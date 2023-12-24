職場必備「逆境思維」 知識衛星力邀OGSM教母張敏敏 再創線上課程巔峰

聯合新聞網／ 時尚漫旅
知識衛星舉辦逆境領導趨勢論壇，力邀中華OGSM目標管理協會理事長張敏敏主講。（照片來源：知識衛星）
知識衛星舉辦逆境領導趨勢論壇，力邀中華OGSM目標管理協會理事長張敏敏主講。（照片來源：知識衛星）

線上課程已成為現代人獲取知識的熱門平台之一，不受時地物的限制，就連國際新知也能在第一時間獲得，知名線上課程品牌知識衛星深諳市場教育潛能，力邀中華OGSM目標管理協會理事長張敏敏推出【從職場領導到人生決策 OGSMＸ哈佛逆境思維】線上課程，15日課程預購開跑的第一天即吸引大量粉絲關注，三天內突破500名學員線上購課。

張敏敏與TSS新創競技場創辦人劉宥彤對談。（照片來源：知識衛星）
張敏敏與TSS新創競技場創辦人劉宥彤對談。（照片來源：知識衛星）

知識衛星（16）日於台大集思會議中心舉行【逆境領導趨勢論壇】，邀請中華OGSM目標管理協會理事長張敏敏擔任主講人，現場聚集眾多企業家、中高階經理人到場聆聽，張敏敏透過哈佛百年個案－薛克頓南極探險的故事，以情境式思考方式呈現，讓職場工作者、領導者都能深入了解機會與危機，培養現代不可或缺的「逆境思維」，提升個人與企業組織的韌性。

張敏敏與提提研創辦人李昆霖進行對談，分享職涯與人生逆境經驗。（照片來源：知識衛星）
張敏敏與提提研創辦人李昆霖進行對談，分享職涯與人生逆境經驗。（照片來源：知識衛星）

論壇中張敏敏運用知識衛星復刻的南極地圖等照片，結合OGSM目標管理工具和企業實戰案例，分享企業在學習應對逆境的核心思維及方法，讓聽眾更能深刻體驗。張敏敏更讚譽知識衛星團隊對於復刻109年前個案的用心，甚至製作長達700多天的編年史等，堪比影集製作水準。「我們對於課程製作的堅持是不輕易妥協。」知識衛星創辦人游弘宇表示，此為亞洲第一堂深入探討團隊逆境思維的線上課，不惜耗費上百萬成本購得照片，只為讓讀者更有感，並能實際應用到職場領域。

此次論壇同步邀請TSS新創競技場創辦人劉宥彤及台灣保養品牌提提研創辦人李昆霖，分享如何帶領團隊突破逆境的經驗談，劉宥彤指出，台灣新創企業欲勝出的關鍵在於速度及價值創造，在每天都可能遇到逆境的情況下，能夠與團隊達成共識，並找到一群優秀且渴望卓越的員工共同奮鬥，是至關重要的條件；李昆霖也分享，他透過CHECK IN的方式，每天與高階主管講三句話：名字、今天的心情與工作期待，透過共振頻率成功讓團隊保持專注，使心情得以連結，會議也變得更有效率，這樣的方式將原本對員工緊迫要求的對話，轉化成引導式給予，更能輕鬆帶領團隊渡過逆境。

課程名稱：從職場領導到人生決策｜OGSMＸ哈佛逆境思維

募資預購時間：2023/12/15 – 2024/02/04

課程網址：https://hi.sat.cool/loZTp

延伸閱讀

黃金團隊抖內幕 劉俊謙露屁郭雪芙叫床：原不是長這樣

甘肅震後地震寶寶出生 -18℃震區搭營收容災民

衛星電話概念股先看這兩檔

動作頻頻！美衛星影像曝：中國正祕密重建羅布泊核試場

相關新聞

職場必備「逆境思維」 知識衛星力邀OGSM教母張敏敏 再創線上課程巔峰

論壇中張敏敏運用知識衛星復刻的南極地圖等照片，結合OGSM目標管理工具和企業實戰案例，分享企業在學習應對逆境的核心思維及方法，讓聽眾更能深刻體驗。張敏敏更讚譽知識衛星團隊對於復刻109年前個案的用心，甚至製作長達700多天的編年史等，堪比影集製作水準。「我們對於課程製作的堅持是不輕易妥協。」知識衛星創辦人游弘宇表示，此為亞洲第一堂深入探討團隊逆境思維的線上課，不惜耗費上百萬成本購得照片，只為讓讀者更有感，並能實際應用到職場領域。

鹿港清泉咖啡 古物環伺的新型態空間

位於鹿港巷弄中的清泉咖啡，是鹿港人黃晨珈返鄉創業，一間心目中理想的咖啡店。經歷了八年在多家咖啡廳的磨練，習得了一手好咖啡技術和行銷經驗，並不斷充實自己，先後取得了SCA 精品咖啡協會國際咖啡初級、中級證照，結合自己最愛的古董家俱，打造一個讓咖啡愛好者願意走進的一方溫馨天地。

《茂林紫蝶幽谷》米其林最高三星景點推薦

超過一世紀的《米其林指南》是最廣為人知的國際品牌之一，其中米其林台灣綠色指南，以評鑑國內旅遊景點讓國外的旅客能了解台灣之美，其中《米其林台灣綠色指南》推薦了茂林紫蝶幽谷為三星級（最高等級）必遊景點。

台灣腎臟醫學會專家雲集 偉喬生醫攜手標準生技 開創腎病照護新紀元

台灣之光偉喬生醫推出親蛋白腎毒素檢測-硫酸吲哚酚檢測試劑組後，其獨特的、檢測方法成為醫療界關注焦點，並陸續榮獲2023臺北生技獎、2022國家磐石獎、2021藥物科技發展獎-金質獎、2021國家新創獎。今年偉喬生醫再攜手標準生技，於12月的台灣腎臟醫學會 （TSN）共同聯展，並展現輔助腎臟病友調節親蛋白腎（尿）毒素的營養保健產品：益朵清次世代功能乳酸菌膠囊，從精準醫學檢測及保健調整雙重運行，讓長久以來無法妥善處理的腎病腎（尿）毒素防治創建新醫療照護模式。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店參與ADA台北慈善聖誕路跑 為社會弱勢族群建構愛心之橋 傳遞正能量

台北市建築世代會主辦的「ADA 台北市建築世代會慈善聖誕路跑」為全臺最盛大的公益慈善路跑，今年正式邁入第 11 屆，活動總計 2,523 名跑者參與，跑者報名費加上企業響應，活動共募集約 252 萬 3000 元，全數捐贈台東「孩子的書屋」以及三峽「小草書屋」。宜蘭力麗威斯汀度假酒店響應公益活動，除提供贊助金五萬元外，並提供贊助禮豪華/精選客房一泊二食平日住宿券兩張，及飯店假日不加價優惠券共計3500張，期盼透過運動的同時，為社會弱勢族群建構愛心之橋，傳遞正能量。

Maktar再添一金 Nukii智慧型遠端管理隨身碟獲台灣精品獎

台灣新創團隊Maktar民傑資科，暨明星商品Qubii備份豆腐系列獲得台灣精品獎後，其Nukii 新世代智慧型遠端管理USB隨身碟再獲殊榮！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。