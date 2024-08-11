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臺北市重建處、台灣建築中心、若水國際攜手推動職訓新模式 打造全台首個「BIM機電工程師職訓身障專班」

聯合新聞網／ 時尚漫旅
臺北市勞動力重建運用處陳昆鴻處長(中)、若水國際陳潔如執行長(右3)、台灣建築中心江欣政 執行長(左三)，共同出席BIM機電工程師職訓身障專班，給予學員支持。
臺北市勞動力重建運用處陳昆鴻處長(中)、若水國際陳潔如執行長(右3)、台灣建築中心江欣政 執行長(左三)，共同出席BIM機電工程師職訓身障專班，給予學員支持。

全台首個針對身心障礙族群開設的BIM機電工程師職訓身障專班於8月5日開訓。本次職訓班由臺北市勞動力重建運用處、財團法人台灣建築中心與若水國際三方攜手合作推動。這次合作期盼透過各單位在身障就業及建築產業的專長，替台灣身心障礙族群職訓內容打開新局。

開訓首日，重建處陳昆鴻處長、台灣建築中心江欣政執行長及若水國際陳潔如執行長，皆到場勉勵本次10位入選職訓課程的身障學員。期盼學員能在為期２個月的課程中成為專業的BIM機電工程師，並在職訓後轉銜進入建築產業。

產、官、研強強聯手 開創身障多元新職種

本次職訓打破過往模式，由企業、政府及法人共同推動。若水國際長期推動身障就業，致力在科技領域打造身障新職種。2013年成立BIM整合服務事業部，集結身障及非身障者共組專業團隊，已為全台前三大的BIM公司。若水國際執行長陳潔如表示：「過去10年，我們開辦了5屆訓用合一的BIM職訓班，自行培訓及聘用身障人才。這次在重建處高度支持下，展開與建築中心的深度合作，除了增添職訓師資的深度及課程的廣度，更擴大了身障人才進入BIM產業的可能性。」

重建處陳昆鴻處長表示：「重建處長期推動企業進用身心障礙族群，同時拓展更多元的身障就業模式。這次跟若水還有台灣建築中心的合作，讓BIM的職業訓練擴大到身障族群，除了增添身障就業機會外，也能讓更多企業看見身障人才潛力，期待有更多企業一起加入。」

若水國際、重建處及建築中心長官與BIM職訓學員開訓大合照。
若水國際、重建處及建築中心長官與BIM職訓學員開訓大合照。

活化身障人力資產 也替建築產業培養未來人才

在各行各業面臨缺工的同時，內政部建築研究所的報告也指出，到114年時BIM產業將會出現人才短缺狀況。而目前教育機構之訓練內容，並無法滿足業界實際運用BIM的需求。台灣建築中心執行長江欣政指出：「BIM是建築產業數位化及城市邁向數位雙生的發展重點，建築中心長期推動建築產業發展及培育技術人才，這次的職訓是全新的嘗試，也期待能複製這次的成功經驗，日後培養更多身障人才投入BIM產業，同時解決BIM產業的人力缺口。」

本職訓針對領有身心障礙證明、具備生活自理能力，並通過職能評量之身障者。參加者將參與為期兩個月39天共312小時的密集培訓課程，結訓後將辦理BIM工作媒合活動，期待學員學以致用，成為BIM產業尖兵。

開訓儀式後，進行若水多元共融職場導覽
開訓儀式後，進行若水多元共融職場導覽

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