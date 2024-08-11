最潮的國際寵物友善酒店 台北北投雅樂軒酒店

台北北投雅樂軒酒店是萬豪集團旗下的潮牌酒店，也是W Hotel 姐妹品牌。酒店風格時尚、年輕活潑，鄰近著名的北投溫泉觀光景點，深受海內外遊客喜愛，更是毛孩與家長的度假勝地。主打寵物專屬樓層和寵物專屬客房，以及具有在全台國際酒店中，首間歡迎寵物入內的餐廳，邀請您與毛孩同享快樂時光。

用餐時刻，家長可牽繩與毛孩前往NOOK 聚聚樂餐廳，與餐廳相連的寬敞戶外露台，是毛孩飽餐後的盡情活動好去處。餐廳現正推出與毛孩大啖「台式熱炒」的活動，九月底前消費滿額即可獲得「熱炒鮮食包」一份；大廳一樓的W XYZ Bar 酒吧，也歡迎家長帶著毛孩體驗音樂與燈光共譜的放鬆氛圍。

在寵物房中，毛孩能與家長共枕，盡收關渡平原的遼闊景觀於眼底。房內備有可愛的寵物玩具與基本備品：專用餐碗、專用毛巾、澡盆、便盆、睡覺墊與尿布等一應俱全。一夜好眠後，再與毛孩至餐廳享用豐盛鮮食早餐，完美假期自不待言。家長再也不用因掛慮心愛的毛孩住宿而猶豫外出！

台北北投雅樂軒酒店

地址：台北市北投區大業路300巷1號1樓

(北投捷運站2 號出口)

電話：02-7701-1888

官網：alofttaipeibeitou.tw

圖文提供／台北北投雅樂軒酒店