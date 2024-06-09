快訊

如何避免手機被駭？美國安全局曝每周固定「1動作」就有效

為何家裡沒食物也能活？ 專家揭對蟑螂而言一因素比食物更重要

影／綠議員抵制花蓮觀光 蕭美琴：花蓮需要溫暖應援、勿用政治眼光看待

台日卓越創業家大賞 頒發70家創新企業

聯合新聞網／ 時尚漫旅
（左起）中華工商經貿科技發展協會名譽理事長（台北市議員秦慧珠）、日本社團法人個人創業家協會理事長天田幸宏、台灣職工教育及職業培訓協會理事長孔祥科，共同頒發職人證書，以表揚日本職人精神。
（左起）中華工商經貿科技發展協會名譽理事長（台北市議員秦慧珠）、日本社團法人個人創業家協會理事長天田幸宏、台灣職工教育及職業培訓協會理事長孔祥科，共同頒發職人證書，以表揚日本職人精神。

天田幸宏親自來台授證

由日本社團法人個人創業家協會、中華工商經貿科技發展協會、台灣職工教育及職業培訓協會、台北市商業會主辦、卓越雜誌協辦，舉行「2024台日卓越創業家大賞」頒獎典禮，日本理事長天田幸宏、前立法院長王金平都蒞臨現場，盼台灣與日本創業家共同建立台日經驗傳承平台，帶動創新創業風潮，創造一個屬於創業家的榮耀與奇蹟。

日本社團法人個人創業家協會理事長天田幸宏表示，去年首次來台見證第一屆創業家大賞，與充滿熱情的創業家相遇，「我體會到成就事業需要有極度的熱情！」我將他們的成功經驗帶回日本，這次要透過故事吸引顧客的技巧帶給台灣的企業家們，有許多有意前往日本創業的台灣企業家也獲獎，下一次我將率領更多日本的企業家來台訪問。

70家創新創業共同建立台日經驗傳承平台，帶動創新創業風潮，創造一個屬於創業家的榮耀與奇蹟。
70家創新創業共同建立台日經驗傳承平台，帶動創新創業風潮，創造一個屬於創業家的榮耀與奇蹟。

借鏡成功者經驗 帶領經濟前進

中華工商經貿科技發展協會名譽理事長、同時也是台北市議員的秦慧珠表示，二次大戰後世界上經濟復甦最快的就是日本，台灣則是靠第一代的創業家，透過他們的專業、堅持、不怕挫折的精神，讓台灣漸漸復甦，傳承到現在可能都到了第七代接班。現在的創業更不容易，資本越來越高、專業技術含金量也要越來越高，就像主流的科技及AI業，技術會越來越尖端，創業將越來越困難，但是任何困難的路都將會由有勇氣、有專業、有堅持的企業家，在各行各業裡施展長才。「黃仁勳現在的成功，就是各位明天的成功經驗！」期待每一位創業家都是帶領企業、經濟、社會向前進的典範，希望各位未來更加的成功。

前立法院長王金平表示，創業家大賞弘揚創業家精神，建構台日創業家的交流平台，落實經濟優化與持續成長的目標。
前立法院長王金平表示，創業家大賞弘揚創業家精神，建構台日創業家的交流平台，落實經濟優化與持續成長的目標。

弘揚企業家精神 建構交流平台

前立法院長王金平致詞表示，這個獎項是為了表彰企業家發明創新、聚焦企業家成功創新的使命，樹立青年學習的典範。日本及台灣都是資源相當匱乏的地區，所以創新創業具體的實踐，更是台日經濟成長的核心關鍵。目前台日在經濟結構上已經形成供應鏈的依賴互補的關係，在面對全球化的競爭中，台日所形塑共存共榮的合作關係，也越顯得重要。創業家大賞除了弘揚創業家精神，建構台日創業家的交流平台，也促成彼此有更多的良性互動，落實經濟優化與持續成長的目標。「如同黃仁勳所言：AI將是第二次的工業革命！」可見AI對未來經濟發展的重要性，也才能跟世界做最有利的競爭。

科技創新下 保留良好文化

台灣職工教育及職業培訓協會名譽理事長陳樹表示，台日相互激勵的創新及技術的交流、新科技的發展對即將成熟的企業來說，都可以列入深思考量，台日之間也有很多的制度相近，平台的建立對台日的交流幫助相當大，他也強調，科技的發展不能忽略文化，「科技的創新必須持續，但是良好的文化非常重要。」

（右）中小企業組獲獎者AIS國際教育研究機構歐青鷹CEO。
（右）中小企業組獲獎者AIS國際教育研究機構歐青鷹CEO。

跨國交流 形塑優質企業品牌

立法委員張嘉郡也表示，去年的貿易總額來到754億美元，台灣是日北第三位的貿易夥伴，日本是台灣第四位的貿易夥伴，兩邊的經濟交流、民間及國會交流都很密切。台灣經濟結構的特色，大多以中小企業為主，此次透過跨國跨領域的交流，以雙方創意的想法來減少失敗的風險，豐富創新的職能培訓的內涵，同時讓台灣形塑更多的優質企業品牌。

經驗傳承 助益創業之路

立法委員許宇甄表示，今日的得獎者每一位都在各行各業有傑出的表現，創新創業對職場來說很重要，在AI的世代，是一個充滿挑戰的時代，日本的職人精神是世界肯定的，台灣的創新精神也是有目共睹，所以台日的企業家能夠共同交流、共同成長，透過三組的得獎者：中小企業組、新創企業組、以及創業導師組，是相當好的經驗傳承，創業的過程很辛苦，如果有人能夠協助你拉一把，分享在不同行業的經驗，那在創業之路上會相當有助益。

（右）中小企業組獲獎者富士達保險經紀人股份有限公司廖學茂董事長。
（右）中小企業組獲獎者富士達保險經紀人股份有限公司廖學茂董事長。

打造台北成為創業友善城市

台北市產業發展局副局長吳欣珮表示，創業家大賞讓台日企業家的努力及優秀貢獻被各界看見，台日之間在經濟上密切結合，也是貿易夥伴。兩周前台北市長蔣萬安也到東京進行城市治理的交流，創新創業是一個國家或城市進步的動力，努力打造台北市成為創業家的友善城市。

（左起）華沃商學院林嘉宏董事長、卓越雜誌陳今平副社長、台北市產業發展局吳欣珮副局長、台灣職工教育和職業培訓協會陳樹名譽理事長、日本社團法人個人創業企業家協會天田幸宏理事長、前立法院長王金平院長、中華工商經貿科技發展協會秦慧珠名譽理事長、張嘉郡立法委員、許宇甄立法委員、中華工商經貿科技發展協會副理事長孔祥科
（左起）華沃商學院林嘉宏董事長、卓越雜誌陳今平副社長、台北市產業發展局吳欣珮副局長、台灣職工教育和職業培訓協會陳樹名譽理事長、日本社團法人個人創業企業家協會天田幸宏理事長、前立法院長王金平院長、中華工商經貿科技發展協會秦慧珠名譽理事長、張嘉郡立法委員、許宇甄立法委員、中華工商經貿科技發展協會副理事長孔祥科

現場除了頒發三大類共70家創新企業獎項外，由日本社團法人個人創業家協會授權在台頒發職人證書，以表揚日本職人精神。另外，為了協助有意到日本發展的企業，瞭解當地法規及政策，也舉辦日本．台灣創業創新交流座談會，由理事長天田幸宏討論新創生態、投資營商環境、以及日本企業推動開放式創新的案例，座談內容精彩可期！

獲獎名單。
獲獎名單。

延伸閱讀

台智光案北市議會專案小組 先鎖定資訊局等4局處

傳中信金砸600億要買台北大巨蛋…議員拋「不如北市出資買」 蔣萬安回應

林濁水：「賴政府卓內閣」恐比「扁政府蘇內閣」處境難

民眾黨519集會台北市警察局長估1000人出席 議員：不怕激怒柯支持者？

相關新聞

2024臺北市國際帕拉桌球公開賽成績耀眼大豐收！

2024臺北市國際帕拉桌球公開賽於5/29~6/1在文化大學舉行,並於6/1圓滿落幕!

台日卓越創業家大賞 頒發70家創新企業

由日本社團法人個人創業家協會、中華工商經貿科技發展協會、台灣職工教育及職業培訓協會、台北市商業會主辦、卓越雜誌協辦，舉行「2024台日卓越創業家大賞」頒獎典禮，日本理事長天田幸宏、前立法院長王金平都蒞臨現場，盼台灣與日本創業家共同建立台日經驗傳承平台，帶動創新創業風潮，創造一個屬於創業家的榮耀與奇蹟。

法國巴黎帕運前哨戰 2024臺北市國際帕拉桌球公開賽

呂忠仁致詞提到，「感謝中華帕總，多年來培育優秀帕拉運動菁英，爭取在台灣舉辦國際賽，增加選手的比賽經驗。此次中華隊強手出擊組成46人菁英團隊，為國爭光，讓台灣的體育健兒在國際上發光發熱、讓世界看見台灣。

CITROEN雪鐵龍攜手DRAGONS味全龍今年正式成為合作夥伴

【本報記者劉奕廷、鐘翠蓮台北報導】源自法國、超過百年品牌歷史的CITROEN雪鐵龍汽車，2024年，將與DRAGONS味全龍攜手同行，展現雙龍合璧的氣勢，無懼挑戰，共同創造顛峰。

國內首家以無菌隔離裝置通過GTP認可 亞家生技引領市場先鋒

隨著細胞治療時代的來臨，細胞製藥的需求快速增溫，根據Grandview Research 報告指出，到 2030 年，全球細胞和基因療法製造市場預計將達到 471 億美元。再生醫療雙法正在台灣立法院審議，未來台灣GTP細胞實驗室可很能面臨更嚴格的GMP（藥品優良製造作業規範）製程升級要求，為此，亞家生技耗費三年時間研發細胞製藥用無菌隔離裝置，提供免疫細胞、幹細胞等細胞生產製程使用，進一步提高細胞無菌製劑的安全性。

安庾心在香港Art Central以「腦海花園」系列展現獨特藝術才華 獲國際矚目

在當代藝術的繁忙世界中，不常見到有藝術家能以獨特的視角和充滿活力的視覺作品吸引國際關注。台灣出生、後移居南非的藝術家安庾心，在著名的Art Central香港藝術博覽會上做到了這一點。這場藝術盛會匯聚了來自世界各地的藝術家和作品，而安庾心的「腦海花園」系列因其獨特的文化視角和豐富的創意底蘊而脫穎而出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。