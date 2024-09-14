2024第一屆ParentsCare暨臺北市立動物園110周年 動物保育創意繪畫比賽

創意點子數位股份有限公司旗下平台「ParentsCare」於臺北市立動物園110周年之際共同攜手合作，隆重推出2024第一屆動物保育創意繪畫比賽。本次比賽旨在提升學齡兒童對動物保育和尊重生命的意識，除了鼓勵孩子們通過畫作展示動物與自然環境的互動外，也帶動家長陪同孩子走出戶外，親身接觸自然。希望透過該活動提升兒童的動物保育意識，並促進家庭成員之間的互動與親子關係。

創意點子數位股份有限公司 董事長 陸意志

在此次活動中扮演重要角色的ParentsCare平台，是由創意點子數位股份有限公司發起，並獲得教育局長官、校長、教師及家長們的共同支持。其整合了全台北市156所及新北市216所國小的家長會，為家長與孩童打造專屬的教育交流平台，形成一個強大的家長網絡。

臺北市立動物園 園長 諶亦聰

ParentsCare平台的主要負責項目涵蓋三大核心領域，包含「孩子教育的1999」、「經驗交流的園地」與「教育直播平台」。除了協助家長、學校及教師解決學生在校的各種問題外，也提供在法律、行政及經驗方面的支持，幫助家長找到適合的協助單位。

台北市國小學生家長會聯合會 監事長 邱彥博

平台創造了一個討論空間，話題涉及教育、養育、親子教育、同儕排擠、霸凌、親師溝通、親職成長講座、健康保健及升學資訊等相關議題。此外，ParentsCare另創建「教育直播平台」提供即時的教育資訊，通過線上直播的形式，讓訊息之間的傳遞打破現實與網路的壁壘，達到深入交流之目的。

順序由左至右 創意點子數位股份有限公司 董事長 陸意志➡️台北市私立靜心小學-林孍熙（未出席）由黃士綸老師代領➡️台北市民族國小-范語恩➡️台北市立麗山國小-黃予樂➡️創意點子數位股份有限公司 營運長 Christine

本次動物保育創意繪畫比賽不僅展現了ParentsCare對孩子教育的關注，也彰顯了對動物保育和環境保護的理念。期望透過這次比賽，能夠激發更多孩子的創意與關懷，並促進家庭教育的全面發展，進而達到ParentsCare平台的宗旨「與您一起陪伴孩子寶貴的童年時光」。

更多有關比賽與平台的詳細資訊，可參考以下資料：

ParentsCare平台

FB: 搜尋ParentsCare

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