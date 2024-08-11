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物外YSTUDIO攜日本國寶級職人再創巔峰之作 龍紋錺金具筆款橫空出世 父親節禮物的極致選擇

聯合新聞網／ 時尚漫旅
物外YSTUDIO以龍為題，打造經典工藝系列「龍紋錺金具限定筆款」，當東方文化、美學與百年工藝匯聚在筆之上，讓眾人看見書寫器物的無限可能。（資料來源：物外YSTUDIO）
物外YSTUDIO以龍為題，打造經典工藝系列「龍紋錺金具限定筆款」，當東方文化、美學與百年工藝匯聚在筆之上，讓眾人看見書寫器物的無限可能。（資料來源：物外YSTUDIO）

父親節即將來臨，許多人會趁著這天向默默為家庭付出的爸爸表達感謝之意，但是什麼樣的禮物最適合爸爸呢？或許可以透過觀察生活所需來挑選，如果爸爸日常工作經常使用筆，贈送兼顧實用性又極具紀念意義的筆款產品，會是再適合不過的選擇。精品文具品牌物外YSTUDIO結合日本傳統工藝，打造經典工藝系列「龍紋錺金具限定筆款」，經典風格與珍稀工藝技術的融合，展現無與倫比的藝術收藏價值，必定是送禮最佳首選，若是文具控一定要收藏起來！

物外YSTUDIO承接去年發售的「蘭紋錺金具筆款」，於短短四小時內就創下預購突破百萬的好成績，今年以龍為題，精心打造了經典工藝系列「龍紋錺金具限定筆款」，其筆身紋路運用傳統東方青銅器上的「雲雷紋」作為延伸，描繪群龍翱翔雲海之中的壯麗景象，將東方文化、美學與百年工藝匯聚在筆之上，並融入生活成為日常中的高雅點綴。此筆款更由竹內株式會社的竹內直希先生與日本絕世國寶級職人伊藤充浩傳承百年的傳統技藝，進行極具挑戰的手工雕刻技法，再透過精密準確的衝壓機具半量產製程完成，在工藝層面與書寫筆製作上達到完美平衡，一展書寫器物的無限可能。

物外YSTUDIO主理人廖宜賢（右）與日本鏨刀職人伊藤充浩先生（左），攜手製作結合書寫概念與日本絕世工藝的美好器物。（資料來源：物外YSTUDIO）
物外YSTUDIO主理人廖宜賢（右）與日本鏨刀職人伊藤充浩先生（左），攜手製作結合書寫概念與日本絕世工藝的美好器物。（資料來源：物外YSTUDIO）

百年歷史伊藤鋼雕刻所第三代傳人伊藤充浩，進行極具挑戰的錺金具手工技法雕刻工事。（資料來源：物外YSTUDIO）
百年歷史伊藤鋼雕刻所第三代傳人伊藤充浩，進行極具挑戰的錺金具手工技法雕刻工事。（資料來源：物外YSTUDIO）

不同以往的是，這次附帶重大設計物件「龍紋錺金具展示木盒」，以栓木實木製成，其中更包含鏨刀職人伊藤充浩先生，親筆為工藝品題字，賦予非凡意義。主理人廖宜賢表示：「這次非常榮幸邀請到伊藤先生親筆題字，並將其雕刻塗金於盒蓋上，筆力遒勁的『一意專心，人生一路』，展現職人一生懸命、專心致志於工藝的承諾與決心。」另外厚實的內外壁構築出充足的置物空間，加上特殊設計的筆座挖槽，使龍紋錺金具鋼珠筆／鋼筆，直立於展示盒中，顯示珍貴工藝的獨特魅力。

經典工藝系列「龍紋錺金具鋼珠筆 – 典藏木盒款」，經典風格與珍稀工藝技術的結合，賦予品牌更加寬廣的面貌，展現無與倫比的藝術收藏價值。（資料來源：物外YSTUDIO）
經典工藝系列「龍紋錺金具鋼珠筆 – 典藏木盒款」，經典風格與珍稀工藝技術的結合，賦予品牌更加寬廣的面貌，展現無與倫比的藝術收藏價值。（資料來源：物外YSTUDIO）

「龍紋錺金具展示木盒」包含日本鏨刀職人伊藤充浩先生親自題字，筆力遒勁的「一意專心，人生一路」，將職人一生懸命的精神灌注其中，打造有如藝術般的精品文房物。（資料來源：物外YSTUDIO）
「龍紋錺金具展示木盒」包含日本鏨刀職人伊藤充浩先生親自題字，筆力遒勁的「一意專心，人生一路」，將職人一生懸命的精神灌注其中，打造有如藝術般的精品文房物。（資料來源：物外YSTUDIO）

「龍紋錺金具鋼珠筆」其筆身為實心的黃銅材質製成，搭載德國近百年工藝筆芯施密特 Schmidt，精準配重和滑順的水性書寫特質，帶給使用者極致的手感，讓一筆一畫不再費力；「龍紋錺金具鋼筆」，其鋼筆使用特別訂製的德國14K金筆尖，軟硬適中、寫感柔和流暢，且其筆尖處雕刻「龍」字以輝映龍紋筆身的氣宇不凡。此款盒中內附黃銅墨水瓶，以黃銅瓶蓋搭配透明玻璃瓶身，裝填各色墨水至於桌面，即搖身一變成為書寫生活的愜意一隅，既能讓生活更具儀式感也能展現獨特的個人魅力，絕對是父親節禮物的極致選擇。

匠心獨運的「龍紋錺金具鋼筆 – 典藏木盒款」，包含黃銅墨水瓶與吸墨器，將日本傳統工藝結合書寫器具，為日常增添儀式感。（資料來源：物外YSTUDIO）
匠心獨運的「龍紋錺金具鋼筆 – 典藏木盒款」，包含黃銅墨水瓶與吸墨器，將日本傳統工藝結合書寫器具，為日常增添儀式感。（資料來源：物外YSTUDIO）

「龍紋錺金具鋼筆」使用德國訂製的14K金筆尖，且上方雕刻上「龍」字，以輝映龍紋筆身的氣宇不凡。（資料來源：物外YSTUDIO）
「龍紋錺金具鋼筆」使用德國訂製的14K金筆尖，且上方雕刻上「龍」字，以輝映龍紋筆身的氣宇不凡。（資料來源：物外YSTUDIO）

「黃銅墨水瓶」以黃銅瓶蓋搭配透明玻璃寬瓶身，裝填各色墨水置於桌面，即搖身一變成為書寫生活的愜意一隅。（資料來源：物外YSTUDIO）
「黃銅墨水瓶」以黃銅瓶蓋搭配透明玻璃寬瓶身，裝填各色墨水置於桌面，即搖身一變成為書寫生活的愜意一隅。（資料來源：物外YSTUDIO）

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