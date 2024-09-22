吳琪銘邀請紙風車劇團演出「新月傳奇」 賞月賞戲 共度中秋團圓

上週五（13日）晚，立法委員吳琪銘在新北高工運動場，舉辦一場「新月傳奇」中秋團圓活動，超過4000名熱情民眾共襄盛舉。本次活動以「賞月賞戲，度過歡樂中秋」為主題，特別邀請台灣知名的紙風車劇團帶來精彩演出，為現場觀眾營造濃厚的節日氣氛。

活動嘉賓包括立法委員蘇巧慧、原住民族委員會副主委谷縱‧喀勒芳安，並受到地方議員與里長等人的熱烈支持。吳琪銘表示，中秋節象徵團圓，他期望透過這類活動，不僅與鄉親共度佳節，更傳達他對地方的深切關懷。

紙風車劇團的表演成為全場焦點，劇團以其獨創性和精湛的技術，呈現一場充滿童趣與夢幻的演出。劇情富有想像力，布景精緻迷人，觀眾仿若置身色彩斑斕的中秋世界，現場氣氛溫馨且歡樂。此次活動為當地增添了節慶氣息，並進一步提升文化氛圍，許多家庭和小朋友在這個美好的夜晚留下難忘的回憶。

風車劇團的表演成為全場焦點。

吳琪銘於活動中提到，他近年來推動多項地方建設，持續為社區發展貢獻心力，包括：

老舊廁所改善計畫：總經費296萬元，顯著提升公共設施品質。

PU跑道及球場建設：經費共2326萬元，為社區提供更優質的運動環境。

新北高工地下停車場建設：總經費4.8億元，成功改善交通問題。

志清堂運動場整建：工程經費1000萬元，提升社區運動設施。

立法委員蘇巧慧則表示，自上任以來，她積極爭取改善各級學校的軟硬體設施，總計爭取188項改善計畫，經費達7億8600萬元。同時，作為民主進步黨新北市黨部主委，她也持續推動親子活動，營造更友善的社區環境，讓更多人認識優秀的民進黨地方議員。

最後，吳琪銘強調，這些建設項目是他對地方承諾的實踐，不僅有助於提升學校教學與生活環境，也期望藉由此次中秋活動加強地方凝聚力，讓大家在共度佳節的同時，感受到濃厚的地方情誼。