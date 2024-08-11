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知本金聯世紀酒店 附設免費獨立寵物房間的酒店

聯合新聞網／ 時尚漫旅

圖文提供／知本金聯世紀酒店

近年來，寵物旅遊風潮愈加盛行。擁有得天獨厚的天然環境，大片綠油油的草皮和清涼海水，台東成為超級適合帶毛孩出遊的地點。寵物友善住宿日漸受到重視，為了滿足主人與毛孩共同旅行的需求，知本金聯世紀酒店特別準備了專為毛孩設計的獨立住所，讓主人和毛孩可以一起享受旅行的樂趣。

五彩繽紛的寵物房附設專屬空調，讓毛孩在居住時更加舒適。部分房間還備有貓跳台，讓毛孩在空間內自在玩耍。以現在旅宿業來說，特別規劃寵物專屬休憩空間已經顯示出對寵物的高度重視。知本金聯世紀酒店將繼續致力於為主人與毛孩提供最好的服務。

配合花東補助，台灣好行推出優惠措施，結合花東縱谷行，好行花東免費搭乘。酒店也特別推出8月到9月入住的超值優惠方案，一泊二食5,500元起，只需加價1000元便可多住一晚！另有低碳旅遊專案，每房一泊一食3,500元起，持台東火車票還可折抵房費最高1,500元！搭配花東補助最低每房只需1000元即可入住星級飯店。今年更首度搭配環島之星推出熱氣球小旅行，車票、住宿、熱氣球會場接駁一次滿足。一起與毛孩看著色彩斑斕的熱氣球冉冉升空，留下美麗回憶。

接著是8月19日開跑的台東太麻里金針花季解憂系列活動。環走金針山，純淨的田野風光搭配登山步道及數個觀景台，山景、海景、花景一覽無遺。讓您與毛孩一起徜徉花海，打卡拍美照，體驗屬於台東的放鬆時光。

知本金聯世紀酒店

地址：台東縣卑南鄉龍泉路30 號

電話：08-951-5688

官網：centuryhotel.com.tw/zh/

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