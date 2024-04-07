疫後商機大爆發 燕窩女力創新業績堅持走對的路

當消費市場仍處緩慢復甦的後疫情時代，致力推廣新世代南北貨的滋立集團，去年甫於東門商圈西來順舊址創立，旗下「滋立燕窩」、「采立軒-新世代南北貨」、「滋粒冰果室」等品牌 多線齊發，短短一年在春暖花開周年之際寫下亮麗的成績單。

滋立會所總經理李靖葦燉燕窩招待藝人林美照小姐品嚐。(圖/滋立集團提供)

總是打扮精緻得體、笑臉迎人的滋立集團總經理李靖葦笑著說道:「天公總是疼好人，原來堅持經營無添加的食材，苦心還是會被看見，創業之後貴人顯出，得以進駐台北晶華快閃，新鮮現燉燕窩、養身飲品、精緻南北貨禮盒常銷售一空補貨不及，好業績也讓我們團隊士氣大振，堅持繼續走對的路。」

滋立冰果室充滿藝術氣陳俐維的畫作。(圖/滋立集團提供)

在食安風暴席捲市場之際，強調無添加的食材更顯重要，「采立軒」傳達南北貨皆取自頂天立地、上山下海的食材，每樣食材都堅持親自嘗試，層層過濾找出安全無虞的來源，將健康、純粹的傳統文化食品綿延傳承。「滋立燕窩」更獨家推出明星商品—馬來西亞精緻燕窩，增加兩道工序，讓燕窩不須浸潤、免挑洗，30 分鐘即燉即食，顛覆傳統燕窩市場。

滋立冰果室是結合采立軒南北貨的創新冰品店，現在已經成為東門商圈最熱門的打卡新據點，日韓新港觀光客雲集，本地客也不惶多讓，燕窩豆花成為必點美食，滋立會所則是屬於VIP會員的燕窩體驗空間，採取預約會員制，在創業屆滿周年之際，李靖葦充滿感恩地宣告:「期待能在消費者心中建立新世代南北貨的價值，感謝所有選擇我們的顧客。」

滋立燕窩在晶華快閃店業績長紅。(圖/滋立集團提供)

滋立集團總經理李靖葦成長於台東關山，深知土地滋養萬物，其後進入銀行業投資理財有成，在夫家經營南北貨一甲子的經驗中，從源頭管理找到創新商機，斥資買下馬來西亞燕窩工廠，成立中央廚房、開立線上線下門市。身分也從銀行專業經理人、迪化街媳婦、兩個孩子的母親、扶輪社社長，一躍成為眾所矚目的女性創業家。目前已經接獲各大百貨商圈邀約，海外馬來西亞也力邀展店，開始積極展開市場布局。詳見滋立集團FB。