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味全助攻屏東檸檬搶搶滾 萬人齊聚大巨蛋 挺在地農業永續發展

聯合新聞網／ 時尚漫旅
(新聞照片：味全董事長陳宏裕與九如鄉長藍聰信、農民代表、小龍女、家扶兒以「挺檸健康舞」熱鬧開場)
(新聞照片：味全董事長陳宏裕與九如鄉長藍聰信、農民代表、小龍女、家扶兒以「挺檸健康舞」熱鬧開場)

今天（15日）台北大巨蛋熱鬧非凡，除了精彩的龍象之戰賽事，更展現味全公司所堅持”挺在地 成就共好”的理念。味全公司(股票：1201)自成立以來，長期以實際行動支持台灣農業永續發展，對屏東檸檬的助攻，充分體現在與體育賽事結合的”味全攏好 挺檸運動”，不僅日前透過社群曝光味全品牌大使李多慧領跳的全台首支“挺檸健康舞”；本日開場表演以及和中場活動、周邊攤位，展現滿滿的「挺檸、挺屏、挺在地」精神，要將國人對運動賽事的熱情轉化為支持台灣農特產品的行動力。

在比賽前的開場活動，味全長期協助的家扶基金會可愛小朋友特別響應，與美麗的啦啦隊小龍女一起在場中央隨著蘇慧倫經典金曲《Lemon Tree》（檸檬樹）輕快節奏，大跳「挺檸健康舞」！隨後，味全董事長陳宏裕表示，味全一直以實際行動支持台灣農業，至今已從屏東採購超過5,100萬顆檸檬，不僅促進地方經濟發展，還成功減少近4,080噸二氧化碳排放，這次將檸檬與棒球活動結合，邀請大家要持續支持台灣在地農特產品，實現「挺在地」和「攏好」的雙重目標。開幕儀式由陳董事長與屏東縣果農代表—九如鄉藍聰信鄉長及黃進龍，揭開”味全攏好 挺檸運動”道具，滿滿的屏東檸檬，不僅是對檸檬農民辛勤付出的致敬，並彰顯對屏東檸檬獨特風味的尊重與讚譽。

(新聞照片：味全董事長陳宏裕與九如鄉長藍聰信、農民代表黃進龍)
(新聞照片：味全董事長陳宏裕與九如鄉長藍聰信、農民代表黃進龍)

隨著比賽進行至第五局中場休息，現場球迷驚喜萬分，因為內野觀眾席的左右兩側突然出現兩顆三尺高的巨大檸檬球！味全的「挺檸」，就是要讓台灣檸檬產業「搶搶滾」。主持人一聲令下，檸檬球迅速滾入觀眾席，現場的球迷們立刻高舉雙手，將大檸檬一彈一跳地傳遞到前方。最終，在熱烈的加油聲中，檸檬球雙雙抵達本壘後方的應援舞台。這一幕不僅讓球迷們留下深刻印象，更讓大家感受到味全對支持在地農特產品的熱切心意。

(新聞照片：中場味全檸檬搶搶滾活動)
(新聞照片：中場味全檸檬搶搶滾活動)

味全為台灣在地共好不斷努力，自2017年起採購的檸檬鮮果總高約超過7,028座101的高度，可以圍繞台灣海岸線3.13圈！不僅長期與農戶契作採購，並成功改變生產結構、推動整個產業鏈的發展。味全的關懷不僅限於消費者的健康，也涵蓋對這片土地的愛護。積極研發營養、簡單配方的新鮮商品，並致力於實現聯合國「2030永續發展目標」中的多項指標，包括負責任的消費與生產、多元夥伴關係以及促進健康生活。一顆小小的檸檬，代表著大大的希望，味全把本地農特產品和大家最喜愛的棒球做結合，也希望大家能持續支持台灣在地農產品，挺在地、成就共好，味全矢志成為消費者首選的共好食品企業，持續為在地的可持續發展貢獻力量。

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