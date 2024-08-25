「萌兔麗莎」與「少女熊」攜手演繹文藝復興名畫 中秋禮盒賞味兼收藏 盡顯藝術典雅韻味 8/31前預購享早鳥9折

中秋佳節將至，許多人開始期待月圓人團圓的美好時光。今年就有業者別具巧思找來擅長名畫復刻創作的插畫家─Rabbit with Mask 面具兔，將一幅幅栩栩如生的名畫結合超萌吸睛的兔兔，打造成中古文藝復興時期的名畫禮盒。消費者除了能夠吃到美味的中秋點心外，又能將食用完的禮盒當作是家中無框畫的擺件，讓原本的禮盒也能成為別出心裁的家中裝飾。

萌兔麗莎偷吃點心 俏皮畫面萌翻

動物控預備起！以擅長兔子插畫風格為主的面具兔作者Shae，在今年首度與小熊菓子共同打造藝術感十足的名畫禮盒，除了擅長的兔子圖案外，連小熊的靈魂人物─小熊也一起入列。

被網友讚爆神好吃的萌兔麗莎蛋黃酥禮盒，秘訣就是使用細緻手工熬煮的紅豆沙餡、核桃，搭配油脂豐富的東港紅土鹹蛋黃，以酥鬆的酥皮包裹起來，一口咬下鹹甜完美交錯！9入禮盒外觀就是一幅無框畫，吃完禮盒後，還可以直接掛在家中擺放當藝術品，環保又有儀式感！

中部知名烘焙品牌小熊菓子今年特別以文藝復興時期的創意名畫為題，並以禮盒也可充當無框畫的概念，讓禮盒也能重複利用，別具心意。

少女熊偷藏澎派伴手禮 回眸一笑傳達滿滿心意

戴著珍珠耳環的少女熊綜合酥則是一款美味與顏值兼具的禮盒。內有小熊經典鳳梨酥、鳳凰酥外，還有最新上市的Q心乳加餅與厚燒奶油餅兩款點心。

與傳統的牛軋餅不同，外層是西式的手工餅乾，搭配紅寶石般色澤的蔓越莓，與不黏牙且Q彈的夢幻牛軋糖搭配，酸酸甜甜、不甜不膩。

至於鳳梨酥、鳳凰酥則是使用酸甜度適中的金鑽鳳梨為基底，夾著乳酪、起司、海鹽、檸檬、東港紅土鹹蛋黃等精選食材，佐以師傳手工熬餡調味，是小熊門市的人氣爆款商品。至於厚燒奶油餅的酥皮層次豐富，包裹著麥芽、奶油，皮薄、酥香、餡軟，都令人回味再三！

現在至8月底前於門市消費還享9折優惠，不妨帶上一盒充滿創意的名畫禮盒對親朋好友聊表心意！

以兔子及小熊名畫為題的包裝設計，在門市引起消費者不錯的迴響。

｜《中秋文藝復興》活動｜

▸活動時間：7/1(一)~9/17(二)

▸早鳥預購：7/1(一)~8/31(六)

▸購買通路：

1.小熊直營門市：早鳥預購禮盒享會員9折優惠

2.FamilyMart全家店中店：早鳥預購禮盒享9折優惠

3.小熊菓子官網：https://beier.tw/fo01LbANj享滿額免運優惠

4.快閃通路：8/22(四)-9/15(日)高雄夢時代快閃

▸商品售價：

萌兔麗莎蛋黃酥9入禮盒：$540

戴珍珠耳環的少女熊12入綜合酥禮盒：$470

(鳳梨酥/鳳凰酥/Q心乳加餅/厚燒奶油餅各3入)

▸提貨時間：8/12(一)後