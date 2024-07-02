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迫切的危機！台灣教育不能等

聯合新聞網／ 時尚漫旅

卓越教育網即將於 2024 年7月中旬成立上線，隸屬於擁有 40 年豐盛歷史的卓越全球傳媒集團，是其旗下十數家不同領域媒體之一。創辦人包括由卓越媒體集團徐邦浩擔任社長，紐約資深媒體人劉正廷出任總編輯，並由華沃學院林嘉宏創辦人擔任執行長，在董事長鄭玉章的鼓勵和推動下共同創辦。

卓越教育網秉持終身學習的理念，認為教育的本質在於「喚醒靈魂」，期望通過教育提升人們的情商和幸福感，致力推廣和深化教育的各個層面，涵蓋體制內教育、個人終生教育、國際教育及環境發展永續教育等議題。

卓越教育網提供豐富的知識性文章、書籍、影音、短視頻和播客等，並推廣相關活動、競賽、講座及國際論壇，全方位傳播教育內容；同時，積極與專業人士、團體和組織合作，促進教育領域的多方交流。透過調查、研究和報導，蒐集並分享本土及國外的教育資訊，出版相關刊物，推進學術研究。網站致力於打造一個完善的教育學習平台，推廣線上課程、成長營、聽書會、教育旅遊等，結合書籍和影音產品，服務個人和機構。

卓越教育網的願景是運用私人資本達成公共利益，創造幸福人生與和諧社會，並支持聯合國永續發展目標（SDGs-4 優質教育），期望成為具有國內外影響力的教育平台。

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