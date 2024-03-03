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「一花一世界」晶華貴賓室安庾心、董小蕙等藝術家聯展

聯合新聞網／ 時尚漫旅
此次「一花一世界」藝術家群展以安庾心為核心，為觀眾提供了一個獨特的視角，以藝術的形式深入思考人與自然之間的微妙關係。圖／安庾心提供
此次「一花一世界」藝術家群展以安庾心為核心，為觀眾提供了一個獨特的視角，以藝術的形式深入思考人與自然之間的微妙關係。圖／安庾心提供

由ACME+Art Gallery（極美美學藝術）所策展的安庾心與董小蕙等藝術家聯展，近期於台北晶華酒店貴賓室呈現。在以「一花一世界」為主題的這場群展中，由安庾心、董小蕙、Stefano Misesti以及Beni Chu等藝術家聯袂展出。此展覽不僅是對自然之美與人文哲思的深邃探索，更是藝術家們在追求和諧與靜謐之美的創作歷程與藝術成就的集中呈現。

這場展覽以英國詩人威廉•布萊克的「天真的預兆（Auguries of Innocence）」為靈感源泉，致力於探討人類與自然的緊密共生關係。透過繪畫這項藝術形式，它不僅展現了自然界的壯麗與美妙，也揭示了人類與自然之間的密切相依與深刻影響。

由ACME+Art Gallery（極美美學藝術）所策展的「一花一世界」藝術家聯展，近期於台北晶華酒店貴賓室呈現。圖／安庾心提供
由ACME+Art Gallery（極美美學藝術）所策展的「一花一世界」藝術家聯展，近期於台北晶華酒店貴賓室呈現。圖／安庾心提供

在藝術的宏大世界裡，每一筆觸碰的不僅是畫布，更是宇宙的深層意義；每一幅畫作都在講述它獨有的故事。此次群展以安庾心為核心，展現了這位備受矚目藝術家對人類與自然錯綜複雜關係的深刻見解。在當今這個永續性與環境意識日益增強的時代，安庾心的藝術作品如同一盞指引燈塔，指引人們尋找與自然和諧共存的道路。他的作品，不僅是對自然景觀色彩的豐富展現，更是對自然世界之美及我們在其中所處位置的深刻沉思。

此次展覽不僅是對自然之美與人文哲思的深邃探索，更是藝術家們在追求和諧與靜謐之美的創作歷程與藝術成就的集中呈現。圖／安庾心提供
此次展覽不僅是對自然之美與人文哲思的深邃探索，更是藝術家們在追求和諧與靜謐之美的創作歷程與藝術成就的集中呈現。圖／安庾心提供

此次展覽以威廉•布萊克詩意的視野為背景，為觀眾觀賞安庾心作品提供了一種全新的視角。這不僅是藝術的展示，更是一次邀請，引領觀眾穿越表面，洞察那些維繫所有生命的錯綜複雜的生態網絡。

藝術家董小蕙則憑藉著她深厚的藝術背景和豐富的創作實踐，多年來在當代藝術界獨樹一格。在藝術探索的旅程上，她不斷嘗試與突破。她的作品歷經多個階段的演變：從早期的印象派畫風，到深入挖掘中國老莊哲學的精髓，再到九十年代後期風格的顯著轉變，這一切都見證了她在美學追求和心靈探索上的堅持與深度。

在本次「一花一世界」的展覽中，藝術家董小蕙的深邃藝術視角與安庾心對自然景觀的細膩描繪，共同構築了一個關於自然之美與人文哲學的豐富敘事框架。

這兩位藝術家透過各自獨特的視角和表現技巧，呈現了和諧與靜謐意境的深刻追求與表達。雖然兩位藝術家的風格迥異，但他們都共同追求一種「和諧──靜謐」的藝術意境。這種追求不僅是他們作品之間的紐帶，更是一種深刻的共鳴，展現了他們對生態永續主題的深入探索。

而安庾心與董小蕙的對話亦為觀眾提供了一個獨特的視角，以藝術的形式深入思考人與自然之間的微妙關係。

近來備受矚目藝術家安庾心，其藝術作品如同一盞指引燈塔，指引人們尋找與自然和諧共存的道路。圖／安庾心提供
近來備受矚目藝術家安庾心，其藝術作品如同一盞指引燈塔，指引人們尋找與自然和諧共存的道路。圖／安庾心提供

安庾心的藝術作品不僅是對自然景觀色彩的豐富展現，更是對自然世界之美及我們在其中所處位置的深刻沉思。圖／安庾心提供

【一花一世界──安庾心、董小蕙等藝術家聯展】

展覽日期：2024/2/1(五) ～ 2/29(日)

展覽地點：麗晶精品B2晶華貴賓室

        （台北市中山北路二段39巷3號B2）

策展單位：ACME+Art Gallery（極美美學藝術）

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