復活節X兒童月 歡樂登場！

台北新板希爾頓酒店搶攻親子商機

12歲以下免費吃自助餐、尋蛋遊戲抽萬元客房住宿券

春意乍現的四月，迎來農曆年後的第一個連續假期，台北新板希爾頓酒店為搶攻親子商機，在即將到來的「復活節」和「兒童月」推出一系列餐飲和住房活動，不僅餐廳端出應景的復活節料理迎客，更同步串聯趣味十足的「尋蛋希遊記」打卡玩扭蛋抽獎與消費者互動，最高可抽中價值萬元免費住宿券。此外，為增加兒童節話題性，青雅中餐廳更首次開辦親子廚藝教室，於4月4日兒童節當日下午2點歡樂登場，讓孩子們變身小小廚神，邀請大人小孩同行優惠價1,200+10%元、即可體驗共廚的樂趣，創造溫馨歡樂的家庭時光！詳情見官網：https://reurl.cc/QeKegZ或電話洽詢02-29583000。

「青雅」中餐廳｜主廚精選必吃蛋料理，兒童節限定「親子廚藝教室」

備受饕客好評的「青雅」中餐廳，應景復活節到來，由主廚精選推薦四道不可錯過的蛋料理，包括噴香下飯的催淚蛋，讓人一吃上癮，爽口而不失香醇調味的野菇自家豆腐煲、金銀蛋扒時蔬，以及內餡香滑的花式蛋塔。此外，為歡慶兒童節假期，看準親子手作熱潮，今年首次開辦「親子廚藝教室」課程每組1,200+10%元，4月4日可體驗三款手作甜點及下午茶時光；同時於4月4日至11日再推出「兒童連假，我最大」一系列優惠，凡活動期間用餐同行一位12歲以下兒童，可享Google打卡贈手作造型點心、果汁買一送一，加碼指定菜色享85折優惠，讓賓客攜家帶眷來用餐也能享受親子共廚的樂趣，創造專屬回憶。

「悅．市集」自助餐廳｜12歲以下孩童用餐免費、身高再折餐費

位於酒店二樓的「悅．市集」自助餐廳，復活節以萌兔花園為主題，將甜點餐檯佈置上造型精緻華美的雕花巧克力蛋，並推出期間限定的主廚私房紅蘿蔔蛋糕、生巧克力蛋捲等多款應景糕點，趣味與美味兼具。針對兒童節慶，於4月1日至7日則推出「吃飽飽，一瞑大一寸」用餐優惠，活動期間凡兩位成人同行一位12歲以下孩童享用午餐或晚餐，即招待該位孩童用餐免費，大人餐費再折抵孩童的身高數字，身高越高折扣金額越多！同時加碼於4月份期間，凡兩人同行即可享第二人餐費半價，平日用餐折扣後人均918元，另可再折12歲以下孩童身高。

尋蛋希遊記｜館內尋蛋打卡玩扭蛋 萬元客房住宿券帶回家

為慶祝象徵喜悅與重生的復活節，同步推出趣味滿分的「尋蛋希遊記」打卡活動，凡於3月29日至4月7日期間住房之鑽卡會員，或餐飲單筆消費滿3,000元之賓客，即可獲得活動集點卡乙張，邀請賓客透過拍照蒐集藏身於館內各處的驚喜彩蛋與復活節兔子蹤影，出示任一打卡點照片予現場工作人員即可獲得1點，累積滿3點並打卡上傳至個人社群，且標註台北新板希爾頓酒店，即可至一樓逸廊玩扭蛋抽獎遊戲乙次，有機會把悅市集自助餐假日單人美饌券、萬元客房住宿券最大獎帶回家。