台日卓越創業家大賞 頒發70家創新企業

天田幸宏親自來台授證

由日本社團法人個人創業家協會、中華工商經貿科技發展協會、台灣職工教育及職業培訓協會、台北市商業會主辦、卓越雜誌協辦，舉行「2024台日卓越創業家大賞」頒獎典禮，日本理事長天田幸宏、前立法院長王金平都蒞臨現場，盼台灣與日本創業家共同建立台日經驗傳承平台，帶動創新創業風潮，創造一個屬於創業家的榮耀與奇蹟。

日本社團法人個人創業家協會理事長天田幸宏表示，去年首次來台見證第一屆創業家大賞，與充滿熱情的創業家相遇，「我體會到成就事業需要有極度的熱情！」我將他們的成功經驗帶回日本，這次要透過故事吸引顧客的技巧帶給台灣的企業家們，有許多有意前往日本創業的台灣企業家也獲獎，下一次我將率領更多日本的企業家來台訪問。

70家創新創業共同建立台日經驗傳承平台，帶動創新創業風潮，創造一個屬於創業家的榮耀與奇蹟。

借鏡成功者經驗 帶領經濟前進

中華工商經貿科技發展協會名譽理事長、同時也是台北市議員的秦慧珠表示，二次大戰後世界上經濟復甦最快的就是日本，台灣則是靠第一代的創業家，透過他們的專業、堅持、不怕挫折的精神，讓台灣漸漸復甦，傳承到現在可能都到了第七代接班。現在的創業更不容易，資本越來越高、專業技術含金量也要越來越高，就像主流的科技及AI業，技術會越來越尖端，創業將越來越困難，但是任何困難的路都將會由有勇氣、有專業、有堅持的企業家，在各行各業裡施展長才。「黃仁勳現在的成功，就是各位明天的成功經驗！」期待每一位創業家都是帶領企業、經濟、社會向前進的典範，希望各位未來更加的成功。

前立法院長王金平表示，創業家大賞弘揚創業家精神，建構台日創業家的交流平台，落實經濟優化與持續成長的目標。

弘揚企業家精神 建構交流平台

前立法院長王金平致詞表示，這個獎項是為了表彰企業家發明創新、聚焦企業家成功創新的使命，樹立青年學習的典範。日本及台灣都是資源相當匱乏的地區，所以創新創業具體的實踐，更是台日經濟成長的核心關鍵。目前台日在經濟結構上已經形成供應鏈的依賴互補的關係，在面對全球化的競爭中，台日所形塑共存共榮的合作關係，也越顯得重要。創業家大賞除了弘揚創業家精神，建構台日創業家的交流平台，也促成彼此有更多的良性互動，落實經濟優化與持續成長的目標。「如同黃仁勳所言：AI將是第二次的工業革命！」可見AI對未來經濟發展的重要性，也才能跟世界做最有利的競爭。

科技創新下 保留良好文化

台灣職工教育及職業培訓協會名譽理事長陳樹表示，台日相互激勵的創新及技術的交流、新科技的發展對即將成熟的企業來說，都可以列入深思考量，台日之間也有很多的制度相近，平台的建立對台日的交流幫助相當大，他也強調，科技的發展不能忽略文化，「科技的創新必須持續，但是良好的文化非常重要。」

（右）中小企業組獲獎者AIS國際教育研究機構歐青鷹CEO。

跨國交流 形塑優質企業品牌

立法委員張嘉郡也表示，去年的貿易總額來到754億美元，台灣是日北第三位的貿易夥伴，日本是台灣第四位的貿易夥伴，兩邊的經濟交流、民間及國會交流都很密切。台灣經濟結構的特色，大多以中小企業為主，此次透過跨國跨領域的交流，以雙方創意的想法來減少失敗的風險，豐富創新的職能培訓的內涵，同時讓台灣形塑更多的優質企業品牌。

經驗傳承 助益創業之路

立法委員許宇甄表示，今日的得獎者每一位都在各行各業有傑出的表現，創新創業對職場來說很重要，在AI的世代，是一個充滿挑戰的時代，日本的職人精神是世界肯定的，台灣的創新精神也是有目共睹，所以台日的企業家能夠共同交流、共同成長，透過三組的得獎者：中小企業組、新創企業組、以及創業導師組，是相當好的經驗傳承，創業的過程很辛苦，如果有人能夠協助你拉一把，分享在不同行業的經驗，那在創業之路上會相當有助益。

（右）中小企業組獲獎者富士達保險經紀人股份有限公司廖學茂董事長。

打造台北成為創業友善城市

台北市產業發展局副局長吳欣珮表示，創業家大賞讓台日企業家的努力及優秀貢獻被各界看見，台日之間在經濟上密切結合，也是貿易夥伴。兩周前台北市長蔣萬安也到東京進行城市治理的交流，創新創業是一個國家或城市進步的動力，努力打造台北市成為創業家的友善城市。

（左起）華沃商學院林嘉宏董事長、卓越雜誌陳今平副社長、台北市產業發展局吳欣珮副局長、台灣職工教育和職業培訓協會陳樹名譽理事長、日本社團法人個人創業企業家協會天田幸宏理事長、前立法院長王金平院長、中華工商經貿科技發展協會秦慧珠名譽理事長、張嘉郡立法委員、許宇甄立法委員、中華工商經貿科技發展協會副理事長孔祥科

現場除了頒發三大類共70家創新企業獎項外，由日本社團法人個人創業家協會授權在台頒發職人證書，以表揚日本職人精神。另外，為了協助有意到日本發展的企業，瞭解當地法規及政策，也舉辦日本．台灣創業創新交流座談會，由理事長天田幸宏討論新創生態、投資營商環境、以及日本企業推動開放式創新的案例，座談內容精彩可期！