藏逸藝術春拍當代藝術家王迎春作品受囑目 結合公益助老憨兒

藏逸藝術「2024春季拍賣會」日前已圓滿落幕，獲得熱情迴響，其中，當代藝術家王迎春在此次春拍以「桐花綠意」作品獲得現場嘉賓激烈競標。王迎春並提供版畫作品「源」公益義賣，由尚湧科技劉仁湧收藏，共同「藝」助蘭平老憨兒福址園。現場嘉賓雲集，包括：大城扶輪社林宗載社長、尚湧科技公司負責人劉仁湧、中華運動文化暨人才發展協會理事長車宜靜、中華全球蔬食協會創理事長黃詠雪、幸福空間設計師許捷甯、南良集團蕭博元主任、華圓MCA董事長夫人周蓮子、藏逸首席拍賣官李承倫等人。

當代藝術家王迎春（左三）結合公益「藝」助老憨兒。圖／王迎春提供

藏逸拍賣會每年舉辦春拍和秋拍，都吸引到許多藝術家和收藏家共襄盛舉，成為藝術收藏趨勢指標。多元風格、創新創意的藝術家王迎春，畫筆下的光影，浪漫、溫暖、細膩又餘韻回甘的意境受到肯定。王迎春2021年受邀參加並登上美國紐約國際藝術博覽會，多次在異國的大放異彩，因此吸引許多嘉賓及收藏家欣賞創作並前來關注。王迎春表示，從事兒童美學教育20餘年的經驗，給了創作極佳的養分，正因為長時間陪伴孩子，方能以相同的視角看待這個世界，作為藝術創作者，除了後天所見識的深度與廣度，更要像個孩子般保持著赤子之心，對生活周遭發生的點滴抱持著敏銳觀察力，無論是鄰里巷弄之間或是旅行時異鄉的種種，皆飽含愉悅與好奇，方能讓創作淩駕於技法之上，拋開圖紙的框架，把對這個世界的觀察與內心想法自由的舒放，將創作精神昇華至更高的層面。

中華全球蔬食協會創會會長黃詠雪盛讚王迎春是位「藝心傳愛的實踐者」，不但積極響應愛心慈善，捐贈版畫作品「源」義賣，用行動支持蘭平老憨兒福址園。黃詠雪表示，藏逸秋拍雖已圓滿落幕，但後續兩人將攜手促使藝術與環保兩股清流滙聚成愛的能量。