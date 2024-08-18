嘉義觀止飯店 嘉義唯一有寵物專屬樓層的飯店

圖文提供／嘉義觀止飯店

「嘉義觀止」由黑灰色金屬格柵構成整體建築外觀以不規則、零碎的翻轉，藉由陽光灑落而呈現有機性的光影變化。黑灰色滲透磚紅色的溫潤，立面線條破碎舊有建築的厚重量體感，呈現一種對比亦對話的複雜形態構築。

除了飯店建築本身的特色外，嘉義觀止也是全台少數能提供專屬寵物樓層的飯店之一，十分受毛家庭們歡迎。當賓客踏入大廳時，友善的服務人員會熱情地迎接，並細心介紹各項設施和服務。辦理入住手續後，乘電梯前往3 樓，出電梯門便能看到牆上充滿童趣和溫馨的可愛壁畫，這些畫作增添了整層樓的活潑氣氛，讓人對即將展開的入住體驗充滿期待。

3 樓是嘉義觀止的寵物專屬樓層。房間寬敞且相當乾淨，地板和家具都經過精心設計，確保寵物在活動時的安全和舒適。房間內設有寵物專屬的『尿盆』、『床』、『傾斜碗』以及『咬咬玩具』等用品，這些貼心的設施能夠滿足寵物的日常需求，讓毛孩在房間內玩得開心又自在。值得一提的是，房間位於健身房

樓上，即使毛孩在房間內活動，也不用擔心會吵到其他住客。

早餐時段，餐廳允許主人帶著毛孩一起進入，雖有要求寵物不能落地，需要在推車或提籃內，但已是現代很友善的毛孩旅遊貼心服務了。餐廳採自助式，回字型的取餐區域讓人流動線更為順暢。菜色豐富多樣，涵蓋中式、西式、日式和港式的口味，喜歡享用多樣選擇的自助餐，這裡都能滿足不同遠道而來的賓客需求。當然，享受早餐同時，能夠和毛孩共度悠閒時光，實在是一種難得的幸福。嘉義觀止飯店對寵物的友善態度，讓賓客感受到滿滿的用心和溫馨。服務人員特別在乎寵物的狀態，相信能讓每位客人都感受到飯店的用心和照顧。歡迎來嘉義入住，享受這份美好的住宿體驗。

※ 寵物房須以飯店安排的樓層入住，並遵守飯店友善寵物酒店條款寵物相關規定。

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方案詳情景見官方網站說明：https://www.guanzhi-chiayi.com.tw/news/detail/619

嘉義觀止飯店

地址：嘉義市西區中興路467 號

電話：05-281-3456

官網：guanzhi-chiayi.com.tw