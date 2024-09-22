世界區塊鏈組織（聯合國）與亞投雙會 共同為促進人類基本收入保障（UBI）並肩同行

優希秘書長表示：「我們應當關注世界人類基本收入的議題（UBI），我們完全可以運用AI來幫助我們改善經濟收入，我們相信在Chat Gpt創辦人山姆奧特曼所推出的WLD世界幣將會是達成UBI計畫中的一個重要貢獻，我們很希望能夠在台灣地區建立一個重要的發展中心，讓參與支持者能夠藉由科技與人工智能的力量，來創造新的經濟收入。」

亞投雙會創會總會長黃韻庭Vivian Huang，同時也是里昂庭國際控股集團創辦人，表示非常認同彼此理念，第一：世界沒有貧困、第二：世界沒有飢餓、第三：人人擁有好的健康、第四：人人接受優等教育，我們充份運用科技的力量，運用AI可幫助人類達到這些目標，更重要的是藉由「里昂仙境」的計劃來找到自己的價值，里昂庭國際控股集團，持續積極關注公益，建立創富系統，讓更多人都能連接未來的健康與財富，我們要如何讓多數人擁有財富與健康，幸福快樂的思維思想，並且能傳承世代交替，更得到優希秘書長的高度認同，如同「里昂仙境」的願景。

會談中也得到「大山大海公益萬里行」 發起人高立先生的認同，大家都認同這是強強連手的時代，我們要將線上與線下的資源，不分國界串連緊密在一起，同時奧地利國際史懷哲基金會亞太執委會-大中華史懷哲協會秘書長嚴子貿是AI生物多樣性專家，也表示非常認同，並分享關於生物信用系統(Biodiversity Credit Systems)的智能化發展，將在地與國際一起協同作業，使得以在應對全球環境的複雜性和長期管理的需求下，提供更高效、更準確、更全面的生態監測和管理手段，並且實施整合多個領域的可持續策略。