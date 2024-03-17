DAISIN大信集團與 Tremco CPG 美國創高分公司（TREMCO CPG HK）於3/12號在台北大直典華舉行了和英國頂尖品牌Pitchmastic PmB合作的簽約儀式，並在「國際建築結構專業防水簽約發佈會暨感恩派對」上宣布雙方將展開合作、共同開拓台灣市場，為建築行業提供更優質的產品和服務。

DAISIN大信集團董事長 康信豊致詞

DAISIN大信集團是一家致力於提供專業建築材料和解決方案的領頭企業，憑借著卓越的施工品質和服務，贏得了廣大客戶長期的信賴和支持。Pitchmastic PmB 是英國（USL Group）旗下的頂級建築材料品牌，也是全球市場領先的結構保護專家。該品牌專注於高品質的防水、密封和保護材料的研發和生產，並提供全系列高性能防水產品，以保護結構資產免受環境和化學侵蝕、泡水和腐蝕。 Pitchmastic PmB 擁有 70 多年的經驗和專業知識，累計施工超過 12,000,000 平方米的防水材料，是國際市場最大、最受尊敬的組織之一。

DAISIN大信集團總經理 康永昕致詞

此次合作，將充分發揮DAISIN大信集團在台灣市場的影響力和Pitchmastic PmB在技術與產品上的優勢，將為台灣在建築行業上帶來更專業、更先進且有效的解決方案。雙方將在產品供應、技術支持、市場推廣等方面展開全方位合作，共同打造一個更加環保、安全、可持續發展的建築環境。

TREMCO CPG APAC亞太區執行董事總經理Mr, Saptak Roy(左)與TREMCO CPG APAC大中華區總監Mr, Francis Tang致詞(右）

簽約儀式上，「DAISIN大信集團」康信豊康董事長、執行總經理康永昕和Pitchmastic PmB的代表TREMCO CPG APAC美國創高執行董事總經理Mr,Roy Saptak，以及來自大中華區總監Mr,Francis共同代表出席，雙方就合作的具體內容進行了深入的交流和討論。DAISIN大信集團的康總經理表示，這次合作是集團擴大產品線和提升服務品質的重要里程碑，也是對提升台灣建築市場品質的信心和承諾。而美國創高亞太區執行董事總經理Mr,Roy Saptak則表示，他們非常期待與DAISIN大信集團攜手合作，共同為台灣的建築行業帶來更先進的技術和產品。

DAISIN大信集團代表和Pitchmastic PmB的代表TREMCO CPG APAC，雙方交換合約

作為一個肩負社會責任的企業，DAISIN大信集團一直以來致力於推動可持續且環保友好的建築產業發展。而Pitchmastic PmB作為一家專業的建築材料供應商，認同此理念，未來將與DAISIN大信集團攜手努力，打造更舒適、安全和高品質的建築結構防水。

DAISIN大信國際建築結構專業防水簽約發布會暨感恩派對大合照

發布會當天，有許多台灣的建築師及防水專家親自蒞臨指導，DAISIN大信將持續在台灣展開高品質的建築防水結構，並支持台灣防水產業邁向更優質的結構防水保護，希望經由國際品牌的帶領可以讓台灣的建築人和消費者的防水觀念與國際並駕齊驅！

最後，我們誠摯邀請各界人士持續關注我們的合作進展，共同見證這具有重大意義的合作關係。感謝您的支持！