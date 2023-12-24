職場必備「逆境思維」 知識衛星力邀OGSM教母張敏敏 再創線上課程巔峰

線上課程已成為現代人獲取知識的熱門平台之一，不受時地物的限制，就連國際新知也能在第一時間獲得，知名線上課程品牌知識衛星深諳市場教育潛能，力邀中華OGSM目標管理協會理事長張敏敏推出【從職場領導到人生決策 OGSMＸ哈佛逆境思維】線上課程，15日課程預購開跑的第一天即吸引大量粉絲關注，三天內突破500名學員線上購課。

張敏敏與TSS新創競技場創辦人劉宥彤對談。（照片來源：知識衛星）

知識衛星（16）日於台大集思會議中心舉行【逆境領導趨勢論壇】，邀請中華OGSM目標管理協會理事長張敏敏擔任主講人，現場聚集眾多企業家、中高階經理人到場聆聽，張敏敏透過哈佛百年個案－薛克頓南極探險的故事，以情境式思考方式呈現，讓職場工作者、領導者都能深入了解機會與危機，培養現代不可或缺的「逆境思維」，提升個人與企業組織的韌性。

張敏敏與提提研創辦人李昆霖進行對談，分享職涯與人生逆境經驗。（照片來源：知識衛星）

論壇中張敏敏運用知識衛星復刻的南極地圖等照片，結合OGSM目標管理工具和企業實戰案例，分享企業在學習應對逆境的核心思維及方法，讓聽眾更能深刻體驗。張敏敏更讚譽知識衛星團隊對於復刻109年前個案的用心，甚至製作長達700多天的編年史等，堪比影集製作水準。「我們對於課程製作的堅持是不輕易妥協。」知識衛星創辦人游弘宇表示，此為亞洲第一堂深入探討團隊逆境思維的線上課，不惜耗費上百萬成本購得照片，只為讓讀者更有感，並能實際應用到職場領域。

此次論壇同步邀請TSS新創競技場創辦人劉宥彤及台灣保養品牌提提研創辦人李昆霖，分享如何帶領團隊突破逆境的經驗談，劉宥彤指出，台灣新創企業欲勝出的關鍵在於速度及價值創造，在每天都可能遇到逆境的情況下，能夠與團隊達成共識，並找到一群優秀且渴望卓越的員工共同奮鬥，是至關重要的條件；李昆霖也分享，他透過CHECK IN的方式，每天與高階主管講三句話：名字、今天的心情與工作期待，透過共振頻率成功讓團隊保持專注，使心情得以連結，會議也變得更有效率，這樣的方式將原本對員工緊迫要求的對話，轉化成引導式給予，更能輕鬆帶領團隊渡過逆境。

課程名稱：從職場領導到人生決策｜OGSMＸ哈佛逆境思維

募資預購時間：2023/12/15 – 2024/02/04

課程網址：https://hi.sat.cool/loZTp