2024里昂仙境擕手AI健康綠色饗宴

主辦方臺灣創意經濟產業發展協進會於09月14日至15日在華山文創園區西二館舉辦「2024國際健康綠色饗宴」。並以「AI解方：加速通往SDGs」為主題，深入探討人工智慧（AI）在推動可持續發展目標（SDGs）中的巨大潛力和多樣化應用。

主辦方陳仁德理事長表示，隨著全球對永續發展的需求日益增加，AI技術在解決環境、社會和經濟挑戰方面的應用變得尤為重要。此次會議匯聚來自世界各地的專家學者，其中包含腦血管疾病防治基金會高明見董事長、台灣人工智能產業協會林立傑理事長、台灣社會改造協會蔡篤堅創會理事長、世界國際健康管理學會陳秋隆理事長、智融全球有限公司林祥博執行長、中華海峽兩岸文教業連鎖協會高立副會長、里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席暨亞太經貿投資總會(亞投會AETCC) &亞太投資銀行家總會(亞投行ABCOC)，（亞投雙會亦稱雙投會）創會總會長-黃韻庭Vivian Huang，阿拉伯在臺商務協會韓威爾理事長，臺灣創意經濟產業發展協進會唐嘉蔚(蓓莉)創會理事長…等，共同探討AI在道德、健康、教育、生物多樣性、綠色行銷和社會公平等領域的創新應用。

圖二：左起臺灣創意經濟產業發展協進會唐嘉蔚(蓓莉)創會理事長，左二：里昂庭國際控股集團創辦人黃韻庭Vivian Huang，右一：阿拉伯在臺商務協會韓威爾理事長，右二：陳仁德理事長，圖/主辦方提供

世界區塊鏈組織(聯合國)執行總幹事Yehoshua ‘Jack’ Westover蒞臨現場演講，探討Worldcoin（WLD）和Xworld（ATM）的發展前景，以及Web3和人工智能時代未來的影響，分享關於Worldcoin(WLD)的遠見和使命。

里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席暨亞太經貿投資總會(亞投會AETCC) &亞太投資銀行家總會(亞投行ABCOC)，（亞投雙會亦稱雙投會）創會總會長-黃韻庭Vivian Huang表示認同Yehoshua ‘Jack’ Westover理念，第一：沒有貧困、第二：沒有飢餓、第三：好的健康、第四：質量教育，AI可幫助人類解決，但必須找到自己的價值，連接未來的健康與財富，如同「里昂仙境」的願景。

圖三：左-里昂庭國際控股集團創辦人黃韻庭Vivian Huang&右-世界區塊鏈組織（聯合國）執行總幹事Yehoshua ‘Jack’ Westover，圖/主辦方提供

AI生物多樣性專家，大中華史懷哲協會秘書長嚴子貿進行生物信用智能化專題演講，分享關於生物信用系統(Biodiversity Credit Systems)的智能化發展，將在地與國際一起協同作業，使得以在應對全球環境的複雜性和長期管理的需求下，提供更高效、更準確、更全面的生態監測和管理手段，並且實施整合多個領域的可持續策略。

圖四：左-里昂庭國際控股集團創辦人黃韻庭Vivian Huang&右-大中華史懷哲協會秘書長嚴子貿，圖/主辦方提供

兩天的會議規畫多場主題演講，可了解最新趨勢，探討AI在永續發展中的角色和潛力，探索AI在推動SDGs過程中的創新應用，並為與會者提供一個互動交流的平台，促進跨領域的合作和知識分享。