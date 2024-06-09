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2024臺北市國際帕拉桌球公開賽成績耀眼大豐收！

聯合新聞網／ 時尚漫旅

2024臺北市國際帕拉桌球公開賽於5/29~6/1在文化大學舉行，並於6/1圓滿落幕！

這次的賽事由中華帕拉林匹克總會主辦，共有16個國家、200位菁英身障桌球好手及隊職員來臺，在文化大學體育館同場競技。

經過四天的比賽，台灣選手們的表現非常亮眼，獲得非常優異的成績，單打成績為5金5銀7銅；雙打成績為3金2銀10銅。

獲獎名單有

單打金牌獎得主：

TT3 吳振勝

TT4 梁振坤

TT5 程銘志

TT4-5 盧碧春

TT11 陳柏諺

單打銀牌獎得主：

TT2 陳華國

TT4 李雅朱

TT8-10 陳先覺

TT10 林姿妤

TT3 殷建平

單打銅牌獎得主：

TT4 曾文郡

TT4 黃建方

TT4-5 魏美惠

TT5 司英明

TT8 胡銘福

TT9-10 林駿梃

TT10 田曉雯

雙打金牌獎得主：

MD10 程銘志、殷建平

XD17 林姿妤、黃壬廷

XD22 陳柏諺、李婧萱

雙打銀牌獎得主：

MD10 梁振坤、黃建方 亞軍

XD10 程銘志、林彥穎 亞軍

雙打銅牌獎得主：

MD4 陳富貴、賴永權

MD10 吳振勝、司英明

MD18 林駿梃、胡銘福

MD18 陳先覺、謝宗穎

WD4-10 盧碧春、李雅珠

WD4-10 魏美惠、陳素芬

XD4-7 盧碧春、殷建平

XD4-7 李雅珠、吳振勝

XD10 梁振坤、魏美惠

XD22 黃大祐、黎懿亞

恭喜所有在2024臺北市國際帕拉桌球公開賽中獲獎的選手們！共8金7銀17銅的成績實在令人振奮，是所有選手共同努力得來的成果！

這份榮耀屬於所有參賽的選手，也屬於支持他們的教練、家人和所有支持他們的好朋友們。

讓我們一起為所有選手們歡呼，期待他們在未來的比賽中持續突破，創造更輝煌的成績！

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