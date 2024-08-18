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第十四屆中華美食文化國際高峰論壇暨台南400古都美食巡禮 8/21即將氣勢登場

聯合新聞網／ 時尚漫旅
第10屆
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文 / 劉正廷

圖 / 中華美食文化國際高峰論壇籌委會提供

第十四屆「中華美食文化國際高峰論壇」，將於2024年8月21日盛大登場。此論壇被視為米其林摘星前的重要指標，今年更特別結合「台南400古都美食巡禮」的三天二夜系列活動，邀請國內外知名學者與專家進行演講和分析，堪稱是引領台灣餐飲業者走向國際市場的最大平台。

業已推動並發揚十三年的「中華美食文化國際高峰論壇」，被譽為全球華人餐飲界最高等級勳獎。延續去年主題「逆轉來臨、展現永續食力」，2024年論壇將以「美食在AI與傳統間的張力」為主題。

第11屆
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論壇發起人暨素有「台灣食神」之稱的梁幼祥指出，「美食」的展演，需要廣泛的技藝、科技、歷史、文化及經濟實力等多方面的支持。台灣經歷過殖民和移民的社會變遷，加上60年代政府的經濟改革，使「富裕」成為「美食」發展的重要條件。因而融合克勤克儉的閩南系、客家文化和原住民的島嶼風情，衍生出台灣寶島豐富多元的飲食風格。

為表彰並激勵餐飲食品從業人員追求卓越和不斷創新，每年遴選出【亞太年度餐飲金獎】，已有上百家知名餐飲集團、五星飯店、名廚和優質食品商獲得此殊榮，藉此提昇品牌知名度、激勵營運團隊，並進一步拓展海外市場。

今年【亞太年度餐飲金獎】的獲獎名單，包括十大名店、十大名菜美點、十大伴手禮、十大名廚、十大青年菁英名廚、優質食品供應商品牌、優質餐飲協力廠商、優質餐飲設備供應商、餐旅名師等多項獎項。

歷屆獲獎單位包括台北君品頤宮、山海樓、北京大董烤鴨、王品莆田餐廳、欣葉、台南阿霞飯店、台南度小月、台中与玥樓頂級粵菜、維格餅家、鼎泰豐、高雄漢來軒、圓山大飯店金龍廳、新竹海瑞摃丸、凱達大飯店、彭園湘菜館、福容大飯店、寧波撈小鮮鍋物料理、丐幫滷味、一芳台灣水果茶、黑沃咖啡、金椿茶油工坊、佳德鳯梨酥等品牌。

本屆獲獎人及獲獎單位，將於8月21日齊聚交通部觀光署旅遊服務中心國際會議廳，參加盛大舉行的「2024第十四屆中華美食文化國際高峰論壇暨亞太年度餐飲金獎」，並於頒獎典禮中接受榮譽獎章。

第13屆
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此外，主辦單位特別安排自8月22日起為期三天的「台南古都美食巡禮」系列活動。活動期間，參與者除將與台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠共餐，品嚐台南「府城食府」傳統美食外；並針對「美食尋旅」及「台灣傳統美食國際化發展」等議題，與餐飲界頂尖大師進行深度交流，包括高雄餐旅大學李怡君博士、台南阿霞飯店吳健豪總經理、台南度小月洪秀鴻總經理、海瑞貢丸黃世楷總經理，及東東集團李日東董事長等人，共同探討《400台灣飲食文化的變遷》。

這次論壇與巡禮活動，將在古都台南的悠久歷史與豐富文化中，為台灣飲食文化的傳承與創新注入新的活力，並激發出更多創意與國際化發展的潛力。

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