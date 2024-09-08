「里昂仙境．黃韻庭」紮根台灣 讓世界走進來

2024年09月04日，里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席暨亞太經貿投資總會(亞投會AETCC) &亞太投資銀行家總會(亞投行ABCOC)，（亞投雙會亦稱雙投會）創會總會長-黃韻庭Vivian Huang表示，此次主辦「里昂仙境-海洋文化藝術休閒之旅」，海洋館占地二甲多，其中1000多坪為展示中心，也有海洋貨櫃屋實體教學，在現場可盡情享受海洋生物氛圍，目前沒有對外開放，僅限特定人士參觀，擁有3萬多顆鯊魚牙齒標本，現場展示2000多顆，海洋生物標本共八萬多件，彩繪圖騰500多件，融合各國信仰文化、皇室圖騰，海洋生物標本哥布林鯊（歐氏尖吻鮫），波口鱟頭鱝，鎧鯊，抹香鯨等全世界獨一無二都在此40年完善保存，平鎮總館基地將醫療、教育、AI、海洋元素與新能源產業結合ESG環境永續，從地基開始就將注入淨零碳排的元素，打造真正零碳永續的身心靈生態園區。

出席的企業家特別與ESG相關企業連結，名單包含台灣海洋藝術館創辦人-陳三發，40年金字招牌《卓越雜誌》-鄭玉章董事長，專業戶外知名運動休閒品牌-Jack Wolfskin飛狼創辦人-徐鴻奐，大呷麵本家-劉世欣董事長，讀冊生活-張天立董事長，卓悅藝文中心執行長-洪培智，磐基國際-許峻維董事長，帝寶知名吳昭立設計師，歐盟代表-張芳堯法國建築師，蟲洞科技-許國洲總經理，浩峰生物科技-陳水田董事長，星蔓-林棋凡董事長，空間美學-陳鵬旭，半畝塘環境整合-張建鈞建築師等團隊，台灣與東協國會議員關係總會-立法院總會-曹樂文秘書長，國會與國家產業全球發展促進會-客家賴麗娟秘書長，迦勒尼妲印度絲綢-房漢樟老師現場贈送黃韻庭董事長「龍鳳吉祥」創作，友誼慈善愛心會倪繼良總會長等70位企業及多家媒體一同共襄盛舉，共同見證奇蹟的一刻。

黃韻庭董事長（大紅色鳳裝長袍）與企業們大合照 圖:里昂庭國際控股集團公共事務群提供

黃韻庭董事長Vivian Huang表示，當天特別開放參觀「里昂仙境-桃園平鎮館總部基地」，土地占地約1321坪，市值約三億（近桃園高鐵站、桃園機場約20分鐘、中壢機場線捷運A21站、中壢火車站約15分鐘，中壢/新屋交流道，國立中央大學約5分鐘及附近多家醫院鄰立），藉由各位企業的專長發揮創意，前提是如何「降低成本，產生最大效益」就是「里昂仙境」，想像一下，如果這是您的海洋館，如果這是您的基地，您會如何與「里昂仙境」產生連結，成為未來合作接軌的事業生態圈，成為豐收福氣之人，「里昂仙境」是國際示範基地對接的大平台，符合現階段重視的議題，環保，ESG，節能減碳政策，運用大自然、大數據的串連，里昂庭®打造全方位資源整合．結合藝術，金融，珠寶，地產，大健康，影視六大產業。

迦勒尼妲印度絲綢-房漢樟老師贈送黃韻庭董事長（大紅色鳳裝長袍）「龍鳳吉祥」創作與企業們大合照，位於平鎮雙連坡碉堡公園 圖:里昂庭國際控股集團公共事務群提供

未來打造龜山館、關西館、石錠館、花蓮館等10個「里昂仙境」，10館地理位置距離高速公路交流道約五分鐘車程。平鎮館設為全基地總部大平台國際串連，鄰近的平鎮雙連坡碉堡公園（現場展示碉堡、戰車），平鎮雙連坡碉堡公園啟用於2018年5月，是桃園市首座軍事碉堡公園，公園內設有兒童遊戲區、兩座榴彈砲碉堡、63甲式105公厘榴彈砲以及M41A3戰車，兒童遊戲區的範圍相當寬敞，有攀爬區、兒童旋轉盤、盪鞦韆、沙坑、磨石子溜滑梯、綜合攀爬坡和體健設施區，原是六軍團21砲指部的舊址，佔地約六千四百坪。

黃韻庭董事長（大紅色鳳裝長袍），位於平鎮雙連坡碉堡公園與企業們大合照 圖:里昂庭國際控股集團公共事務群提供

全台烏托邦「里昂仙境」，「紮根台灣，讓世界走進來」，逐步開始規劃實踐，即將成為全球國際身心靈海洋ESG旅遊觀光培訓勝地，實踐ESG環境永續，2050年淨零碳排、碳中和及氣候中和的全球指標性標竿產業鏈。

黃韻庭董事長（大紅色鳳裝長袍），位於台灣海洋藝術館與企業們大合照 圖:里昂庭國際控股集團公共事務群提供