我彰顯彰化60年以上老店 彰化一甲子電子集章活動 1/15正式起跑~

為彰顯「彰化一甲子」老店故事與品牌，縣府今(15)日特別頒發77家60年以上老店榮譽獎狀，並宣布「彰化一甲子電子集章活動」正式起跑。縣長王惠美表示，一個品牌能夠在地經營60年以上，不僅代表著數代人心血的累積與深情的打拼，更承載了在地人無數的回憶，也是彰化重要的瑰寶，為肯定老店堅守傳承的價值，特別舉辦彰化一甲子甄選活動，並以專書、故事牆屬於彰化人的感動與老店傳承的事蹟，今天開始至2月29日，只要在指定老店單筆消費滿百，就可蒐集1點，蒐集5點，就可立即抽電子折價券，最高折抵500元，消費越多，中獎機率越高!彰化很有料，邀請全國親鄉假日，不妨來一趟彰化老店體驗之旅，感受老店獨特魅力。

王縣長說，老店是城市的風景，也是城市文化厚度的象徵，透過這次活動，看到了彰化老店的堅韌、傳承和創新，每一家老店都經歷了歲月變遷，背後都有一段打動人心的故事，這次甄選出的77家老店，散佈在各鄉鎮，以彰化市、鹿港鎮最多，有大家耳熟能詳的肉乾、肉圓、木瓜牛奶、糕餅、蜜餞；日常生活中常接觸的中藥行、鞋行、五金雜貨、筆印等，都名列其中，甚至還有超過百年的香鋪、餅舖、醬油、知名肉圓店，這代表著彰化建縣超過300年，這片富饒的土地，孕育這世世代代的子孫，是彰化人的驕傲~

王縣長指出，本次獲選的一甲子老店，將透過「彰化一甲子專書」紀錄屬於彰化人的感動與老店傳承的事蹟；以量身打造店家的「故事牆」與「牌匾」，讓大家在店內透過牌匾、老照片與文字，穿越時光走入老店品牌文化軼事。最後，彰化老店很有料，也要讓全國親鄉知道，即日起至2月29日也同步舉辦「彰化一甲子電子集章活動」，只要在超過50家指定老店單筆消費滿100元，就可蒐集1點，消費滿200元，就可獲2點，以此類推，集滿5點，就可立即抽電子折價券，總獎項超過1,000個，最高可直接折抵500元，使用期限於抽到次日起至113年5月底前兌換，歡迎大家保握難得機會，多買多看多消費。

經濟暨綠能發展處表示， 「歲月留痕，老店故事永恆」彰化老店鋪，是彰化人永恆的回憶、更是彰化人的驕傲，希望透過本次活動，讓更多人知道，只要加入「彰化一甲子」官方活動LINE，就可參加「彰化一甲子電子集章活動」，消費越多，中獎機率越高，相關活動詳情，請見活動官網。