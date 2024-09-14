政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽 「創友一條龍」狂飆奪冠 2024年政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽 參賽人數創新高

聯合新聞網／ 時尚漫旅
邁入第四年，第四屆賽事於8/31(六)於台北市百齡左岸河濱登場，由左至右為政大國際金融學院教授許永明、政大國際金融學院院長蘇建榮、政治大學副校長蔡維奇、政大EMBA校友會榮譽會長林世貞、政大EMBA校友會理事長戴治中、台灣師大EMBA校友會理事長翁如玉、長庚EMBA校友會理事長陳秋鈴、政大EMBA校友會榮譽會長謝宏明。
邁入第四年，第四屆賽事於8/31(六)於台北市百齡左岸河濱登場，由左至右為政大國際金融學院教授許永明、政大國際金融學院院長蘇建榮、政治大學副校長蔡維奇、政大EMBA校友會榮譽會長林世貞、政大EMBA校友會理事長戴治中、台灣師大EMBA校友會理事長翁如玉、長庚EMBA校友會理事長陳秋鈴、政大EMBA校友會榮譽會長謝宏明。

(2024年8月31日，台北訊)政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽邁入第四年，第四屆賽事於8/31(六)於台北市百齡左岸河濱盛大展開。本次賽事參賽人數創下新高，共有來自政大EMBA、政大國際金融學院、台大EMBA、台師大EMBA、台科大EMBA與長庚EMBA共17個參賽隊伍，不僅五校菁英運動咖精銳盡出，其中還不乏師長、院長及副校長一同參與。延續往年的熱血精神在歷經一整天的賽事後，政大「創友一條龍」以1’08”77的成績拿下冠軍；亞軍則為政大「就是愛玩水」成績為1’09”91，差距之小也讓現場觀賽者緊張不已。由政大EMBA創業主班跨屆組成的「創友一條龍」大隊長馬連凱表示，睽違三年再次拿下冠軍，背後靠的就是大夥一週三次的練習，雖然早上六點就開划非常的辛苦，但是努力絕對是值得的，尤其對手越來越強，隊員們更是不敢懈怠。

第四屆政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽熱情登場，參賽人數創下新高，共有來自政大EMBA、政大國際金融學院、台大EMBA、台師大EMBA、台科大EMBA與長庚EMBA共17支參賽隊伍。
第四屆政大EMBA校友會理事長盃龍舟賽熱情登場，參賽人數創下新高，共有來自政大EMBA、政大國際金融學院、台大EMBA、台師大EMBA、台科大EMBA與長庚EMBA共17支參賽隊伍。

政大 EMBA 校友會理事長戴治中表示，舉辦龍舟賽除了凝聚團體合作與向心力外，更是透過競技強化EMBA高階管理階層、企業主及經理人的體能與意志，以面對多變的產業競爭，更希望大家在體育健身的同時，也能將運動推廣到周遭的家人、企業跟朋友，而這一點在現場許多親友團不畏炎熱賣力加油聲中，就能感受的到。

由政大EMBA創業主班跨屆組成的「創友一條龍」睽違三年再次拿下冠軍，親友團熱情相挺。
由政大EMBA創業主班跨屆組成的「創友一條龍」睽違三年再次拿下冠軍，親友團熱情相挺。

龍舟隊員們在練習中吸取的經驗也將回饋到工作中，短短200公尺的距離，全體一致的划槳節奏與動作都需要絕佳的默契與體能支持，亞軍隊伍《就是愛玩水》領隊（政大玩水社社長）洪嘉駿就坦言，練習龍舟賽第一關就是要克服酷熱天候和體能極限的意志力，最重要的是培養團隊中無我的精神，俗話說「百年才能修得同船渡」，這是非常難得的緣份。我們在比賽遭遇亂流時即時調整戰略，團結一致彼此互相激勵，體現政大校友間的熱情與活力。這次我們玩水社《就是愛玩水》、《玩水飛魚》在決賽上演兄弟鬩牆，分別拿下亞軍和季軍，也是非常有趣的經驗。

除展現專業的競技運動該有的技能與精神，由政大全企成員組成的「花枝拿波萬」鼓手還特地扮成神鬼奇航的造型，不僅划出第五名的好成績更是龍舟賽最吸睛的隊伍
除展現專業的競技運動該有的技能與精神，由政大全企成員組成的「花枝拿波萬」鼓手還特地扮成神鬼奇航的造型，不僅划出第五名的好成績更是龍舟賽最吸睛的隊伍

政大 EMBA 校友會理事長戴治中表示，理事長盃龍舟賽是台灣首創也是唯一的EMBA龍舟賽事，原本僅限政大校友參加，但經過歷屆理事長的努力，也擴展到友校EMBA校友一同參與，以龍舟運動促進更廣泛的交流和友誼。邁入第四年的龍舟賽，光是賽事費用就超過百萬，為確保賽事的公正與專業特別邀請到國際知名裁判林必寧擔任裁判長，賽事的抽籤過程完全透過電腦隨機公開進行，確保公平公正。此外，比照三鐵賽事規模，特別安排國家級專業物理治療師現場服務，讓選手在激烈比賽後能得到即時的照護，展現出對選手的高度重視。

龍舟賽事除了凝聚團體合作與向心力外，更是透過競技強化EMBA高階管理階層、企業主及經理人的體能與意志，上為政大國金蛟龍隊，下為政大宜蘭幫隊。
龍舟賽事除了凝聚團體合作與向心力外，更是透過競技強化EMBA高階管理階層、企業主及經理人的體能與意志，上為政大國金蛟龍隊，下為政大宜蘭幫隊。

值得一提的是，政大EMBA學長姐熱心回饋母校，出資贊助活動不遺餘力，而且政大更擁有五艘專屬龍舟供選手練習，充分展現校友們對母校的支持與熱愛。政大EMBA校友會期盼透過這次賽事，將學長姐們的凝聚力、活力與不屈不撓的精神發揚光大，龍舟賽最後也在謝江儀式後畫下完美句點，期待明年再次見證更精彩的競技時刻！

政大EMBA學長姐熱心回饋母校，出資贊助活動不遺餘力，更擁有五艘專屬龍舟供選手練習，也因此包辦賽事前三名的好成績。
政大EMBA學長姐熱心回饋母校，出資贊助活動不遺餘力，更擁有五艘專屬龍舟供選手練習，也因此包辦賽事前三名的好成績。

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