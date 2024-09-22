全球品牌創新永續協會拜會數位產業署 探討台灣數位創新前景與永續發展

數位產業署署長呂正華，在會議中強調政府在推動數位經濟和技術創新方面的策略，特別是在5G、物聯網（IoT）、人工智慧（AI）等關鍵技術的發展上。他指出，政府正透過各種措施，促進這些技術在本地企業和公共服務中的廣泛應用。

拜會與提問討論現場，席間相談甚歡。 攝影 / 尤美淑

在會議的問答環節中，與會者提出一系列針對數位產業未來方向的深入問題，充分展現來自各行各業的精英，對未來數位趨勢的關注和思考。

金甌女中前校長王維民，提出關於教育科技如何更好地整合進傳統教學的問題。呂正華署長回應，政府正致力於推動數位教室計劃，這不僅將改善學習質量，還將擴大教育資源的可及性和效率。

中國信託綜合證券業務副總鄭舜之，則提出關於金融科技發展的實際問題，尤其是關於數位身份驗證和區塊鏈技術，在提高金融服務透明度和安全性方面的應用。鄭副總詢問政府將如何支持金融科技創新，以及如何平衡創新與消費者保護的需求。

呂正華署長回應表示，政府高度重視金融科技的發展，並已設立專項基金來支持金融科技創新和安全基礎設施的建設。他提到，數位身份和區塊鏈技術是當前政府支持的重點項目之一，這些技術不僅能增強金融服務的安全性和效率，也將助力於打造更開放且透明的金融環境。政府也在積極推動相關法規的現代化，以確保創新在不損害消費者權益的前提下進行。

此外，其他專家也對智慧城市的可持續發展和數位教育的未來展開討論。署長提到，政府對於智慧城市技術和數位教育創新的支持，說明將如何透過投資與政策倡議，來促進這些領域的技術應用，從而提升公共服務效率並改善教育質量。

會議結束時，張瑞雄理事長和呂正華署長一致認為，透過公私合作及跨領域的協調，可以加快技術的發展並應用於更廣泛的領域，推動台灣成為數位創新和永續發展的領頭羊，並期待未來在這些領域實現更多突破。