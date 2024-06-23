驚艷日月潭 力麗溫德姆溫泉酒店正式開幕 手握全球會員進駐日月潭 國際級溫泉酒店落地生根蓬勃經濟

據交通部觀光署統計，台灣旅遊業正呈現強勁的復甦態勢，去年接待旅客高達648萬人次，今年預計將突破1千萬人次大關。日月潭貴為國家著名風景旅遊區，備受國際旅遊達人推崇。如今世界前五大連鎖酒店集團-美國溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts, Inc.）與力麗集團聯手打造既國際又融合在地文化的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店正式開幕，將成為日月潭地區的新亮點，為遊客提供舒適、奢華的住宿體驗。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店於今天舉行開幕剪綵，酒店迎來多位政官貴賓，舉行開幕剪綵儀式。南投縣副縣長王瑞德、議長何勝豐與多名立委、議員皆出席參與。開幕典禮伊始，酒店邀請在伊達邵-邵族中被受敬重的長老“先生媽”為酒店進行了傳統的祈福儀式，向大地和祖靈祈求酒店的繁榮和平安。原聲合唱團的原民小朋友帶來了精彩的打擊樂表演，讓現場氣氛充滿活潑生氣。在酒店開幕日有傳統的「丟鑰匙」儀式，象徵著酒店正式開始開門營運後就不再關起門來。最後，五色斑斕的舞龍舞獅在大門舞動慶賀，與賓客們一同迎接財神也到來。日月潭力麗溫德姆酒店員工列隊歡迎來自各地的長官及貴賓，整齊地喊出日月潭力麗溫德姆酒店的核心價值「信賴我! Count on me!」

副縣長王瑞德致詞表示：「感謝國際酒店品牌及力麗觀光集團的支持，在南投建立酒店事業群落地生根，日月潭作為亞太地區十大最受歡迎的旅遊目的地之一，備受日本、韓國等眾多亞太地區旅客所喜愛。全新開業的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，作為日月潭首家國際品牌的渡假溫泉酒店，不僅將成為追求高品質出行旅客的首選，更為當地商家及旅遊相關業者的蓬勃發展注入新活力，未來縣府也會持續優化環境打造景區亮點，提昇日月潭在國際上的觀光發展。」

力麗觀光集團董事長蔡宗易表示：「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店是力麗觀光集團在日月潭建立經營的第四間旅館。我們非常榮幸與溫德姆酒店集團建立合作夥伴關系，為我們在台灣酒店業的持續成長提供了堅強後盾；我們堅信，溫德姆酒店結合力麗觀光集團共同發揮商業和運營專長，專業並具國際化的標準服務，為旅客打造難忘的住宿體驗，並在市場戰略上持續增長。溫德姆目前全球會員人數已破1.2億，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店加入溫德姆全球行銷活動行列，必能為日月潭觀光提升國際能見度，帶來更多國外旅客到日月潭觀光旅遊，為中台灣觀光旅遊掀開新一頁。」

「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」全館共設203間客房，無論是休閒出遊亦或是商務出行，提供了各式的住宿及餐飲選擇，滿足旅客的多種需求。值得一提的是，酒店擁有獨特的親子房型與當地最大的親子館設施，為家庭出遊的旅客打造了溫馨的住宿環境。酒店的客房均有溫泉浴池，賓客可以在房內就享受泡湯的愜意，酒店就位於伊達邵碼頭商圈，環湖步道及纜車等景點皆步行可達也是一大賣點。

力麗溫德姆溫泉酒店總經理芮懷民表示：慶開幕期間，酒店推出一系列住宿及餐飲優惠，包括饗沐Happy Brunch 買一送一；連續入住第二晚八折及遊九族文化村加遊湖套裝方案等，力麗觀光集團亦同步送出消費折抵劵最高優惠總價值達新台幣1千萬元，入住旅客將獲贈「力觀光歡慶同樂券」於力麗觀光集團各據點直接折抵住房及餐飲費用，邀請大家共享開幕的喜悅。