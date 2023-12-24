鹿港清泉咖啡 古物環伺的新型態空間

圖片提供｜清泉咖啡、Nancy 撰文｜ Nancy

位於鹿港巷弄中的清泉咖啡，是鹿港人黃晨珈返鄉創業，一間心目中理想的咖啡店。經歷了八年在多家咖啡廳的磨練，習得了一手好咖啡技術和行銷經驗，並不斷充實自己，先後取得了SCA 精品咖啡協會國際咖啡初級、中級證照，結合自己最愛的古董家俱，打造一個讓咖啡愛好者願意走進的一方溫馨天地。

彰化縣政府舉辦「112 年度彰化縣青年展店租金補助計畫」，鼓勵青年在彰化12 個商圈創業，提供租金補助，對第一次開店的晨珈來說，老屋拉管線、設備、人事都是極大的負擔，獲得租金補助很有幫助。選擇從小到大成長的鹿港，雖然開在巷弄內讓長輩們感到疑惑，擔憂不足以吸引人潮，但對晨珈來說，藏身巷弄的咖啡館反而適合尋求短暫寧靜氛圍的客人，也是她主要的服務對象，附近的店家也都會熱心推薦客人前往喝咖啡，這是鹿港獨有的人情味。

老街吃飽後 靜靜喝一杯咖啡

對晨珈來說，鹿港一直和她小時候一樣，便宜又有特色的小吃成為吸引絡繹不絕觀光客的原因，當地的美食老店如慶一冰城、廟口兩間各具特色的芋丸、林明堂素食麵、玉香津菜包、城隍廟前的馨雞財炸雞，將旅客的胃填飽後，旅客到了清泉咖啡，他們需要的只是一個放鬆休息，品一杯咖啡的空間。

清泉咖啡義式配方豆為依季節搭配三個產區的中深焙配方，調性以溫和、輕柔順口為主，如同店裡風格，沒有特別強調的調性，但細細品味後韻味悠長且歷久彌新；單一產區精品豆，有淺至深、從非洲跨足中南美到亞洲產區直至小島國家，能產出咖啡的產區皆有機會出現在單品豆單上，協助與提供客人找尋自己喜愛的風味選項。也不定期會有「台灣旅途精選」與「世界旅途精選」的豆子。透過晨珈自己或朋友在各地旅行的過程中品飲，帶回自己喜愛的風味，再推薦分享給客人。

相較於平價小吃，清泉咖啡定位為中價位的咖啡店，以精緻富有設計感的社群網站版面，吸引外縣市客人朝聖，也時有不同國籍的咖啡愛好者循google 地圖的評價而來。平日則是在地熟客專屬的時間，臥虎藏龍的鹿港，多有風流雅士，書法家、音樂家、神像雕刻家等在地大師，隱藏在尋常的外表底下，常讓晨珈閒聊間得知倒抽一口氣。

穿越時空 與古物對話

在學習咖啡的過程中，晨珈也逐漸培養對古物的愛好，店內的收銀機為昭和時期的古董，大理石板材不僅好書寫，據說更有方便鑑定偽鈔的作用。燈具擺飾、桌椅、食器的材質和款式都經過精心挑選，古物承載了過去歷史演進的痕跡，手作的技術逐漸失傳，成為難以在當代重現的珍貴見證。儘管來自不同年代、國家、品牌，卻同樣有著吸引晨珈的溫潤質感，一一加入清泉咖啡，成為不可或缺的一部份。

清泉咖啡不只是咖啡店，更是一個供不同實驗性質技藝、來自四面八方的人交流的園地。刺青、花藝、甜點，各式各樣的可能性在這裡發生，品一杯咖啡，還能習得新知識、交到新朋友，每次都有不同的體驗。共同的經驗和對品牌的愛好，讓彼此連結更加緊密。

一人創業，不時會遇到來挑戰咖啡技術或刻意刁難的客人，仍然必須獨自面對和處理，難免讓晨珈感到孤單。但對咖啡的熱愛和熱情，讓她即使面對漫長的工時、拉下鐵門後無止境的收拾、清潔工作，依然持續了解不同品牌咖啡豆之間口味調合的創新，並持續與許多咖啡達人及上游廠商交流，透過溝通、彼此了解、達成共識，構成總是有新模樣的清泉咖啡。未來，晨珈在咖啡店穩定成長之餘也還有許多計畫想要實現，等待大家與清泉咖啡共同來創造。

營業時間及詳細資訊請見IG：清泉咖啡 @chingchuankaff a

地址：彰化縣鹿港鎮順興里宮後巷45-1 號