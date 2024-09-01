2024「國家地理雜誌臺灣攝影大賽」頒獎典禮隆重登場

特邀國際評審提姆．雷曼發表專題演講

10,205件參賽作品創歷年新高 展現臺灣陸海空之美

2024「國家地理雜誌臺灣攝影大賽」頒獎典禮於8月24日在集思台大會議中心隆重登場。今年的攝影大賽徵集到來自3,566位專業攝影師與愛好者的10,205件優質作品，首次登場的「星空組」作品在品質及數量上都超出預期，可見臺灣在天文攝影領域的潛力。頒獎當天更邀請到國際知名生態攝影師提姆．雷曼（Tim Laman）蒞臨現場進行專題演講。

《國家地理》雜誌中文版持續舉辦攝影大賽，除了為臺灣的攝影愛好者提供展示才華的舞台，更期待能通過影像，傳達生態環境保育的重要性。圖中為總編輯李永適

精彩瞬間 喚醒臺灣陸海空之美

由《國家地理》雜誌、大石國際文化主辦的「國家地理雜誌臺灣攝影大賽」邁入第八屆，不僅展示了臺灣自然與人文景觀的豐富多樣，也突顯了攝影師們卓越的技藝與創意。今年首次開辦的星空組，分成星景、深空、太陽系三項，共吸引了741件作品參賽，交出亮眼的成績單。2024年一共徵集到10,205件作品，相較2023年總徵件數成長近一倍，本次比賽在參賽件數與作品水準上皆達到新的高峰。

本屆大賽分為人物、地方、自然、星空、生態環境、青少年六個組別，大賽評審由國家地理著名生態攝影師提姆．雷曼（Tim Laman）、環境紀錄片導演柯金源、《國家地理》雜誌特約攝影師陳郁文以及《國家地理》雜誌中文版總編輯李永適共同擔任；星空組為國際星空攝影名師Babak Tafreshi、香港星攝名師不動明王（Vincent Cheng）以及中央研究院天文所王為豪博士共同擔任。

《國家地理》雜誌總編輯李永適：「感謝緯創人文基金會的大力支持，本次『國家地理雜誌臺灣攝影大賽』圓滿完成，我們很高興看見參賽件數持續增加，作品整體水準持續提高。」而甫獲得Time時代雜誌全球最永續企業（World’s Most Sustainable Companies of 2024）的緯創資通，及緯創人文基金會，連續3年擔任「國家地理雜誌臺灣攝影大賽」的獨家贊助，緯創資通董事長林憲銘致詞時表示，一張照片傳遞一個故事，他深深敬佩每一個攝影同好在烈日、風雪、雨林等嚴苛環境下守候，拍出的作品都給觀者帶來深深的衝擊與省思，希望透過國家地理雜誌這麼有影響力的活動、與世界級的大師觀摩，讓我們更加知道攝影家的辛苦與傑出，更進而呼籲更多人一起學習尊重萬物並與自然環境和平共處。為了喚起公民對於環境保育的意識，自2022年起，緯創人文基金會獨家贊助於大賽中創立「生態環境組」，該組攝影冠軍除獲得獎金及獎品外，還能接受環境紀錄片導演柯金源一對一的指導，傳授他的攝影經驗與技巧，完成生態環境報導任務。

（左起）知名生態環境導演柯金源、緯創資通林憲銘董事長、國際知名生態攝影師提姆．雷曼（Tim Laman）、國家地理雜誌總編輯李永適、台北市天文協會理事長劉志安、《國家地理》雜誌特約攝影師陳郁文合影。（國家地理雜誌提供）

新增星空組 紀錄臺灣夜空魅力

今年首次在《國家地理》雜誌臺灣攝影大賽增設的星空攝影組，以多樣的視角展現夜空的壯麗與神祕，讓觀眾感受到無限的宇宙魅力。吸引了大量優秀的作品參賽，在星景類別中，評審更傾向選擇自然紀實的影像。國際星空攝影名師Babak Tafreshi：「今年的冠軍作品是一張單次曝光的照片，捕捉到一顆明亮的彗星和閃電，這是一個獨特的瞬間，即使照片在技術上有些許瑕疵（如曝光過度的雲層），但在紀實攝影中，這種瞬間的記錄比技術上的完美更為重要。」

《國家地理》雜誌總編輯李永適表示，臺灣擁有優越的天文攝影環境和國際認證的暗空公園，但一直缺乏大型天文攝影比賽。希望這次新設的天文攝影類別能為天文攝影愛好者提供展示平台，並提升公眾對星空美麗及光害防治的認識。經過兩年多的籌畫，首次舉辦獲得廣泛支持，參賽作品水準受到肯定，更有信心將此賽事持續辦下去。

今年大賽分為人物、地方、自然、星空、生態環境、青少年六組，圖中為各組冠軍

恢復鳥類攝影 重申攝影倫理

鑑於去年媒體揭露的「拍鳥產業鏈」問題，今年大賽恢復了鳥類攝影作品的收件，並強調了攝影倫理的重要性。參賽者須簽署友善拍攝的「鳥類生態攝影十大準則」，包含不隨意散布稀有鳥類棲息位置、不捕捉或綑綁、不驚擾、不餵食、不播放鳥音、保持距離、不使用無人機、不使用閃光燈直射、尊重鳥類棲地、不移動或移除巢位周圍的任何東西。

李永適總編輯強調，這次參賽者簽署倫理聲明後，不僅沒有發現存在違反規範疑慮的作品，鳥類攝影水準也大幅提昇，這表示自然保育理念有成功被傳遞出去。擔任本次大賽評審的陳郁文也說：「期許往後所有的參賽者，都能以尊重被攝者為前提，不擺拍不干擾為原則，戮力去追求影像表現的極致，並融入個人的特色。」

連續舉辦八屆的2024「國家地理雜誌臺灣攝影大賽」頒獎典禮。今年共有10205件

提姆．雷曼專場 「鳥類星球：攝影之旅」

8月24日頒獎典禮當天，也特別邀請到國際鳥類攝影權威提姆．雷曼發表專題演講「鳥類星球：攝影之旅」。提姆．雷曼為野生動物攝影大師、電影製片人和野外生物學家，曾獲2016年野生動物攝影師年度獎、世界新聞攝影獎、北美自然攝影協會最高榮譽等殊榮，也是國際自然保護攝影師聯盟（ILCP）的會員。

他最著名的代表項目包括在新幾內亞紀錄天堂鳥，作品帶來突破性的物種研究成果。此外他也擔任BBC、Netflix多部自然歷史紀錄片的攝影師，其中《我們的星球-叢林》（Our Planet – Jungles）還獲得2019年艾美獎最佳攝影提名。

1888年創刊的《國家地理》雜誌至今已有136年歷史，致力於以影像記錄人文與生態故事。2024「國家地理雜誌臺灣攝影大賽」除了準備高額奬金，首屆的星空組更是得到台灣天文光學主要廠商上宸光學、太陽光學、永光儀器、冠昇光學、景德光學、鴻宇光學熱情支持，提供望遠鏡等獎項，合作伙伴亦提供豐富精美的獎品，包含vivo X100和X100 Pro系列手機、長榮航空亞洲不限航點來回機票、煙波大飯店住宿券、始祖鳥商品兌換券、deya機能包等，以提高參賽動機；不過最重要的，「國家地理雜誌臺灣攝影大賽」為臺灣的攝影愛好者提供了一個展示才華的舞台，通過影像講述生態環境保育的重要性。並且透過此次大賽，讓全民能透過不同的視角，看見臺灣美麗的陸海空影像，並感受到影像背後所傳遞的永續信念。

2024「國家地理雜誌臺灣攝影大賽」

攝影大賽本屆得獎作品：https://www.natgeomedia.com/photocontest/winner2024.asp

*活動相關資訊，請以「國家地理雜誌活動專頁」公告為主

圖片提供：國家地理雜誌