2024第十四屆中華美食文化國際高峰論壇暨台南400美食論壇隆重登場 【主題：識碳美食與探視AI】

文 / 圖：中華美食文化國際高峰論壇籌委會

第十四屆中華美食文化國際高峰論壇暨台南400美食論壇，已在台北正式揭幕。此次論壇以「識碳美食」和「探視AI」為主題，旨在探討如何在全球氣候變遷與科技進步的雙重背景下，推動中華美食的可持續發展與創新。

世界華人美食界年度盛會

自2011年創辦以來，中華美食文化國際高峰論壇，已成為全球華人餐飲業界與飯店業的重要年度盛會。十四年來，有來自美國、日本、韓國、新加坡等地的專家、學者和業內人士踴躍參與，論壇不僅促進了亞太地區餐飲文化的交流與合作，也提升了中華美食在國際舞台上的知名度與競爭力。

名人論壇(由左至右)由東東餐飲集團董事長李日東、力麗觀光集團董事長蔡宗易、前花蓮觀光處長唐玉書、中華觀光精品產業協會秘書長張國榮、論壇執行長梁幼祥等擔任與談人

論壇議題創新 引領餐飲業新方向

本屆論壇聚焦於「碳害認識與應對」及「科技AI的應用」，兩項議題皆為地球未來發展的關鍵課題。論壇將通過專家演講、實地參訪等方式，促進與會者在應對氣候變遷和科技進步的同時，創造新的餐飲業發展模式。

年度餐飲金獎評選 表彰傑出餐飲業者

亞太年度餐飲金獎評選被譽為亞太地區餐飲業界的最高榮譽。本屆評選將頒發亞太十大名廚、十大名店、十大優質伴手禮等多項大獎，以表彰在推動中華美食文化和創新發展方面作出卓越貢獻的企業與個人。

滾動式巡迴實地參訪 提升業者實踐經驗

此次論壇採用滾動式巡迴實地參訪模式，帶領與會者實地考察台中、台南等地的著名餐廳與景點。8月22日，與會者將參訪台中著名的「與玥樓餐廳」，並與著名粵菜大師許文光進行交流。隨後，將前往台南參訪百年老店「度小月」，由第四代接班人洪桂蘭親自接待，分享百年老店的經營之道。

台南400古都美食論壇 展現台南美食文化

8月23日，台南市長黃偉哲將在東東婚宴會館主持「台南400古都美食論壇」開幕儀式，並親自烹調台南著名的擔仔麵，展示這道擁有百年歷史的美食。與會貴賓將有機會品嚐台南多種傳統美食，包括蝦捲、木桶豆花、爆火鱔魚等。

亞太十大名廚頒獎後合影

國際化與在地化的結合

本屆論壇匯聚了來自韓國、印度、新加坡等地的國際貴賓，以及台灣本地的餐飲業者，展示了中華美食的國際化趨勢與在地化創新。本次活動將持續至8月24日，與會者將前往埔里和日月潭進行進一步的文化交流與實地參訪。

論壇發起人梁幼祥表示，希望通過這樣的活動，能夠讓參與者實地感受中華美食文化的深厚底蘊，並在交流中激發創意與靈感，為中華美食文化的未來發展注入新動力。