三位台大人的執念 讓「氫」產業跨入新領界

三位優秀的台大高材生，捨棄上市公司千萬年薪，創立「氫元」公司投入生技產業，從進軍日本市場開始，不到十年光景，從日本紅回台灣，成為氫產業的領頭羊。並跨界與醫療健康休閒產業異業結盟，要為台灣的預防醫學盡一份心力！

捨千萬年薪 投入氫產業

日文名片職銜是「代表取締役」的董事長陳彥岑，台大財務金融系畢業、英國ICMA Centre國際證券投資所碩士，承襲母親證券期貨人的精算頭腦，在金融科技公司也發展出一番好成績，在過了三十歲的年紀後，一直留在別人的公司裡，雖然頭銜跟年薪都很好，但至此似乎也沒有更多發展性了。

「為什麼不創業呢？」喜愛球類運動及音樂的陳彥岑，不僅愛打棒球，在學校時也參加口琴社，甚至在亞太地區比賽拿過名次，他了解到日本人的家庭裡，相當喜愛氫產業所衍生出的商品，尤其運動員更是拿來當作訓練後的補給品，讓他興起投入氫產業的興趣。

開明的家庭也支持他這項想法！二十六歲學成歸國並投入職場，母親也認為或許他不適合證券這條路，在三十一歲時他離開舒適圈，母親全力支持他創業，「走對的路，會讓事業成功發展更快速！」

在研讀超過百篇的國際期刊論文後，陳彥岑更相信：「氫」將成為未來人類健康的關鍵因素，他開始與設計團隊鑽研建構產品的關鍵技術，並抱持著：「一定要讓技術維持在領先的地位！」的想法。日本人對氫產品的認知程度很高，沒有幾年時間，陳彥岑團隊設計的產品已經逆輸出到日本，「我們不擔心其他廠商的模仿，只要一直保持最新的技術，就不怕市場的挑戰。」

陳彥岑認為，用職人精神將產品做好，「付出最大的努力來超越昨日的自己，」是氫元公司不斷向前的動力。未來，期待能與來自世界各地的夥伴們合作，一同推廣氫產品，使產品普及化後，讓更多的人維持健康並充滿元氣！

永續開發顧問股份有限公司董事長陳今平，目標讓人人都能吸氫氣，讓產業普及化。業者/提供

穩健個性獲日本客戶信任

自認個性保守A型的副總經理蘇璟斌，台大政治系、英國倫敦政經學院政府系公共管理與公共行政碩士畢業，選擇不走上政治一途，而是成為一名記者，隨後成為公部門的機要秘書，與董事長陳彥岑是當兵時的同梯弟兄，兩人一拍即合，都對氫事業及健康產業產生濃厚興趣。蘇璟斌說，日本人的個性嚴謹保守，商場上講求信任及安心感，光透過網路及通訊就獲得對方信任並不容易，但蘇璟斌針對日本客戶的提問，都能夠專業且快速的回答，這一點很得日本客戶的信任。

起初不擅日文的蘇璟斌，該怎麼跟客戶溝通呢？「前面兩組客人，運氣很好地遇到了旅居日本的華人，」他比喻日本的客戶，就像雞湯一樣需要小火慢煨，一但有了互信基礎，後續的洽談都會順暢許多。

「有很多人問我，為何透過電子信件及電話，就能談成生意？」個性穩健的蘇璟斌，現在大多負責日本ODM業務，他打趣地比喻執行業務時，就好像在經營一段與戀人的感情，該如何瞭解對方的需求，及時給予客戶所提出疑問的答覆等等，都能夠因此獲得客戶的信任，並成為長期合作的好夥伴。

蘇璟斌表示，氫分子的相關產品在日本已經具備高知名度，許多明星和運動員都愛不釋手，藤原紀香因為時常分享使用心得，成為在日本的最佳代言人。男神龜梨和也為產品背書。

透過氫燃料電池的逆反應，使用純水進行電解，得到超高純度的氫氣。業者/提供

行銷管理見長 實體虛擬活動同步

一家公司的好產品，還需要專業的行銷部門，曾經與陳彥岑待在同公司，成為上司與屬下的關係，現為氫元生物科技行銷業務經理的吳政原，清華大學計量財務金融學系畢業後，也在台大商學研究所拿到MBA。吳政原架設公司初期的網站，數位行銷是他的專長，他整合各方資源，並親自向「氫醫學之父」劉燦榮教授學習，讓他透過氫醫學研究專業背景下，行銷方面更能駕輕就熟。

他分析最新的純水電解技術，透過氫燃料電池的逆反應，使用純水進行電解，此舉可得到超高純度的氫氣，且不會產生其它副產物。

吳政原說，氫元從產品的技術研發、生產、設計到製造，全部達到一條龍式的作業，深獲國際間客戶的認同。目前他的行銷規畫分為線上線下同步進行，一方面透過部落格的方式分享國外氫分子醫學的最新發展與研究，另一方面透過實體舉辦說明會，讓更多的消費者瞭解氫分子醫學。

透過氫燃料電池的逆反應，使用純水進行電解，得到超高純度的氫氣。業者/提供

進軍台灣市場 結合醫療健康休閒產業

目前全球都能夠看見氫元的產品，最重要的關鍵因素是，與國際驗證機構SGS超微量工業安全實驗室（Ultra Trace Industrial Safety Hygiene）合作，讓產品的知名度更上一層樓。

拿下氫元台灣區多項關鍵產品總代理的永續開發顧問股份有限公司董事長陳今平，看見了日本各個角落都充斥著氫產品，讓日本老年人的健康及生活品質都獲得改善，他希望這麼好的商品也能夠在台灣深入各家庭，經過幾番洽談，終於取得氫元多項產品在台的總代理。「我的目標是讓人人都能夠吸氫氣，全民都知道氫產品，讓產業普及化。」

過去慘痛的創業失敗經驗，讓陳今平體會到人生的高低起伏，從而淬鍊出堅持到底的決心！在皇天不負有心人的奇妙緣份下接觸到氫產業，這項被喻為具有高價值未來性、高度不可取代性的產品，讓他在台灣一推廣，就立刻交出高市占率的成績單。

陳今平接下來的台灣市場布局，樣式將走向全面家庭化、攜帶型的商品，並與休閒產業跨界異業合作，目前與知名SPA中心、頂級按摩椅品牌、知名的床墊品牌、深層睡眠中心以及安養中心洽談合作，陳今平認為，按摩椅的功能已經進步到具備按摩、音樂、藍芽等功能，倘若再結合吸氫氣的功能，勢必為全球按摩椅市場再掀起一股旋風。