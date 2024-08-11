３天２夜寵物旅館明星老闆 潘慧如 專訪

圖片提供／潘慧如 文字撰稿／李帟緽

視毛孩為己出 用愛打造寵物第二個家

經過四年的籌備，位於台北大直的「３天２夜」寵物旅館於2022年12月正式開幕。潘慧如創辦這間旅館的初衷源自對毛孩的深愛，她希望透過自身的知識和飼主經驗， 提升寵物照護人員的專業水平，從了解不同動物品種、個性、疾病到正確的照顧技巧、老犬護理、飲食營養各方面， 確保能達到全面性的照顧能力，為寵物提供更完善的環境。因此，「３天２夜」寵物旅館應運而生。這裡不僅是一個以愛心打造的溫馨住所， 更以「視你的毛孩為己出」的理念，提供與眾不同的專業寵物照顧服務。本期封面人物潘慧如，將帶領讀者們深入了解創辦「３天２夜」寵物旅館的心路歷程。

知識與用心灌溉 築起寵物第二個家

潘慧如表示，台灣的寵物照護及環境與國外相比較，仍有很大進步空間。之前她的飼養需要託管時，時常找不到不關籠，較細心、有同理心的寵物旅館 ; 大多數旅館僅限於看顧管理，未能充分關心寵物的心理與生理需求。因此，她下定決心要透過自身能力，致力創辦一間像在家一樣、更細心的寵物打友善住所。

「３天２夜」這個店名的靈感來自常見的輕旅行。選址於台北大直並非偶然，商業區的選擇是基於動保處的設址規定。此外，二樓的位置不會受到任何外部因素的干擾，並且有露台設施和周邊綠化帶來的舒適環境，相當適合毛孩日常散步和活動，還有旅館的大面積落地窗設計，不僅提供良好的自然光線，還能確保空氣流通，這一切條件下，讓這裡成了潘慧如夢想中寵物旅館的首選地點。

寵物入住「３天２夜」須符合嚴格規範，旅館僅接待已節育、植入晶片、接種預防針和狂犬疫苗，並定期服用體內外驅蟲藥的狗狗。潘慧如特別強調這些規定的重要性，她指出，未節育的狗狗更容易生病。此外，只有已接種狂犬病疫苗和定期服用驅蟲藥的狗狗，才能避免交叉傳染的風險。至於植入晶片則是給寵物一個身份ID，萬一走失晶片辨識也能提高找回機率。

為了讓毛孩們能夠自由活動，「３天２夜」堅持不使用關籠方式。這一理念源自潘慧如的照顧經驗，她發現大多家中的毛孩都是自由移動的，如果被關進籠子，可能會引發焦慮和不安。因此，當飼主首次帶毛孩來旅館住宿時，潘慧如都會花費一段時間進行宣導，讓飼主了解這項特別規定以及背後的原因。

「３天２夜」不僅是一間寵物旅館，更是潘慧如夢想的實現。她希望通過旅館，為寵物們提供一個舒適的住宿環境，並與飼主分享養護經驗與照顧知識。她期望每位來訪的飼主與毛孩都能在這裡找到安心的感覺，將這裡視為寵物第二個家。

滿懷寵物的愛 努力進修面對挑戰

法規規定，要成為寵物旅館的負責人，須具備相關科系畢業資格或擁有200小時專業課程的結業證書。因此，在四年的籌備期間，潘慧如認真進修並考取專業的「寵物照顧員」證照。這些課程涵蓋寵物照顧常識和經營管理知識，對於經營寵物旅館相當有助益。而這樣的素養和知識不僅成了「３天２夜」寵物旅館的基石，更為經營管理打下扎實的基礎。

並且為了更深度瞭解行業，潘慧如還向許多專業人士和朋友請教，包括曾經開過寵物旅館的人士和獸醫院院長。透過多元的交流，學到很多實用經驗。此外，她自己照顧的毛孩曾經歷過失智、癲癇、腎衰等疾病，這些經驗使她在寵物照顧方面更加得心應手。

即使俱備豐富的知識，潘慧如在籌備寵物旅館的過程中，仍面臨了重重挑戰和壓力。旅館的前期準備和裝潢階段，需要準備大量文件，以及裝潢過程的種種不如意，這些困難曾讓她多次想要放棄。然而，為了提供毛孩們一個舒適的環境，她最終選擇堅持。

旅館開業初期，潘慧如面臨讓更多人知道「３天２夜」寵物旅館的宣傳壓力，並需要向每位飼主解釋嚴格規定的必要性。潘慧如強調，每個毛孩在填寫預約表單時，須詳細說明身體狀況，當客人的毛孩有特殊疾病時，潘慧如會先上網查詢相關資訊，或向相關獸醫師朋友請教，以便能提前做好準備，提供最完整的照顧。

經營一年後，潘慧如開始面臨更嚴峻的人事問題。她表示，由於對員工要求嚴格，篩選條件高，例如，寵物保姆不僅需要懂得照護，還必須嚴格落實環境清潔的要求。因此，即使提供高薪，潘慧如也難以找到適合的員工。因為懂得如何用專業方法照護寵物的人很少，再加上每天都要打掃環境整潔，即使找到合適的員工，也因為工作辛苦且未來發展有限，所以很少有人願意長期久待。因此，尋找共同理念的人變得相當困難，這也讓她在營運過程深感挫折，並體會到經營管理的挑戰。

最用心的對待 面面俱到的寵物保姆

潘慧如特別與本刊分享對寵物保姆職業的見解。她強調寵物保姆不僅是簡單陪寵物玩耍、餵食和散步，而是需要俱備近似護理師或醫助的水準。他們需要有觀察生命跡象的能力，並掌握基本的寵物醫療常識。由於毛孩不能言語，牠們生病往往會被耽誤或忽略，因此，寵物保姆必須要有能力透過寵物的行為來判斷原因，並辨別是否為精神焦慮還是身體不適所導致的異常行為。

潘慧如舉例說明，當心臟病老犬入住時，須特別注意溫差變化和喘氣的原因。如果出現嚴重症狀，寵物保姆要能夠緊急處理，而不是等到情況惡化後才送醫。她還曾經邀請獸醫師來教導寵物保姆學習CPR 和使用聽診器，透過專業培訓，使他們能夠及時識別問題，更好履行職責。

她也特別提到，寵物保姆必須俱備愛心和耐心，並在照顧毛孩的同時，還要照顧飼主的情緒。寵物保姆需要與飼主經常保持聯繫，並在寵物出現任何問題時，能夠安撫飼主的情緒。潘慧如認為，這是需要俱備雙向應對的能力，寵物保姆不是任何人都能勝任，而是需要俱備專業知識和特定特質的職業。

視寵物為己出 全方位的照顧與陪伴

「3天2夜」不僅不將毛孩關在籠中，還會帶牠們散步。潘慧如特別分享旅館的照護流程，從早上毛孩進來後開始，先讓牠們適應新環境。中午時分，寵物保姆會強制毛孩午休兩個小時，下午起床後則安排小遊戲，讓牠們互動並激發思考。

另外，她們希望狗狗回家時是乾淨整潔的，因此會特別為牠們進行簡單的梳毛和擦拭淚痕。她特別強調，自己照顧毛孩的經驗最怕看到住宿回來時眼屎結塊厚重，沒有得到妥善處理。因此，旅館對每一隻毛孩的飲水、飯後擦嘴等細節都相當注意。

潘慧如感觸地說，照顧毛孩就像照顧孩子一樣，她希望在旅館中，毛孩可以完全放鬆。寵物保姆的最大原則就是不能忽略牠們的需求。她強調，寵物保姆應重視毛孩的感受、每一個眼神以及每一個想要被理會的瞬間。因為寵物保姆不是牠們的飼主，與毛孩相處的時間非常短暫，因此每個瞬間都很重要，是建立信任感的關鍵時刻。潘慧如經常告訴員工，要對毛孩細心且視如己出，讓每個毛孩在旅館都能得到最好的照顧與陪伴。

付出的成就感 建立互相信任的橋梁

潘慧如分享開業以來最大收穫，來自於飼主的回饋與照顧的毛孩的情感連結。旅館與飼主之間的關係保持非常融洽，飼主對保姆們都充滿信任的將毛孩託付給「3 天2 夜」。而且從毛孩初次到來的焦慮緊張，到逐漸建立對保姆的信任，這種變化最令人欣慰。當毛孩信任保姆後，即使需要糾正行為，牠們也會聽從指示，甚至變得粘人。

另外，特別有成就感的是，營業至今飼主和毛孩的回饋都很滿意。她曾擔心會遇到飼主的負面評價或其他問題，但目前為止，並未經歷過其他寵物旅館常見的不良飼主或遺棄的情況。她認為，這些正面的回饋和經驗，都是對「3 天2 夜」寵物旅館最大的肯定。

潘慧如感謝飼主對她理念的支持。她坦言，創辦這家寵物旅館時，從未以獲利為目標，而是希望保持初衷，為飼主提供一個安心的地方。她希望飼主在出國、工作或旅遊時，能夠放心地將毛孩交給他們照顧。這份真誠的心意，使得旅館成為飼主和毛孩們信賴的選擇。