程不僅提升了樂兒的手作能力，看到樂兒們的笑容是最珍貴的回憶。

自成立以來，「木作森活」已在社區和校園舉辦超過百場課程，推動環境、社會及治理（ESG）活動，實踐社會責任。未來期望透過這些努力，帶領更多企業加入永續發展行列，攜手共創美好、健康的未來。歡迎各大企業、社區和學校，以包班形式參與木作森活的木育課程，共同為推動永續發展盡一份心力。更多課程資訊請上木作森活官網洽詢：https://bit.ly/3Rbm5Nn

透過企業合作，將關懷落實到行動中，實踐企業社會責任，為社會帶來更多正能量。
透過企業合作，將關懷落實到行動中，實踐企業社會責任，為社會帶來更多正能量。

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