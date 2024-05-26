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法國巴黎帕運前哨戰 2024臺北市國際帕拉桌球公開賽

聯合新聞網／ 時尚漫旅
中華帕拉林匹克總會長穆閩珠致詞。 邱四珍／攝影
中華帕拉林匹克總會長穆閩珠致詞。 邱四珍／攝影

法國巴黎帕運前哨戰「2024臺北市國際帕拉桌球公開賽」月底開打，臺灣最高等級身障桌球國際賽事「2024臺北市國際帕拉桌球公開賽」昨（22）日在臺北市政府舉辦賽事啟動記者會，由中華帕拉林匹克總會長穆閩珠、教育部體育署主任秘書呂忠仁、臺北市副秘書長林哲宏、億光文化基金會董事長簡文秀、愛爾麗醫療集團總裁常如山及中華隊堅強陣容田曉雯、林姿妤等好手，一同宣告賽事啟動，並由林哲宏、常如山與簡文秀、呂忠仁進行雙打開球儀式。民眾可在5月29日至6月1日到文化大學為各國選手加油。

呂忠仁致詞提到，「感謝中華帕總，多年來培育優秀帕拉運動菁英，爭取在台灣舉辦國際賽，增加選手的比賽經驗。此次中華隊強手出擊組成46人菁英團隊，為國爭光，讓台灣的體育健兒在國際上發光發熱、讓世界看見台灣。

參與貴賓共同啟動「2024臺北市國際帕拉桌球公開賽」儀式。 邱四珍／攝影
參與貴賓共同啟動「2024臺北市國際帕拉桌球公開賽」儀式。 邱四珍／攝影

林哲宏表示，「2024臺北市國際帕拉桌球公開賽」可謂是今年8月法國巴黎帕拉運動會的前哨站，這次比賽將有16個國家、200位菁英身障桌球好手及隊職員來臺，在文化大學體育館同場競技。希望遠道而來的各國好手，除了盡情的投入比賽，也能感受友善、優美的比賽環境。

億光文化基金會董事長簡文秀（左二起）、教育部體育署主任秘書呂忠仁搭檔與臺北市副秘書長林哲宏、愛爾麗醫療集團總裁常如山舉行雙打開球儀式。 邱四珍／攝影
億光文化基金會董事長簡文秀（左二起）、教育部體育署主任秘書呂忠仁搭檔與臺北市副秘書長林哲宏、愛爾麗醫療集團總裁常如山舉行雙打開球儀式。 邱四珍／攝影

中華帕拉林匹克總會長穆閩珠說，「2024臺北市國際帕拉桌球公開賽」是臺灣最高等級的身障桌球國際賽事，也是國內選手取得國際分級卡及提升世界排名的最重要比賽。此次高額的比賽獎金也是吸引世界各國好手參加的原因之一。今天記者會現場邀集2名已取得2024法國巴黎帕運資格中華隊菁英球星，包含2022亞洲帕拉運動會女子單打第十級金牌林姿妤、銀牌田曉雯兩位強將出席。此次中華隊強手出擊，除了已經取得法國巴黎帕運資格的好手林姿妤、田曉雯、陳柏諺、程銘志外；還有甫在2024年19屆斯洛維尼亞公開賽中拿下第18級男子雙打銅牌蘇晉賢，組成46人菁英團隊，為賽事增添亮點，準備鎮守主場榮耀，迎接來自各國菁英選手的挑戰。

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