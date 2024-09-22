快訊

巨業客運今夜台中宮原眼科前撞兩行人 釀一死一傷悲劇

影／雨彈前十名都在雙北 汐止警戒、淡水陷滾滾黃泥水

全球品牌創新永續協會拜會數位產業署 探討台灣數位創新前景與永續發展

聯合新聞網／ 時尚漫旅
（由右至左）六書堂數位學習執行長吳政哲、大板根育樂事業副總經理姜崇禧、卓越媒體教育網總編輯劉正廷、卓越全球傳媒董事長鄭玉章、數位產業署署長 呂正華、全球品牌創新永續協會理事長張瑞雄、千華文化集團/商鼎數位出版協理劉國光、千華文化集團/商鼎數位出版總經理王銘瑜、金甌女中前校長王維民、賀木堂(股)公司董事長蔡木霖、中國信託綜合證券業務副總鄭舜之、全電科技工程董事長張碧芸。 攝影 / 尤美淑
（由右至左）六書堂數位學習執行長吳政哲、大板根育樂事業副總經理姜崇禧、卓越媒體教育網總編輯劉正廷、卓越全球傳媒董事長鄭玉章、數位產業署署長 呂正華、全球品牌創新永續協會理事長張瑞雄、千華文化集團/商鼎數位出版協理劉國光、千華文化集團/商鼎數位出版總經理王銘瑜、金甌女中前校長王維民、賀木堂(股)公司董事長蔡木霖、中國信託綜合證券業務副總鄭舜之、全電科技工程董事長張碧芸。 攝影 / 尤美淑

數位產業署署長呂正華，在會議中強調政府在推動數位經濟和技術創新方面的策略，特別是在5G、物聯網（IoT）、人工智慧（AI）等關鍵技術的發展上。他指出，政府正透過各種措施，促進這些技術在本地企業和公共服務中的廣泛應用。

拜會與提問討論現場，席間相談甚歡。 攝影 / 尤美淑
拜會與提問討論現場，席間相談甚歡。 攝影 / 尤美淑

在會議的問答環節中，與會者提出一系列針對數位產業未來方向的深入問題，充分展現來自各行各業的精英，對未來數位趨勢的關注和思考。

金甌女中前校長王維民，提出關於教育科技如何更好地整合進傳統教學的問題。呂正華署長回應，政府正致力於推動數位教室計劃，這不僅將改善學習質量，還將擴大教育資源的可及性和效率。

中國信託綜合證券業務副總鄭舜之，則提出關於金融科技發展的實際問題，尤其是關於數位身份驗證和區塊鏈技術，在提高金融服務透明度和安全性方面的應用。鄭副總詢問政府將如何支持金融科技創新，以及如何平衡創新與消費者保護的需求。

呂正華署長回應表示，政府高度重視金融科技的發展，並已設立專項基金來支持金融科技創新和安全基礎設施的建設。他提到，數位身份和區塊鏈技術是當前政府支持的重點項目之一，這些技術不僅能增強金融服務的安全性和效率，也將助力於打造更開放且透明的金融環境。政府也在積極推動相關法規的現代化，以確保創新在不損害消費者權益的前提下進行。

此外，其他專家也對智慧城市的可持續發展和數位教育的未來展開討論。署長提到，政府對於智慧城市技術和數位教育創新的支持，說明將如何透過投資與政策倡議，來促進這些領域的技術應用，從而提升公共服務效率並改善教育質量。

會議結束時，張瑞雄理事長和呂正華署長一致認為，透過公私合作及跨領域的協調，可以加快技術的發展並應用於更廣泛的領域，推動台灣成為數位創新和永續發展的領頭羊，並期待未來在這些領域實現更多突破。

台北商業大學前校長暨全球品牌創新永續協會理事長張瑞雄(左)，與數位產業署呂正華署長(右)互贈禮品。 攝影 / 尤美淑
台北商業大學前校長暨全球品牌創新永續協會理事長張瑞雄(左)，與數位產業署呂正華署長(右)互贈禮品。 攝影 / 尤美淑

時尚漫旅

追蹤

延伸閱讀

台泰智慧城市論壇 林佳龍：盼創互利共贏合作模式

數產署率七家數位業者赴馬國 拓展海外市場

鴻海攻智慧城 軟硬進擊

美東華人學術聯誼會年會 蔣萬安：打造台北為智慧城市

相關新聞

掌握市場及自媒體營銷戰略 快電學力傳數位新知

快電商推出全新教育系統「快電學」，舉辦首場線下公開課程，邀請到知名 YouTuber 酷炫 和外商業高階經理 Albert，分別分享各自領域專業，從市場分析與銷售策略， 到自媒體營銷等數位新知，吸引近300名學員參與，獲得熱烈迴響。

歐德集團x永慶房屋 助身障樂兒體驗木藝之美 「木作森活」推動SDGs與ESG 攜手企業共建永續未來

歐德集團旗下的「木作森活」專注於推動聯合國永續發展目標（SDGs），特別是第三項「良好健康與福祉」與第十二項「責任消費與生產」。透過將木作手藝引入社區與校園，木作森活致力於為孩童、成人及銀髮族提供手作樂趣，同時運用集團家具製造過程中的餘料，創辦多元木藝課程，推動餘料再利用的環保理念。

世界區塊鏈組織（聯合國）與亞投雙會 共同為促進人類基本收入保障（UBI）並肩同行

世界區塊鏈組織（聯合國）執行總幹事、世界自貿區聯合會（UN）秘書長優希先生Yehoshua ‘Jack’ Westover，日前受邀來台演講，並與亞太經貿投資總會(亞投會AETCC) &亞太投資銀行家總會(亞投行ABCOC)（亞投雙會亦稱雙投會）創會總會長黃韻庭Vivian Huang相談甚歡，雙方交流意見，都認同彼此看法，並為未來相互交流聯盟開啟友好連結。

2024里昂仙境擕手AI健康綠色饗宴

臺灣創意經濟產業發展協進會於09月14日至15日在華山文創園區西二館舉辦「2024國際健康綠色饗宴」。並以「AI解方：加速通往SDGs」為主題，深入探討人工智慧（AI）在推動可持續發展目標（SDGs）中的巨大潛力和多樣化應用。

味全助攻屏東檸檬搶搶滾 萬人齊聚大巨蛋 挺在地農業永續發展

今天（15日）台北大巨蛋熱鬧非凡，除了精彩的龍象之戰賽事，更展現味全公司所堅持”挺在地 成就共好”的理念。味全公司(股票：1201)自成立以來，長期以實際行動支持台灣農業永續發展，對屏東檸檬的助攻，充分體現在與體育賽事結合的”味全攏好 挺檸運動”，不僅日前透過社群曝光味全品牌大使李多慧領跳的全台首支“挺檸健康舞”；本日開場表演以及和中場活動、周邊攤位，展現滿滿的「挺檸、挺屏、挺在地」精神，要將國人對運動賽事的熱情轉化為支持台灣農特產品的行動力。

吳琪銘邀請紙風車劇團演出「新月傳奇」 賞月賞戲 共度中秋團圓

上週五（13日）晚，立法委員吳琪銘在新北高工運動場，舉辦一場「新月傳奇」中秋團圓活動，超過4000名熱情民眾共襄盛舉。本次活動以「賞月賞戲，度過歡樂中秋」為主題，特別邀請台灣知名的紙風車劇團帶來精彩演出，為現場觀眾營造濃厚的節日氣氛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。