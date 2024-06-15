CITROEN/PEUGEOT巴黎6月天冷氣健診 擺脫夏季惱人的酷熱清涼〝袋〞著走

聯合新聞網／ 時尚漫旅
▲巴黎6月天冷氣健診，縱使戶外暑氣蒸騰，也能感受PEUGEOT清涼舒適的駕馭樂趣。
▲巴黎6月天冷氣健診，縱使戶外暑氣蒸騰，也能感受PEUGEOT清涼舒適的駕馭樂趣。

【本報記者劉奕廷、鐘翠蓮台北報導】隨著氣溫逐漸攀升，對人車都是酷熱的烤驗，因此，在外出盡享陽光之餘，為確保最佳車況，CITROEN/PEUGEOT總代理寶嘉聯合兩品牌推夏季健檢活動，讓無論是計劃長途旅行，還是在城市中優遊穿梭，都能確保愛車行駛順暢，安全無憂。

艷陽高照的夏日季節，專屬CITROEN/PEUGEOT車主的夏季盛典自即日起至7月31日展開，不僅提供全車系冷氣系統免費健診服務、巴黎6月天限定零件夏日優惠、消費滿額再送保冷保溫袋，還有滿意度調查抽好禮等豐富活動，縱使戶外暑氣蒸騰，也能感受PEUGEOT清涼舒適的駕馭樂趣。

▲CITROEN活動期間消費滿額即送品牌專屬雙色手提保冷保溫袋
▲CITROEN活動期間消費滿額即送品牌專屬雙色手提保冷保溫袋

面對夏天的酷熱高溫，CITROEN/PEUGEOT消暑行動提供全車系冷氣及冷卻系統免費健診服務，維持清涼舒適的乘車感受，包括：冷氣類零件優惠8折起、濾芯類零件及電瓶優惠85折起，車主們要把握活動期間返廠體驗。

炎夏外出或旅遊時，喝著冰涼飲品是最佳的消暑享受，在健診服務活動中，特別推出夏日戶外活動必備消暑小物，活動期間消費滿4,999元，送雙色手提保冷保溫袋1個（建議售價550元）；滿7,999元送雙層多功用保冷保溫袋1個（建議售價850元）；滿9,999元送消暑二重奏1組（建議售價1,400元）雙色手提保冷保溫袋1個+雙層多功用保冷保溫袋1個。

為提供CITROEN/PEUGEOT車主們更優質的服務體驗，分享返廠體驗、最想推薦之服務廠及推薦原因，只要成功上傳滿意度調查問卷，就有機會獲得PEUGEOT限量專屬精品。

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