全台第一家「巧虎夢想樂園」 龍年發行樂園年卡 巧虎和琪琪海洋造型酷萌站台 高CP值年卡亮麗登場

文、圖／葉倩如

全台唯一巧虎主題大型室內親子樂園「巧虎夢想樂園」，近期(19日)正式發行樂園專屬尊榮年卡，桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟特別到場祝賀。國泰飯店觀光事業營運事業部營運長黃絢霞與日商倍樂生台北分公司商品事業處品牌授權策略經理謝惠琪進行開卡儀式，更邀請到小朋友最好的朋友—巧虎、琪琪以海洋造型，與小朋友一起唱跳樂園主題曲。營運長黃絢霞表示，全台唯一巧虎系列IP的親子室內遊樂園，不僅是親子共樂共學的好場域，高規格的安全防護設備，更受到許多家長的青睞。

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示市府廣邀桃園在地業者合作，和逸飯店是桃園市的好夥伴，這幾年，桃園打造成為快樂城及親子城，增添許多親子元素，例如萬聖城都充滿了親子元素，提高國際遊客好感度，感受桃園旅遊的美好。

巧虎樂園推出年卡方案，讓更多的家長帶著孩童在巧虎樂園，可以更輕鬆享受親子時光。

全台首家巧虎夢想樂園 首次發行樂園專屬尊榮年卡

巧虎夢想樂園獨家推出樂園專屬尊榮年卡，小孩界的巨星「巧虎」和「琪琪」海洋造型酷萌登場。桃園青埔「巧虎夢想樂園」為讓小朋友可以與好朋友巧虎、琪琪盡情體驗玩中學，因此首次推出樂園年卡，一年無限次暢玩樂園，還包含樂園獨家商品。

樂園專屬尊榮年卡，一年無限次暢玩樂園內各場域遊樂設施，包含樂園獨家商品「巧虎12色鉛筆」及「巧虎琪琪午睡枕」。

和逸飯店・桃園館客房副協理劉威辰表示，購買樂園專屬尊榮年卡，可一年無限次暢玩樂園內各場域遊樂設施，還包含樂園獨家商品「巧虎12色鉛筆」及「巧虎琪琪午睡枕」，更加碼贈最受小朋友歡迎「海洋世界舞台」門票及「小壽星生日會」，12月底前購買及使用，更可延長一個月使用期限，家長可隨時都可以安心放心的帶小朋友到樂園放電。年卡票價 5,999元，12月底前購買且開卡使用，更可延長一個月使用期限，詳情請洽(03)273-7220。

巧虎陪伴孩子快樂成長 一起玩樂中學習

以探索海洋為主題的巧虎夢想樂園，五大場域融合了六大教育目標：體能發展、美感教育、認知啟蒙、創意啟發、社會學習、科學發現。「巧虎繽紛大球池」裡的迷宮樂園、潛艇夢想號、冒險球池等多達10種遊樂設施，讓孩子們玩樂中發展身體肌耐力、協調性等全方位能力；「琪琪夢想體驗城」提供多種職業體驗如花店老闆和冰淇淋店長等，進行職涯探索；「桃樂比互動遊戲區」有攀岩、畫布積木，發揮組合與創造的能力，而「妙妙未來實驗室」擁有神奇魔法，大小朋友們皆可在此體驗科技數位互動，樂趣十足，訓練邏輯思考。巧虎夢想樂園裡的各種遊戲區，不只提供安全歡樂的遊戲場域，更提升學習的動機。

寓教於樂的巧虎樂園，高規格的安全設備與每月的生日派對活動。受到許多家長的青睞。

親子互動劇場 最大亮點與巧虎一同慶生

最受小朋友歡迎的「海洋世界舞台」每月都是由幼教專家規劃不同的主題劇場活動。「故事船長」由劇場哥哥、姊姊說故事，讓孩子在充滿童趣的故事中體會人物、場景與語言的表達運用，也培養智能、自信與好品格；「海洋動滋動」和大哥哥大姊姊一起跟著巧虎及琪琪的影片，在海洋世界舞台動動身體，提升肢體靈活；「海洋派對秀」，孩子能近距離看到巧虎，每次都設計不同主題故事，和巧虎到處探索學習知識，一起唱唱跳跳，創造快樂回憶。還有每月最受歡迎的「小壽星生日會」，當月小壽星可與巧虎一同裝飾大型玩偶蛋糕，唱跳生日祝福，完成關卡小遊戲更可獲造型小蛋糕，與巧虎一起慶生，超級歡樂。

桃園有著豐富的親子元素，巧虎夢想樂園的巧虎魅力，是家庭與老少共享親子天倫之樂的夢想場域。