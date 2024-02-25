國人鈣攝取量不足 「這一款」補鈣有效

根據國民健康署106-109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，65歲以上的民眾，約每7人就有1人有骨質疏鬆。因此，要從年輕開始存「骨本」，人體骨骼的骨量大約在20至30歲前會達到最高峰，之後會逐漸減少，若骨量流失過多，就會使得原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現疏鬆的現象，就是所謂的「骨質疏鬆」。

攝取足夠的鈣質，是維持骨質健康的重要關鍵。近年來，蛋殼粉鈣錠逐漸受到關注，因其被視為一種天然而有效的鈣質補充方式。勤億蛋品科技之關係企業蛋寶生技引進日本精密研磨工法，從蛋殼中淬取鈣的成分，並結合維生素D3、酪蛋白磷酸胜肽（CPP）等獨特配方，打造「活力鈣錠」。

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國人有高達9成鈣攝取量不足，甚至不到每日建議量的一半，若長期鈣攝取不足、久坐辦公室、少曬太陽或缺乏運動，就容易發生骨質疏鬆的症狀。建議每日適當攝取，日初幸福官網現正推出好康優惠，活力鈣錠買一送二、買二送五，一次補足全家所需的鈣營養！

活動日期：2/16-2/27，活動內容：購買活力鈣錠180錠/瓶*1加贈15錠/包*2只要990元，活力鈣錠180錠/瓶*2加贈15錠/包*5只要1980元。詳見日初幸福官網。